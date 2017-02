Ken Levine’s Irrational Games heet vanaf nu Ghost Story 

Goedemorgen lieve mensen! Fijn om te zien dat de meesten van jullie die helse storm hebben overleefd en alweer gretig klaarzitten voor een portie gamenieuws van de Nachtwacht. Met vannacht: een nieuwe naam voor de studio achter BioShock, filmnieuws over Uncharted, trailers en meer!

Irrational Games gaat verder als Ghost Story

Aangezien Irrational eigenlijk al jaren niet meer bestaat, is het gek dat dit niet eerder gebeurd is, maar de studio van BioShock-maker Ken Levine heeft nu eindelijk een nieuwe naam gekregen: Ghost Story! Dat heeft de ontwikkelaar gisteren bekendgemaakt via Twitter en op een gloednieuwe website, waar je je ook alvast kunt inschrijven op de community.

Ghost Story is opgericht door twaalf voormalige leden van het Irrational Games team, waaronder Shawn Robertson, Emma Clarkson en natuurlijk Ken Levine. Volgens het bericht op de site is doel om “immersive, story-driven games” te maken voor “people who love games that ask something of them”. Daarbij stellen ze dat deze games BioShock-fans zeker zullen aanspreken, maar dat hun nieuwe focus ze in staat stelt om de gameplay net zo uitdagend te maken als het verhaal. Wat ze daar precies mee bedoelen is onduidelijk, want jammer genoeg moeten we het voor nu nog even doen zonder informatie over de nieuwe game.

Het oorspronkelijk in 1997 opgerichte Irrational Games gooide in 2007 hoge ogen met BioShock, toen het een jaar eerder was opgekocht door 2K Games en was omgedoopt tot 2K Boston. In 2010 nam Irrational haar oorspronkelijke naam terug en kondigde al snel BioShock Infinite aan, om deze verdomme pas drie jaar later uit te brengen, tot spijt van deze overhypte Wacht. Nog geen jaar na de (best succesvolle) release van BioShock Infinite besloot Ken Levine de studio op te doeken en alle medewerkers eruit te knikkeren, behalve een hecht groepje van 15. Vermoedelijk twaalf hiervan zijn nu verder gegaan onder de naam Ghost Story.

Dat het grote Irrational Games ten einde kwam, heeft alles te maken met het feit dat Ken Levine geen zin meer heeft in AAA-producties. In een interview met Rolling Stone gaf hij aan dat het maken van BioShock Infinite een te grote tol heeft geëist op zijn gezondheid en privéleven en dat hij daarom heeft besloten om verder te gaan als kleiner bedrijf, om zich te focussen op kleinere games. Is Ghost Stories een beetje een oké naam en wat hopen jullie van Levine’s volgende game? Vertel het ons in de comments!



In Prey kun je veranderen in van alles, echt

Als we Samuels eerste indrukken van Prey mogen geloven, dan belooft de nieuwe shooter van de Texaanse afdeling van Arkane Studios een machtig interessante mengelmoes van mooie dingen te worden. Eén van de dingen die Prey zo interessant maakt is de Mimic Matter power. Hiermee kan hoofdpersonage Yu zich als een ware Barbapapa in allerlei dingen veranderen, om zo.. eh.. tja, waarom eigenlijk? Op zijn minst omdat niet eerder gedaan is in een game en omdat het er bijzonder cool uitziet, zoals wordt gedemonstreerd in deze nieuwe gameplayvideo. Rondzweven als een banaan in zero-g was nog nooit zo awesome.

Prey verschijnt op 5 mei voor PlayStation 4, Xbox One en PC

Achter de schermen bij Mass Effect: Andromeda met Natalie Dormer

Donderdagmiddag stond natuurlijk al helemaal in het teken van BioWare’s nieuwste ruimte-epos, met Wouter die de game uitgebreid heeft mogen checken en een gloednieuwe gameplay trailer. Maar ho eens even, er is nog meer! Nou ja, niet veel meer, maar toch iets wat de Wacht jullie niet wilde onthouden. Een video met niemand minder dan actrice Natalie ‘Margaery Tyrell’ Dormer, die praat over haar ervaringen bij het vertolken van Lexi T’Perro, een asari dokter aan boord van van de Tempest. Dat je met complete creatieve vrijheid het gezicht van een blauwe alien alsnog tientallen keren minder boeiend weet te maken dan dat van haar stemactrice, zegt mogelijk meer over Natalie dan over de skills van de ontwikkelaar, maar het maakt deze video er in ieder geval niet minder leuk op.

Mass Effect: Andromeda verschijnt op 21 maart voor PlayStation 4, Xbox One en PC.

Uncharted film wordt R-Rated en niemand bij Naughty Dog weet er iets van

Een voor fans misschien verontrustend, maar treurig genoeg ook niet heel verrassend bericht over de verfilming van Naughty Dogs blockbuster: de ontwikkelaar van de populaire game-serie heeft geen flauw benul waar de Uncharted film over gaat. Hoewel de meesten van ons vast zich er vast wel iets bij kunnen voorstellen, tweet Neil Druckmann vandaag dat niemand bij zijn studio het script gelezen heeft:

No one at Naughty Dog has read the script. No idea what the movie is about let alone its tone. https://t.co/lc64Pevqyk — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) February 23, 2017

Het bericht van Naughty Dogs creative director kan gezien worden als reactie op dit interview met Joe Carnahan, de schrijver van de film. Hij vertelt dat hij het script geschreven heeft als helemaal R-rated, waarbij de hoofdpersonages net als in de games gewoon vloeken en tieren. Volgens Carnahan is het waanzin om puur voor de verkoopcijfers voor een lagere leeftijdsrating te gaan, volwassen R-rated shit is wat we willen! Daarnaast weet hij te onthullen dat hij de games slechts als template neemt en geen van de drie games specifiek één op één overneemt. Joe Carnahan komt liever met “new shit”. En dat betekent bijvoorbeeld naar eigen zeggen vier van de grootste actiescènes die hij ooit geschreven heeft.

Klinkt allemaal leuk en aardig, maar als we Druckmann mogen geloven heeft Naughty Dog zelf dus geen enkele vinger in de pap gehad! Of dat goed of slecht nieuws is, is aan jullie. De Wacht zelf zal het een machtig grote worst wezen, de games zijn hem eigenlijk al iets te veel film naar zijn smaak. Hij is stiekem van mening dat bovenstaande main theme alleen al boeiender is dan de gameplay van de serie, maar dat terzijde.

Wat dan opzich wel weer leuk is, is dat de film wordt geregisseerd door niemand minder dan de executive producer van Stranger Things en Night at the Museum, Shawn Levy! Wanneer Uncharted op het witte doek moet verschijnen, is helaas nog onbekend.



Cyborg bevestigd voor Injustice 2 in Shattered Alliences Part 1 trailer

Wel verdraaid, bijna elke keer als deze Wacht de Wacht heeft, lijkt er wel een nieuwe trailer van Injustice 2 te zijn! Heel YouTube staat inmiddels al ruim voor release helemaal vol met video’s, maar dat is helemaal niet erg. Vandaag komen we te weten waarom de verschillende superhelden elkaar de hasses in willen slaan. Al snapt een comic-leek als de Wacht er nog steeds niet veel van. Wat we dankzij deze trailer nu in ieder geval wel zeker weten is dat Victor Stone, a.k.a. Cyborg, als speelbaar personage te kiezen is in de game!

Injustice 2 verschijnt op 16 mei voor PlayStation 4 en Xbox One, uiteraard met bijbehorende mobiele game op Android en iOS.

Sea of Thieves dev diary over de gamewereld

Nog zo’n game waar we al een hele hoop video’s van hebben gezien, maar waar we ook geen genoeg van kunnen krijgen is Sea of Thieves, de piraten-MMO van Rare! In deze nieuwe dev diary, deel 12 uit de zogenaamde Inn-Side Story serie, gaan de ontwikkelaars dieper in op hoe de wereld in elkaar zit. Conclusie: haal die protethische haak maar vast uit het vet, want dit is prima terrein voor kick-ass swashbuckling avonturen met je beste zeerover-buddies! Aaaargh!!!

Sea of Thieves verschijnt ergens dit jaar voor Xbox One en PC.

Deus Ex: Mankind Divided - A Criminal Past launch trailer

De Wacht heeft het idee dat deze game een beetje bedolven is geraakt onder al het andere AAA-geweld uit 2016, maar Deus Ex: Mankind Divided is toevallig wel nog steeds een hele dikke titel, die bovendien zojuist uitgebreid is met een tweede machtig spannend ogende story-DLC-pakket-dingetje! Zie hier de lanceringstrailer van A Criminal Past, waarin Jensen undercover gaat in een gevangenis voor augmented figuren.

Horizon Zero Dawn time-lapsje

Kijk, Digital Foundry doet natuurlijk allemaal intelligente dingen met het testen van performance en graphics enzo, maar waar ze ondertussen ook best goed in zijn, is het maken van time-lapse video’s van je favoriete gamewerelden! Want hé, voor de minder mierenneukerige mensen onder ons is er geen betere manier om je open wereld game te testen, dan deze versneld af te spelen met epische muziek op de achtergrond. Is toch zo? Toegegeven, deze van Horizon Zero Dawn is niet per se hun beste werk ooit, want in de meeste beelden staat de prachtige begroeiing verdacht stil, wat erop duidt dat ze gewoon een beetje met de tijd-van-de-dag-slider hebben lopen zitten pielen in de photo-mode van de game.

Dat zoiets überhaupt mogelijk is, is dan weer super awesome en dat maakt dat de Wacht nóg meer zin heeft om die game in zijn SpeelStation Vier te duwen. Is het al 1 maart?

