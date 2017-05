Injustice 2 breidt uit met Mortal Kombat-icoon Sub-Zero, Red Hood en Starfire 

Oh hi, Mark! Je zou bijna denken dat het lente is, maar toch zijn er genoeg redenen om lekker binnen te blijven. Heet gamenieuws, bijvoorbeeld. Met vandaag: inhoud Injustice 2 Fighter Pack I bekend, een werkende Nintendo PlayStation, Tommy Wiseau en Star Wars vormen de beste combinatie ooit, een emotioneel speedrun-record voor Mario 64 en meer. Goedemiddag!

Hacker krijgt Nintendo PlayStation-prototype aan de praat

Aan het begin van de jaren ’90 hadden consolegiganten Nintendo en Sony het idee om samen te werken, met als resultaat een prototype van een console die in essentie een SNES met een disc-reader is. De samenwerking tussen de bedrijven was echter van korte duur, waarna Sony ervandoor ging met hun PlayStation-prototype en uiteindelijk op de proppen kwam met de PS1. Dat prototype, ook wel Nintendo PlayStation genoemd, is nu eindelijk aan de praat gekregen door console-modder Ben Heckendorn. Het prototype dook in 2015 op, maar de disc-reader deed het in tegenstelling tot de cartridge-reader niet. Nu dus wel, en hieronder kun je het proces en het resultaat checken:

Starbreeze kondigt stream-evenement met System Shock 3, Psychonauts 2 en The Walking Dead aan

Woensdagavond kun je bij het avondeten kijken naar een stream-event van uitgever Starbreeze, die toch een paar leuke titels gaat uitgeven dit jaar. Mocht je dus willen kijken naar games als System Shock 3, Psychonauts 2 en Overkill’s The Walking Dead, dan is dit je kans.

Wat, nog een The Walking Dead-game? Jup. Je weet wel, die game die in 2014 werd aangekondigd, een co-op FPS met “action elements, role-playing, survival horror and stealth.” Maakt ook niet uit als je hem niet meer kunt herinneren, want om 6 uur ‘s avonds begint de stream waar hopelijk wat gameplay in wordt getoond. Verder is er een panel met industrieveteranen die onder Starbreeze vallen, waaronder Warren Spector (Deus Ex), Tim Schafer (Grim Fandango, Psychonauts) en Bo Andersson (van Overkill, maker van Payday). HIeronder vind je wat er op de planning staat. Kun je niet kijken? No worries, de Wacht staat woensdagnacht gewoon voor je klaar met de hoogtepunten.

Overkill’s The Walking Dead

Psychonauts 2

System Shock 3

Exclusieve Payday 2-aankondiging

“Veterans of the Industry panel” (Warren Spector, Tim Schafer, Bo Andersson)

Raid: World War II

Deliver Us The Moon

Trailers en aankondigingen

Give-aways en meer

Injustice 2 krijgt Mortal Kombats Sub-Zero, Red Hood en Starfire in eerste Fighter Pack-DLC

Door de eerste fighter-DLC voor Injustice 2, die nu al is aangekondigd, zullen spelers een ijzig potje kunnen vechten met Sub-Zero. De Wacht is in ieder geval blij om te zien dat, na Scorpion in Injustice 1, er weer een iconisch Mortal Kombat-personage zijn opwachting maakt in Injustice, maar het is een beetje jammer dat dit weer moet gebeuren via DLC. Fighter Pack I bevat naast onze favoriete ruggengraat-trekker ook Red Hood, de tweede protegé van Batman die nogal een schijthekel aan hem heeft gekregen, en Starfire, prinses van de planeet Tamaran uit het DC-universum. Injustice 2 verschijnt op 16 mei voor PS4 en Xbox One; wanneer de eerste drie extra vechters beschikbaar worden is nog onbekend. Naast Fighter Pack I verschijnen er nog twee packs met extra vechters; wie dit zijn moet ook nog bekend worden gemaakt.

Speedrunner verbreekt Super Mario 64 120-sterren-wereldrecord in minder dan 100 minuten

They said it couldn’t be done. Toch doet speedrunner Cheese05 het: onder toekijkend oog van zijn fans en andere Super Mario 64-liefhebbers wist hij in minder dan 100 minuten de volledige Nintendo 64-game uit te spelen, met 120 sterren op zijn naam. Omdat hij zelfs zijn eigen verwachtingen en geplande tijd met de grond gelijk maakt, en als eerste ter wereld onder de 100 minuten is gekomen (wat volgens vele speedrunners toch het moeilijkste gamerecord ooit is), volgt een flinke emotionele uitbarsting na het behalen van de 120ste ster. Hij haalt er zelfs zijn oma bij, dus dan weet je het wel. Tranen vloeien rijkelijk, evenals de donaties, maar het belangrijkste is: er is verdomme een nieuw Super Mario 64-record. “A new generation of Mario 64-speedrunning,” zoals hij het zelf samenvat aan het einde. Chapeau!

Prey bevat een material duplication-glitch

Hij is nog maar een dag uit, maar nu al zijn mensen er achter gekomen dat Prey een glitch bevat die het mogelijk maakt om oneindig veel materialen te verkrijgen. Je dupliceert de materials door te recyclen, en tijdens het recyclen de stacks van jouw materials in kleinere stacks te verdelen. Normaalgesproken zou elke stack dan door de helft gaan, maar bij het verdelen krijg je juist meer en meer materials. Gratis en voor niets. De Wacht moet er bij zeggen dat dit soort glitches voor pussy’s zijn, maar wie weet is het leuk om er mee rond te kloten in een tweede of derde playthrough. Of de game nog op deze manier valt te exploiteren wanneer je aan een tweede playthrough toekomst is nog maar de vraag, de kans is immers groot dat Arkane Studios binnen korte tijd een oplossing voor dit ‘probleem’ vindt.

PC-patch Outlast 2 balanceert moeilijkheidsgraad

De Outlast 2-reviews liegen er niet om: de moeilijkheidsgraad van de horrorgame is ontzettend frustrerend. Ontwikkelaar Red Barrels is het commentaar ook niet onopgemerkt gebleven, en heeft daarom een PC-patch de wereld in gestuurd die het geheel beter moet balanceren in specifieke stukken van de game. “Today's patch introduces some minor adjustments to the game’s difficulty in key areas and moments. On Normal difficulty this will offer players a more appropriately balanced experience while still maintaining higher levels of challenge on Hard and Nightmare difficulties,” aldus de patch notes. Hieronder kun je de volledige lijst aan veranderingen bekijken; binnenkort komt dit ook allemaal naar PS4 en Xbox One (op de command lines na, natuurlijk).

Global rebalancing of the game difficulty.

Microphone no longer uses extra batteries.

Increased the size of subtitles.

Fixed an issue on Intel HD 4000 cards where most dynamic lights were missing.

Fixed an issue where flickering black squares appear in the center of the screen at some specific resolutions.

Fixed an issue with alternate controller mappings and the camcorder UI.

Fixed an issue with double doors where one of them is locked.

Fixed an issue causing lost save games when Steam somehow fails to initialize.

Fixed some heretic sound effects.

Fixed multiple minor gameplay issues (collisions, crawling, tutorials, etc.)

Fixed multiple rare crashes.

Added a "-refreshrate 60" command-line parameter to specify a preferred refresh rate (replace 60 by the desired refresh rate).

Added a "-notexturelimit" command-line parameter to remove texture size limits based on VRAM amount.

Added a "-borderless" command-line parameter to use borderless fullscreen and not have to edit INI files.

Korte Marvel vs. Capcom Infinite-video toont Rocket Racoon

Groot en Rocket Racoon schoppen een kleine hoeveelheid kont in een teaser van Marvel vs. Capcom Infinite. Ultron heeft in ieder geval weinig in te brengen tegen de boomstronken die hem de lucht in schoppen en slaan en Rockets raket die van hem een Ultron-kroketje maakt. Natuurlijk is dit een schaamteloze plug voor Guardians of the Galaxy 2 (wat zelfs wordt toegegeven in de Tweet), maar de Wacht vergeeft dit Capcom wel wanneer kleine harige beesten los gaan met raketten:

Marcus Rashford en Willian tonen ‘pre-game rituelen’ in Xbox Live-promo

In onderstaande Xbox Live-propagan.. uhh, -promo, laten Manchester United-talent Marcus Rashford en Chelsea-ster Willian zien hoe ze zich voorbereiden op een potje FIFA. Als een stel kluizenaars:

Bekijk de openingsfilm van Dark Rose Valkyrie

Vanaf 9 juni verkrijgbaar in Europa, exclusief op PS4.

Blizzard maakt noodgedwongen kans op Epics en Legendary’s in Overwatch-loot boxes bekend

Door een wijziging in de Chinese wet omtrent multiplayergames moeten ontwikkelaars sinds deze maand de kansen van willekeurige items in loot boxes bekend maken, als er voor die itemdoosjes betaald moet worden. Dat is ook het geval in Overwatch, waar de speler tegen betaling enkele items ontvangt uit een loot box. Blizzard is de eerste ontwikkelaar die de cijfers bekendmaakt, ook voor Dota 2 en League of Legends moet dat nog gebeuren. In het Mandarijn meldt Blizzard dat spelers gemiddeld één Epic (paars) item per 5,5 lootboxes verkrijgen, en gemiddeld één Legendary (oranje) item per 13,5 boxes. Omdat het gaat om een Chinese wetgeving en de aankondiging louter in het Mandarijn is terug te vinden, is het natuurlijk nog maar de vraag of dezelfde kansen in het Westen gelden. Het zou echter erg opmerkelijk zijn als Blizzard verschillende kansen per regio aanhoudt.

The Room gemixt met Star Wars is het beste dat je dit weekend gaat zien

Oh hi, Mark. Wat krijg je als je de beste slechtste film ooit gemaakt combineert met de populairste franchise op aarde? Pure geweldigheid. In onderstaande video van PistolShrimps is niemand minder dan Tommy Wiseau te zien in zowel de trailer van The Last Jedi als de vorige films, en wie ooit zijn film The Room heeft gezien weet dat de mogelijkheden eindeloos zijn. Ooit een football van Luke Skywalkers hoofd willen zien bouncen? Dit is je kans. Check hoe Tommy een einde maakt aan het conflict tussen de Light en Dark Side, en zelfs Darth Vader weet te inspireren met zijn fantastische gebrabbel:

En onthoud: gooi geen ballen op Luke Skywalker. Fijn weekend!