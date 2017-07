Kingdom Hearts 3 naar Nintendo Switch? 

De director van Kingdom Hearts 3 laat weten dat de game naar de Nintendo Switch zou kunnen komen, zodra de Xbox One en PS4 versies af zijn! Verder nieuws over de Xbox One X, Gravel, en verdomd veel Final Fantasy nieuws met FF: Dissidia NT, FFVII: Remake en FFXV.

Meer 4K Games voor Xbox One X

Hallo daar, goedemorgen! Terwijl jij nog ff lekker wakker wordt, begint de Wacht alvast met een klein nieuwtje over de gloednieuwe console van Microsoft, de Xbox One X. Over iets minder dan 4 maanden komt de nieuwe Xbox uit en zo langzamerhand wordt de lijst van games, die gebruik maakt van de extra kracht ten opzichte van de ‘normale’ Xbox One, steeds groter. Ook Bethesda heeft nu laten weten gebruik te gaan maken van de power van de Xbox One X.

Zowel The Evil Within 2 als Wolfenstein II: The New Colossus krijgen 4K en HDR ondersteuning op de Xbox One X, al is nog niet bekend of het hier om native 4K gaat, of om een checkerboard-achtige techniek, zoals op de PS4 Pro vaak het geval is.

Het is overigens nog niet bekend wat de resolutie van The Evil Within 2 en Wolfenstein II gaat worden op de PS4 Pro, dus we moeten nog even afwachten of het verschil in kracht tussen beide consoles groot genoeg is voor een andere resolutie. De Wacht denkt trouwens van niet. Op beide consoles wordt het 1800p checkerboard, maar op de Xbox One X heb je gewoon iets mooiere lighting en shadow effecten. De Wacht denkt namelijk dat dit het geval gaat zijn voor de meeste multi-platform games, maar dat zal blijken de komende maanden.



Final Fantasy: Dissidia closed bèta

Er zat een beetje vertraging in, maar binnenkort kan je echt de andere filmpjes op PU.nl verwachten met de avonturen van de Wacht in Tokio, bij het hoofdkantoor van Square Enix. Daarin zal je ook zien dat ik in de arcade in Akihabara alvast een potje Final Fantasy: Dissidia speel. De game krijgt een dikke update en komt binnenkort ook naar de PS4 en Square zou het leuk vinden als je meedoet aan de closed bèta!

Final Fantasy: Dissidia is een 3 vs 3 fighting game met allemaal bekende Final Fantasy characters, zoals Cloud uit FFVII, Tidus uit FFX, Vaan uit FFXII en Lightning uit FFXIII. De console versie heet Final Fantasy: Dissidia NT (New Tournament) en komt begin volgend jaar uit, exclusief voor de PS4.



Strijd der titanen

Sam Fisher vs Agent 47!



Gravel dev diary

Een paar maanden geleden ging de Wacht naar London, voor een event van ontwikkelaar Milestone. Op het event kregen we de eerste kennismaking met een gloednieuwe IP voor Milestone, genaamd Gravel. Tijdens de presentatie konden de topmannen bij Milestone en Epic Games niet ophouden met hoe ontzettend tof het wel niet is dat Milestone nu de Unreal Engine 4 gebruikt voor hun games, waaronder Gravel.

Volgens Milestone zorgt de Unreal Engine 4 er voor dat de devs zich meer kunnen fucussen op de ontwikkeling van de games zelf, in plaats van te moeten worstelen met de engine. Ze lieten tijdens de presentatie zelfs zien hoe de Unreal Engine 4 eigenlijk een soort gigantische level editor is, waarin ze binnen no-time vette tracks konden maken.

De grap was alleen dat het totaal niet zichtbaar was in Gravel, toen we de game konden spelen. Uiteraard, dit was een vroege versie, maar het was duidelijk niet best. Nu zijn we een paar maanden verder en Milestone is begonnen met een dev diary serie en het eerste deel staat nu online. Het filmpje duurt ruim 5 minuten en gaat, jawel, volledig over de Unreal Engine 4.



The Elder Scrolls V: Skyrim?

Nee, tegenwoordig heet de game…



Tetsuya Nomura ontwikkelt KH3 en FFVII tegelijk

Tetsuya Nomura is een druk man met een flinke last op zijn schouders. De Square Enix developer werkt namelijk op dit moment niet alleen aan Kingdom Hearts 3, maar ook aan de remake van Final Fantasy VII. In een interview zegt de Japanner dan ook dat het inplannen van zijn drukke schema het moeilijkst is, maar hij ziet er ook een voordeel in. Nomura-san zegt:

“The busy schedule generated by managing both projects is the biggest challenge. On the other hand I actually don’t perceive any sort of difficulty stemming from the fact that they’re very different games. It actually works to my advantage. If they were similar, they would start looking the same. On the other hand, due to how different they are, if there is something I can’t accomplish in one title, I might be able to do it in the other game.”

Daarnaast werd hem gevraagd of Kingdom Hearts 3 naast de PlayStation 4 en Xbox One, ook naar de Nintendo Switch gaat komen. Hij zegt zeker geen nee, maar de PS4 en Xbox One versies moeten eerst maar eens gaan verschijnen. Hij zegt:

“The Nintendo Switch is definitely a very interesting piece of hardware, but if we lightly say, ‘Oh yeah, we’ll be on the Nintendo Switch’, I’m sure people will come back and say, ‘But what about the PS4 and Xbox One? We want them out first. Don’t focus on other platforms’.” So for now, we want to focus on what platforms we’ve already announced we’re going to be releasing Kingdom Hearts 3 on. And so after, perhaps, maybe we can start thinking about other possibilities.”

Kingdom Hearts 3 staat gepland voor begin volgend jaar. Final Fantasy VII: Remake? Ppfff, hopelijk ergens in 2019? Als we mazzel hebben?

Final Fantasy XV Netflix trailer

Over Final Fantasy gesproken! De Wacht sluit af met een hele vette trailer van de exclusieve Final Fantasy XV serie op Netflix. Wait whut, is er een Netflix serie van Final Fantasy XV?! Nee helaas, maar daar heeft een fan compleet schijt aan en heeft onderstaande trailer online gezet. Ontzettend vet gemaakt en de Wacht is nu een beetje verdrietig dat het niet echt een Netflix serie is. 10/10 would watch!