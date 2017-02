Indie devs niet blij met Steam Direct 

Valve heeft onlangs aangekondigd dat ze gaan stoppen met Steam Greenlight en verder gaan met Steam Direct. Indie devs zijn het hier niet echt mee eens. Daarnaast beelden van NieR: Automata en Splatoon 2 om je week vast goed mee te beginnen. Nachtwacht, goedemorgen.

NieR: Automata – Glory to Mankind

De Wacht Japant er op los vannacht en begint met nieuwe beelden van NieR: Automata. Een stilistisch pareltje van Platinum Games. Je weet sowieso dat er flink gevochten gaat worden als het om Platinum Games gaat en NieR is geen uitzondering. Hou je van mechs, androids, dystopian worlds en blinddoeken, dan zit je goed met NieR: Automaton. Op 7 maart verschijnt de game in Europa en Noord-Amerika, maar onze buren in het verre oosten mogen 23 februari al aan de slag met de game.

Ontslagen bij Activision Studios

Zoals je gisteren wellicht gelezen hebt in de Weekendwacht is Call of Duty: Infinite Warfare niet het succes waar Activision op hoopte. Alsnog heeft Activision aardig goede zaken gedaan afgelopen tijd en zelfs meer winst gemaakt dan ze voorheen geschat hadden. Toch meldt Kotaku dat ze ongeveer 5% van hun werknemers de laan uit hebben gestuurd. Infinity Ward, Beenox en andere interne studio’s moeten het de toekomst met minder mensen rooien. Volgens de berichten moet Infinity Ward het zelfs met 20 man minder moeten doen in de toekomst.

Activision wil zich meer gaan focussen op het digitale gedeelte van de industrie evenals kansen voor digitale add-on content. Dat zeiden ze in een statement:

“Activision Publishing is realigning our resources to support our upcoming slate and adapt to the accelerating transition to digital, including opportunities for digital add-on content.”

Voor het komend jaar hebben ze overigens nog vrij weinig op de planning staan. Vooralsnog komen alleen Destiny 2 en een nieuwe Call of Duty uit. Dat zijn natuurlijk niet de kleinste games, maar toch.

Did You Know Gaming – Nintendo 64

Kennis is macht zoals je weet. Bij je eerstvolgende feestje kan je indruk maken op mede game-liefhebbers met je enorme hoeveelheid weetjes over de Nintendo 64.

Splatoon 2’s Spectator View in beeld

De eerste Splatoon was al dikke vette, tactische fun in een kleurrijk jasje en deel twee belooft dat nog een dunnetjes over te doen. De trend van tegenwoordig is kijken naar hoe anderen gamen en Splatoon neemt dat netjes over met hun Spectator View. In die modus is het mogelijk voor twee mensen om een Private Match te bekijken en zelf de camerastandpunten te bepalen. Zo kan je precies zien wat je wil zien en hier en daar misschien nog wel een gevorderde tactiek leren.

In Splatoon 2 kan je met maximaal acht anderen online Private Battles houden, maar het is ook mogelijk om je eigen LAN-party te gooien door acht Switches aan elkaar te bekabelen. Dat is verdomme nog eens een throwback naar ‘ye olden days.’ Ook tijdens zo’n LAN fissa is het mogelijk om in Spectator View te gaan. Dus mocht jij populair genoeg zijn dat je zeven vrienden hebt; veel plezier!

For Honor – launch trailer

Terwijl 3 miljoen mensen de bèta speelden afgelopen weekend, gooit Ubisoft de launch trailer ook live. Zo te zien belooft het een waar spektakel te worden. De Wacht heeft de bèta zelf niet gespeeld, maar iemand in de comments kan hem vast wel vertellen of het de moeite waard is toch?

Indie devs nu al niet blij met Steam Direct

Zoals je zaterdag al in de Weekendwacht kon lezen, verandert Steam hun Steam Greenlight systeem. Of ja, verandert, ze brengen er iets nieuws voor in de plaats genaamd Steam Direct. Het enige probleem dat veel indie ontwikkelaars nu zien, zijn de eventuele hoge kosten die eraan verbonden zijn. Het zou zomaar kunnen dat je eerst even 5000 dollar moet overmaken om überhaupt je game te mogen delen. Dit is wel het maximale bedrag (het ligt ergens tussen de 100 en 5000 dollar), maar wanneer dit dichter bij de 5000 ligt dan bij de 100 gaat het volgens veel ontwikkelaars mis.

Daniel Steger van Steger Games (Mount Your Friends) zei uit eigen ervaring te weten dat $5000,- te veel is. Ontwikkelaars die hoop hebben en denken dat hun game het gaat maken, kunnen al over de kop gaan voordat ze goed en wel zijn begonnen. Robert Yang, designer en academicus zegt dat zo’n bedrag in principe alle studenten, kleine ontwikkelaars en experimentele ontwikkelaars buitensluit.

Daarnaast gaf Valve aan dat ze als compromis het geld later of terug zouden geven wanneer de game succesvol op Steam verschijnt, of dat ze dat geld bijvoorbeeld uit je verkopen halen. Het is nog niet helemaal duidelijk, maar het komt er wel op neer dat je misschien eerst diep in je buidel moet tasten om je game uit te geven.

Er zijn ook mensen die een tegengeluid geven zoals Dave Lang van Iron Galaxy. Hij tweette dat wanneer je als ontwikkelaar toch al geen geld hebt (200 of 5000 dollar, dat maakt niet uit) dan is de kans op een commercieel succes toch al zo goed als 0%. Dit verhaal krijgt vast nog een staartje en dat staartje zullen we hier op PU.nl gewoon weer voor je uittypen.

Hideo Tube 6 – Mads Mikkelsen special

Hideo Kojima vindt Mads Mikkelsen vet cool. Mads speelt een van de hoofdrollen in Kojima’s nieuwe game Death Stranding en in de volgende video zie je een interessant interview/gesprek tussen de twee. Er wordt weinig losgelaten over de game zelf, maar desalniettemin is het erg tof om te zien.

Bedankt voor het lezen! Daaaaag!