Klassieke Jak & Daxter-games komen naar PS4 

Welkom bij een kersverse en bomvolle Nachtwacht, met onder andere de Jak & Daxter-games die naar PlayStation 4 komen, het Nanosuit uit Crysis in Grand Theft Auto 5, Cave Story+ naar Switch, een demo van Dishonored 2, een abonnementsdienst voor de HTC Vive en nog veel meer.

Wachtmuziekje

Een lekker stevig Wachtmuziekje deze keer, namelijk een nummer van Desaparecidos' tweede album Payola. De (overigens gewoon Amerikaanse) punkband heeft als frontman Conor Oberst, die normaal gesproken bekend staat om zijn emo- en countrymuziek als solo-artiest en de band Bright Eyes. Een jaar of 17 geleden verraste hij echter vriend en vijand met een snoeiharde debuutplaat van de band Desaparecidos, waarin zijn gebruikelijke lyrics over relaties en levensproblemen werden omgeruild voor een hoop politieke statements die wel hout sneden. Vijftien jaar na de release van dat eerste album bracht Desaparecidos twee jaar geleden eidenlijk de opvolger uit, waar dit nummer van is. Tot zover weer een lesje muziek!









Jak & Daxter-games komen naar PlayStation 4

Kijk, dit is nog eens nieuws die de Wacht als groot platformerfanaat kan waarderen. Jak and Daxter: The Precursor Legacy, Jak 2, Jak 3 en zelfs racegame Jak X: Combat Racing komen later dit jaar als 'PS2 Classics' naar PlayStation 4. Dat betekent dat je ze straks kunt downloaden via de PSN Store. De games worden dan weergegeven in 1080p en krijgen Trophy-ondersteuning. Tevens worden Shareplay en Remote Play toegevoegd voor Vita-eigenaren.

Het is wel belangrijk om op te merken dat de games niet vergelijkbaar zijn met de PS3-verzameling van de Jak & Daxter-games. Schijnbaar worden deze versies mooier, omdat de PS3-collectie enkele effecten uit de originele games misten. De Wacht kan niet wachten om met deze klassieke Naughty Dog-games aan de slag te gaan!









Speel een paar levels van Dishonored 2 later deze week gratis

Bethesda stelt een gratis trial voor Dishonored 2 beschikbaar vanaf 6 april. De eerste drie missies van de game kunnen vanaf dan gespeeld worden op pc, PlayStation 4 en Xbox One via Steam, de PSN Store en Xbox Marketplace. Natuurlijk kun je er na het spelen ook voor kiezen om de volledige game te kopen en alle opgeslagen informatie mee te nemen. Want ja, Bethesda heeft logischerwijs het liefst dat je na de demo door wilt spelen en daar voor betaalt. Demo's, van de Wacht mogen ze weer de norm worden.









HTC Vive krijgt maandelijkse abonnementsdienst

Vanaf woensdag kunnen HTC Vive-eigenaren een abonnement afsluiten waardoor ze elke maand vijf apps kunnen uitproberen. Dit ter ere van het eenjarig bestaan van de virtualrealitybril. Viveport Subscription gaat 7,99 euro kosten. Elke maand hebben mensen toegang tot vijf games of apps, en elke maand kunnen abonnees deze apps naar eigen inzicht aanpassen. Je krijgt dus niet elke maand vijf nieuwe games erbij, je past ze gewoon maandelijks naar je smaak aan.

Nouja, je mag niet uit álle apps kiezen, maar volgens HTC wordt de keuze ruim. Zo zijn er vanaf het begin al ruim vijftig apps beschikbaar. Daaronder vallen Mars Odyssey en Fantastic Contraption. Overigens kun je de dienst gewoon uitproberen als je een Vive in huis hebt, want daarmee heb je recht op een maand gratis lidmaatschap.









Batman: Arkham VR komt naar Oculus Rift en HTC Vive

We blijven nog even in de vr-sferen, want de PlayStation VR-game Batman: Arkham VR komt op 25 april naar HTC Vive en Oculus Rift. De game gaat de Oculus Touch en Vive Controllers, alsmede de DualShock 4, Xbox One-controller en Steam-controller ondersteunen.

Bij de PU vonden we de PS VR-versie in ieder geval heel tof: 'Doordat je alles vanuit first-person ziet, je overal met je neus bovenop zit en alle handelingen uitvoert die Bruce Wayne ook doet als hij de Batman is, voel je je helemaal de grimmige detective/misdaadbestrijder. In Arkham VR ga je overigens niet knokken, maar moet je met je bekende gadgets in CSI-style een moord oplossen. Het ziet er allemaal zo absurd mooi en gedetailleerd uit, dat je eeuwig bovenop de daken van Gotham City wil blijven staan!'









Cities: Skylines op 21 april naar Xbox One

De pc-versie van de sim Cities: Skylines wordt al geruime tijd geprezen en we wisten ook al dat de game naar Xbox One zou komen. Nu is duidelijk wanneer, namelijk op 21 april. In het pakket zit tevens de eerste uitbreiding, After Dark, dat spelers nieuwe opties voor transport, het nachtleven en toeristische attracties geeft. Het is niet bekend of de andere dlc ook naar de Xbox One komt.

Overigens krijgt de pc-versie wederom nieuwe dlc, genaamd Mass Transit. Dit geeft spelers nog meer opties om hun stad uit te breiden met vervoersmiddelen ter land, ter zee en in de lucht. Een releasedatum hiervoor is nog niet bekend.









Nanosuit uit Crysis nu in Grand Theft Auto 5 via mod

Even iets luchtigs tussendoor. Via een nieuwe mod krijgen spelers een Nanosuit uit de Crysis-reeks in Grand Theft Auto 5. En dat oogt niet alleen mooi, je krijgt er ook alle opties van dat pak bij, waardoor je bijvoorbeeld veel sterker of sneller wordt. Om dit werkende te krijgen op je pc heb je twee downloads nodig, eentje die het script aanpast en eentje waarin het model van het pak zit. De website waar je het script kunt vinden heeft echter blijkbaar veiligheidsproblemen, dus daar linken we niet naar. De download voor het pak kun je hier vinden en mocht je de gok willen wagen dan kun je via die site ook de juiste link naar het script vinden.









Catwoman in actie in nieuwe trailer Injustice 2









Platformer Skylar & Plux komt volgende maand uit

Niet alleen Yooka-Laylee en Snake Pass luiden het jaar van de comeback van de 3D-platformer in, ook de game Skylar & Plux: Adventure on Clover Island is van de partij. De game komt op 19 mei uit voor pc, PlayStation 4 en Xbox One en lijkt vooral inspiratie te halen uit de Ratchet & Clank-games wat betreft actie. Wel zien we diverse locaties, waaronder een eiland-, vulkaan- en sneeuwlevel. Hieronder zie je wat nieuwe gameplaybeelden. De moeite waard om in de gaten te houden!









Een uitgebreide making of van The Witness

De Wacht vindt The Witness één van de beste games van vorig jaar. Deze uitgebreide documentaire (meer dan drie kwartier lang!) is dan ook precies het appeltje voor de dorst waar hij naar op zoek was. Noclip praat uitgebreid met bedenker Johnathan Blow over het maken van de game, vooral over hoe het idee achter het concept ontstond. Even de Wacht verder doorlezen en dan tijd maken om deze docu te kijken dus!









Cave Story+ komt in juni naar Switch

Hey, een nieuwe Switch-game! Wel weer een indiegame die al geruime tijd op andere platformen beschikbaar is, maar toch, Cave Story+ is een heerlijk spel, dus de Wacht hoor je niet klagen. De game komt op 20 juni uit voor Switch voor zo'n 30 euro. Opvallend is dat het spel ook een fysieke release krijgt, net als The Binding of Isaac: Afterbirth+ recentelijk. Alleen net als laatstgenoemde game is er ook nog geen Europese release voor de fysieke editie aangekondigd. Jammer, want onderstaande boxart zou mooi in de gamekamer van de Wacht staan.











De gamekamer van de Wacht

Laat bovenstaande alinea nou een perfecte brug zijn voor de afsluiter van deze Nachtwacht. In elke editie die deze Wacht schrijft, toont hij namelijk een ander object of game uit zijn gamekamer en vertelt hij er een verhaaltje bij. We hebben onder andere al E3-tickets, een fijne Dreamcast-collectie en een aantal exclusieve beeldjes gehad.

Vandaag is het de beurt aan het programmaboekje en de ticket van het The Legend of Zelda Anniversary Symphony. Inmiddels zijn er al flink wat Zelda-concerten geweest, maar toen de Wacht dit concert in 2011 bezocht in Londen, was het nog behoorlijk nieuw. Voor zijn werk voor een andere Nederlandse gamesite werd hij door Nintendo uitgenodigd om dit prachtige concert bij te wonen, een must voor alle Zelda-fans!

Onder de foto van de ticket heeft de Wacht trouwens nog de reportage geplaatst die naar aanleiding van het concert gemaakt werd. Dit is dan wel een video van een andere gamesite, maar daar heeft de Wacht in dit geval lekker een broodje maling aan. De redacties zitten toch allemaal op hetzelfde kantoor, het is zes jaar geleden en daarbij komt Jurjen van de PU ook nog even langs!

















Zo, de Wacht gaat lekker slapen. Geen bier voor hem vannacht. Misschien wel morgen... ja, morgen is een mooi moment om een biertje te pakken. Houdoe!