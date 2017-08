Maak ruimte op je schoorsteenmantel, want dat bronzen beeld in de Call of Duty: WWII Valor Collection Pro neemt een hoop ruimte in. Bestellen kun je deze versie echter toch nog niet, dus blijf lekker hangen voor nieuws over onder meer Hearthstone: Knights of the Frozen Throne en PlayerUnknown’s Battlegrounds.





Inhoud Call of Duty: WWII Valor Collection Pro onthuld

Uiteraard krijgt Call of Duty: WWII net als zijn voorgangers een premium versie met extra content. Deze editie mag je voortaan aanduiden met het lekkerbekkende Valor Collection Pro. Als je diep genoeg in de buidel tast voor deze editie, krijg je daar het volgende voor terug: de Pro Edition van de game (inclusief steelbook case en season pass), een pin en patches, een Zombies-poster en - als klapstuk - een bronzen standbeeld. Ook is er trouwens een “gewone” Valor Collection, zonder de season pass.

Just announced: The Call of Duty WWII Valor Collection!



Take home a piece of Call of Duty history: https://t.co/jJrzNsau9Mpic.twitter.com/ELwDjrTYAS — EB Games Australia (@EBGamesAus) 4 augustus 2017

Bij bovenstaande EB Games Australia kun je al pre-orders plaatsen. Voor zover de Wachtster kan bepalen, zijn zij tot dusver echter de enige retailer die je al laat shoppen. De Australische shop opende de digitale deuren nadat Sledgehammer Games-oprichter Michael Condrey de Call of Duty: WWII Valor Collection Pro showde op Twitter.

I'm not saying you should buy this. I'm just saying that I'm buying it. #Valorpic.twitter.com/mMwPtsNlDd — Michael Condrey (@MichaelCondrey) 3 augustus 2017

Call of Duty: WWII is vanaf 3 november te checken op PC, PS4 en Xbox One. Voor die datum zijn er ook nog twee bèta’s om de game alvast te testen.



25 minuten aan gameplay van Marvel vs. Capcom: Infinite

We reizen deze N8W8 af naar het Kuala Lumpur van de PlayStation Experience South East Asia. Aldaar was het namelijk aan Promotion Producer Tomoaki Ayano en Assistant Producer Kansuke Sakurai om hun Marvel vs. Capcom: Infinite te showen. Het eindresultaat is 25 minuten aan PS4-gameplay.

In bovenstaand filmpje van Marvel vs. Capcom: Infinite zie je onder meer een paar nieuwe features voorbij komen en een hele lading personages, waaronder Spider-Man, Gamora, Haggar en Nemesis.

Marvel vs. Capcom: Infinite is vanaf 19 september te checken op PC, PS4 en Xbox One.



Comic-momentje





Monster of the Deep: Final Fantasy XV voor PSVR wordt meer dan een visgame

En terug naar de PlayStation Experience South East Asia in Kuala Lumpur, alwaar lead designer Wan Hazmer het podium betrad om meer te vertellen over zijn Monster of the Deep: Final Fantasy XV. Hij legde uit dat het voor zijn team niet goed genoeg is om je middels PSVR helemaal onder te dompelen in de wereld van FFXV. Ze willen namelijk ook echt een stuk participatie toevoegen... En blijkbaar kom je dan automatisch uit bij vissen.

Vrees echter niet, want deze game belooft meer te worden dan een visgame.

Monster of the Deep: Final Fantasy XV laat je genieten van de omgeving. Ook kun je de gevangen vissen showen aan je teamgenoten en er selfies mee maken. Daarnaast zijn er verschillende modi om te checken (zoals een story modus en een free modus), kun je gear upgraden en kent de game boss fights.

Hmm.. de Wachtster ziet toch echt verdacht veel vissen en zo in al deze plaatjes. Maar goed, misschien blijkt ze het in september toch helemaal mis te hebben. Dan komt deze game in ieder geval uit voor PSVR.



Trailerovervloed

In trailerovervloed check je een drietal trailers van games die je misschien nog helemaal niet kent. En dat is ook precies de insteek van dit rubriekje. Tijd voor spotlight voor Icey, Phoenix Springs en Q.U.B.E. 2.





Hearthstone: Knights of the Frozen Throne hero cards uitgelegd

Jullie konden gisteren al lezen dat de release van de nieuwste uitbreiding voor Hearthstone rap snel nadert. Deze Knights of the Frozen Throne-expansie voegt uiteraard weer een hele zwik nieuwe kaarten toe aan deze F2P card game van Blizzard. Om je alvast iets meer te vertellen over twee van de nieuwe hero cards trommelt de Wachtster graag Senior Designer Matt Place op.

In bovenstaande filmpje vertelt Place over Malfurion the Pestilent en Uther of the Ebon Blade. Je weet wel, die Druid en Paladin, maar dan in hun Death Knight-vorm.

Hearthstone: Knights of the Frozen Throne is vanaf 10 augustus te checken op PC, Android en iOS.



500.000 mensen spelen gelijktijdig PlayerUnknown’s Battlegrounds

Het lijkt wel alsof iedereen PlayerUnknown’s Battlegrounds spelt… Als de Wachtster Steam opent, ziet ze de ene vriend na de andere de game induiken. Zelf heeft ze early access-titel nog niet geporbeerd en dus ook niet bijgedragen aan het nieuwe record.

PlayerUnknown’s Battlegrounds wist namelijk 500.000 spelers gelijktijdig online te krijgen. Zie maar:

We just broke 500k! Thank you all so very much for your continuing support! <3 pic.twitter.com/FXnsy6twGX — PLAYERUNKNOWN (@PLAYERUNKNOWN) 4 augustus 2017

Met dit record streeft de game titels als GTA V, Fallout 4 en Counter Strike: Global Offensive voorbij. Het illustere Dota 2 is (voorlopig?) echter nog steeds de meest gespeelde games op Steam.



Memes en dingen

Memes en dingen staat vandaag in het teken van onherkenbare eerste trailers en partyfeitjes over Sly Cooper.





Lekker koesen!