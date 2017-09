iPhone X aangekondigd: hoge prijs voor een nieuw design 

Apple doet tien jaar na de introductie van iPhone eindelijk weer eens iets bijzonders met het apparaat, maar weet tegelijkertijd niet echt weg te blazen met de directe opvolger van iPhone 7. Verder is er ook nog een klein beetje interessant gamenieuws verschenen op deze verder door Apple gedomineerde avond.

Nieuwe iPhone is even wat anders





Nieuwe iPhone is even wat anders

Vanaf 3 november kun je de nieuwe iPhone kopen: de iPhone X. Het is geen Xbox One X-je: de X staat voor tien. Je kunt het apparaat vanaf eind oktober bestellen voor een vrij schrikbarend bedrag van 1159 euro. Wat krijg je daarvoor?

-Een iPhone zonder home-knop

-Met een scherm dat helemaal doorloopt tot de randen

-En een glazen achterkant waarmee je hem op een speciale oplaadmat draadloos van nieuwe stroom voorziet

-Gezichtsherkenning om de telefoon te ontgrendelen

-Een toestel dat meer moet gaan doen met AR

-Een telefoon die tegen water kan (hoewel de Wacht uit ervaring weet dat je dat toch meestal liever niet gaat testen)

-Een batterijduur die twee uur langer is dan die van iPhone 7.

Dat is trouwens niet het enige dat Apple te melden had: iPhone 8 en iPhone 8 Plus zijn aangekondigd. Eigenlijk zijn het gewoon iPhone 7-telefoons met een glazen achterkant die dus ook draadloos oplaadbaar zijn. Portemonneeschade? 809 euro voor de 8, en 919 euro voor de 8 Plus. Je kunt ze vanaf vrijdag bestellen en vanaf volgende week in de winkel krijgen. Er is ook een nieuwe versie van de Apple Watch én een nieuwe variant van Apple TV onthuld. Je kunt Apple Watch 3 geheel los van de iPhone gebruiken, want hij heeft zijn eigen mobiele verbinding via een elektronische simkaart. Cool. Het grootste nieuws over Apple TV is dat hij straks in 4K-formaat kan streamen.





Dit doet Sony op Tokyo Game Show

September is niet alleen de maand van Apple, het is ook steevast het moment voor Tokyo Game Show. Sony heeft alvast onthuld welke PS4-games de geluksvogels die op het evenement aanwezig zijn kunnen gaan spelen vanaf 21 september:

Marvel vs. Capcom: Infinite

Monster Hunter World

Dynasty Warriors 9

Dissidia Final Fantasy NT

Itadaki Street: Dragon Quest & Final Fantasy 30th Anniversary

Yakuza Kiwami 2

Detroit: Become Human

Knack II

Gran Turismo Sport

Call of Duty: WWII

Earth Defense Force 5

Code Vein

Sword Art Online: Fatal Bullet

Taiko Drum Master: Drum Session!

Dragon Ball Fighterz

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom

The Elder Scrolls V: Skyrim VR (VR)

Monster of the Deep: Final Fantasy XV (VR)

No Heroes Allowed! VR (VR)

Gran Turismo Sport (VR)

Summer Lesson: Chisato Shinjo Seven Day Etude (VR)

Ja, er zit inderdaad weer niets bij voor Vita, crossplay daargelaten. Naast deze games kun je via deze link ook nog dagelijks een stream kijken van 21 tot en met 24 september. Zie hier het programma in Tokyo-tijden (10 uur ‘s ochtends daar, is 3 uur 's nachts bij ons):

21 september

10:00 – Business Day Opening

10:20 – Booth Introduction

12:00 – PlayStation Music/PlayStation Video

13:30 – PlayStation Plus

15:00 – ForwardWorks (mobile games)

16:00 – Public Days’ Highlights/PlayStation Goods/Playstation Festival Introduction

16:45 – Business Day Ending

23 september

10:00 – Public Day 1 Opening

10:30 – PlayStation VR

12:00 – Monster Hunter World

13:00 – Code Vein

14:00 – Detroit: Become Human

15:00 – Call of Duty: Infinite Warfare competition

16:45 – Public Day 1 Ending

24 september

10:00 – Public Day 2 Opening

10:30 – TBS Radio

11:30 – Dissidia Final Fantasy NT

13:00 – Dynasty Warriors 9

14:00 – Monster Hunter World

15:00 – Yakuza Kiwami 2

16:00 – Gran Turismo Sport

16:45 – Public Day 2 Ending

En, niet geheel onbelangrijk: 19 september is de persconferentie van Sony op Tokyo Game Show om 4 uur ‘s middags, dus dat is 9 uur ‘s ochtends bij ons. We zetten de livestream ervan tegen die tijd hier op PU.nl. 9 uur ‘s ochtends, dat is nog eens lekker wakker worden. Maar dat is de N8W8 ook natuurlijk.





De Sky aankondigingstrailer is om op te vreten

“Switch is een punkconsole”

Goichi Suda, de man die je beter kent als Suda51, heeft zich uitgesproken over NIntendo Switch: “De Switch is een punkconsole. Ik was geshockeerd door het apparaat. Ik dacht echt: de persoon die dit ding heeft gemaakt, heeft vast een steekje los. Het is een soort uitdaging van Nintendo: dit is wat we nu hebben, wat ga je ermee doen?” Schijnbaar had de man wel zin in een uitdaging, want hij brengt No More Heroes terug in een nieuwe game genaamd Travis Strikes Again.





GAME verwijdert zeer ongepaste tweet

Orkaan Irma houdt de wereld nog altijd in haar greep door de ravage die ze wist aan te richten. Twitter is een geweldig medium om ergens op in te haken, dus er komen regelmatig tweets voorbij over Irma. Echter is in die tweets vaak wat meer compassie te lezen, in plaats van iets om juist je eigen commerciële bedrijf aan te prijzen. De Britse winkelketen GAME maakte een misstap gisteren, toen het tweette: “#hurricaneimra may be causing chaos but check out our crazy good #tech deals to brighten up your day! #Gamelovestech” Nu is dit al niet de meest fantastische tweet waar het gaat om spelling van hashtags, maar de boodschap is natuurlijk helemaal schandalig. Gelukkig heeft GAME spijt geuit en de tweet verwijderd.





Symbool voor blanke suprematie wordt uit Destiny 2 verwijderd

In ander nieuws over dingen die misschien niet zo handig zijn: de Road Complex AA1 handschoenen uit Destiny 2 bevat logo’s die wel erg lijken op het logo van de blanke suprematie. Om precies te zijn een haatsymbool voor Kekistan. Kekistan is een nepland dat door 4chan-gebruikers in het leven is geroepen om te dienen als oorsprongsverhaal voor shitposters die de Egyptische Kek verafgoden. Bungie gaat deze ongemakkelijke gelijkenis zo spoedig mogelijk verwijderen, want het lijkt teveel op een neo-Nazi-vlag.





26 september: Battle Royale in Fortnite

De Wacht dacht dat Battle Royale vooral een steengoede Aziatische film was, maar het is ook een nieuwe modus die naar Fortnite komt. Hierdoor kun je met 100 spelers tegelijk in een enorme map vechten. Het is de bedoeling dat je de laatste man bent die er nog over is. 26 september kun je los met Battle Royale.

Alles over de Feral Tribe uit Shadow of War

Middle-earth: Shadow of War verschijnt al op 10 oktober op PlayStation 4, Xbox en PC. Om iedereen vast lekker te maken voor dit spel, laat Warner Bros meer zien van de Feral Tribe. Dit is een groep Orcs die graag een robbertje vechten. Je kunt ze natuurlijk proberen over te nemen, maar schootkatten worden deze engerds waarschijnlijk nooit.





“Er wordt geen Arkham-game ontwikkeld”

"Er wordt geen Arkham-game ontwikkeld"

Katten, daar houdt Batman wel van. En wij van Batman, dus komt er nog een nieuwe game aan, of niet? Kevin Conroy deed de stem van Batman in de Arkham-trilogie. Nu is het natuurlijk de vraag of de franchise ooit weer doorgaat, en volgens Conroy wordt er op dit moment niet aan een nieuwe Arkham-game gewerkt. Hij zei: "Ik kan niet geloven dat ze er niet nog eentje gaan doen, maar daar lijkt het wel op. Ze hebben er miljarden dollars mee verdiend, maar er is geen plan om er nog eentje te doen,sorry." Jammer.









The Evil Within 2-trailer is sfeervol

In de Race Against Time-gameplaytrailer wordt de toon van The Evil WIthin 2 al helemaal gezet. Mocht je nog helemaal in horrormodus zitten van Pennywise uit IT, dan is het zeker de moeite waard om deze interessante trailer te bekijken.





Valreepje: Star Wars: Episode IX komt later

Verdulleme, waren we net een soort van opgelucht dat J.J. Abrams de regisseur is van Episode IX, krijgen we te horen dat de film door de regisseurswissel wel vertraging heeft opgelopen. Vergeet mei 2019, reken liever op Kerstmis 2019. Ach ja, dat kon ook haast niet anders na zoveel gedoe rondom de film met de dood van Carrie Fisher.

Balen van Star Wars, maar de Wacht ziet ze liever in de kerstperiode.