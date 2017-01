Joepie, Yooka-Laylee is goud! 

In één van de meest gevarieerde Nachtwachten van het millenium vind je onder andere nieuws over Jurassic World 2, Resident Evil 7 en Yooka-Laylee dat EINDELIJK goud is gegaan. Pfff, het enige dat nog ontbreekt, zijn een paar vette trailers... Wat, staan die er ook in??? Graddus toch...

Yooka-Laylee is goud!

In een tijd van bruingrijze shooters en inktzwarte RPG's, is het kleurrijke Yooka-Laylee precies wat de game-industrie nodig heeft. En Playtonic's platformer krijgt er vandaag zelfs nog een kleurtje bij: goud! Kijk maar:

Inderdaad, na maanden van niet gehaalde deadlines en ander uitstel, is het oorspronkelijk voor oktober 2016 geplande Yooka-Laylee eindelijk af. Helaas zal de spirituele opvolger van games als Banjo-Kazooie en Conker alsnog pas vanaf 11 april aanstaande in de schappen liggen. Maar hé: die laatste twee maanden overleven we ook nog wel... Toch?

Sniper: Ghost Warrior 3 - Basic Tactics Guide

Met Trump als POTUS, is wat extra wapen- en survivaltraining geen overbodige luxe. Je weet immers maar nooit. Wat dat betreft is het fijn dat er binnenkort liefst twee tactische shootergames verschijnen: Sniper Elite 4 in februari, en Sniper: Ghost Warrior 3 in april. Van die laatste is nu een trailer verschenen die precies uitlegt hoe je de vijand tactisch uitschakelt. Let dus goed op, baklap, en je hebt alvast een voorsprong bij een eventuele Trumpiaanse Apocalyps!

Vier dubieuze Star Wars-beslissingen...

... Maar waarom staat de keuze voor Jar-Jar Binks er niet bij?

Double Dragon IV trailer

Het bizarre aan de Double Dragon-serie is dat er officieel nooit een vierde deel in verscheen. Dat hiaat wordt nu goedgemaakt, met de release van - jawel - Double Dragon IV: een retro sequel die exact oogt als de klassieke beat 'em ups uit de jaren '80 en '90.

De game is NU verkrijgbaar op PlayStation 4 en PC. Wat je precies kunt verwachten? Check het na de klik.

Resident Evil 7 verkoopt schrikbarend goed

Na het teleurstellende zes deel leek Resident Evil in een zware identiteitscrisis belandt, maar de onlangs uitgekomen reboot heeft de serie z'n survival-horror smoel weer teruggegeven. Wouter was positief, de recensies op Metacritic zijn positief en jullie, de gamers, blijken ook uitermate positief, getuige het feit dat Resident Evil 7 in sneltreinvaart over de toonbank vliegt!

Zo pakt het spel in de U.K. een keiharde nummer 1 salespositie. En oké, qua nieuwe releases was er wellicht niet zoveel concurrentie, maar zoals een bekende filosoof al eens zei: ook al heb je de bal voor open doel, je moet hem er alsnog wel inschieten... Ofzo.

De complete lijst vind je hieronder, waarbij tevens opvalt dat Yakuza 0 dramatisch scoort. Verdere verrassingen? Oneens met de praise voor Resi 7? Laat je horen!

Resident Evil 7: Biohazard GTA 5 Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter FIFA 17 Call of Duty: Infinite Warfare Rocket League Battlefield 1 Yakuza 0 Watch Dogs 2 Steep

Jurassic World 2 geteaset

Nee, Jurassic World is geen Oscarmateriaal. Maar dat was ook nooit de bedoeling. Wat de rolprent wél goed doet, is de sfeer van de eerste Jurassic Park herproduceren en alleen al daarom kijkt de Wacht uit naar de opvolger, die de originele naam Jurassic World 2 draagt. Daarnaast verscheen er een behoorlijke leuke LEGO-game van de film, dus is dat bruggetje ook weer gemaakt.

Om de hype nog wat aan te wakkeren heeft regisseur J.A. Bayona via Twitter een fijne Jurassic World 2-teaser de lucht in geslingerd met daarop een stel helmen en de tekst 'Getting ready for the journey'. Héél veel wijzer worden we er nog niet van, maar in ieder geval is duidelijk dat de opnames gestart zijn.

Eerder al werd duidelijk dat Jurassic World 2 een stuk duisterder wordt dan z'n voorganger. De première staat nog altijd gepland voor juni 2018. Zin in?

Fire Emblem Heroes trailer

Fire Emblem heeft zich ontpopt tot misschien wel de beste JRPG sinds het SNES-tijdperk. De serie debuteert deze week op smartphones en dat verdient natuurlijk een klein feestje, in de vorm van een nieuwe trailer van Fire Emblem Heroes.

Enjoy!