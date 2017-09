Huidskleur beïnvloedt moeilijkheidsgraad South Park: The Fractured But Whole 

Game jij op easy, normal, hard of insane? In South Park: The Factured But Whole heeft die keuze niet alleen invloed op de moeilijkheidsgraad van de game: ook op je huidskleur. Hoe blanker je bent, hoe makkelijker je het hebt in de aankomende RPG. Dat, meer nieuws én een heleboel dansjes in deze N8W8!

Hoi! Mocht je na het zien van weer dezelfde bolle bakkes bovenaan dit bericht denken dat deze Wacht haar collega’s heeft vermoord om de rest van haar leven de N8W8 te verzorgen, dan heb je het mis. Ze zijn slechts gekidnapt. Morgen kun je weer genieten van de schrijfkunsten van een andere PU-redacteur. Maar niet vandaag! Let’s-a go!





Het leven in South Park is moeilijker als je donker bent

South Park heeft nooit echt bekend gestaan om zijn subtiliteit, maar nu gaan ze wel heel ver. In The Fractured But Whole hangt de moeilijkheidsgraad van de game af van je huidskleur, zo meldt Eurogamer. Is je personage zo wit als sneeuw dan is de game makkelijk, terwijl je het met een donkere huid juist veel moeilijker hebt. Interessant... Er wordt in de nieuwe South Park-game trouwens rekening gehouden met transgenders en cisgenders, dus je hoeft niet per se te kiezen voor “male” of “female” als je wil dat je personage zich niet onder een van die keuzes wil of kan scharen. 17 oktober verschijnt South Park: The Fractured But Whole op PC, PlayStation 4 en Xbox One.





Japanse Destiny 2-reclame is te bizar

Er gebeuren nog meer bijzondere dingen in de gamewereld. Nu is de Destiny 2-reclame in Nederland al vrij opvallend, maar het kan altijd extremer. In Japan bijvoorbeeld, waar de shooter is voorzien van een trailer die vooral draait om de fascinerende dansjes die mogelijk zijn in de game. Heel tof, maar wat gaat het lang door! Let’s have a goooodd tiiiiimee, yeaaaahhhh!





Eerste Nightfall Strike voor Destiny 2 aangekondigd

We blijven even bij Destiny 2, want de eerste Nightfall Strike is aangekondigd. Het heet “The Arms Dealer” (probeer daarbij maar eens niet aan dat liedje van Fall Out Boy te denken!) en het is de bedoeling dat je de wapenhandel aan de Red Legion stil legt. Welke modifiers erin voorkomen is nog onbekend, maar de uitdagingen zijn als volgt:

Speed Of Dark: Complete the Nightfall with at least 5 minutes remaining.

Unbroken: Complete the Nightfall with fewer than 3 deaths.

Trash The Thresher: Shoot down a Thresher while fighting Bracus Zahn.

Hier lees je er meer over.









Speciale Pikachu te verzamelen in Pokémon Sun en Moon

“I HAVE TO HAVE A POKÉMON!” In de nieuwe teasertrailer voor Pokémon the Movie is Pikachu weer zijn schattige zelf, terwijl Ash enthousiast om hem heen danst. Om de aankomende film te vieren kun je in Pokémon Sun en Moon een Pikachu krijgen die een van de zes verschillende Ash-petjes draagt. Via Pokemon.com kun je vanaf 19 september een speciale code krijgen. Er zijn in totaal zes Pikachu’s met elk een eigen pakketje aan vaardigheden, maar je mag er maar eentje houden. Kies wijs!

September 19-25: Original hat

September 26-October 2: Hoenn hat (Ruby/Sapphire)

October 3-9: Sinnoh hat (Diamond/Pearl)

October 10-16: Unover hat (Black/White)

October 17-23: Kalos hat (X/Y)

October 24-30: Alola hat (Sun/Moon)





Blizzard bouwt eigen eSports-stadion

Van Pokémon arena's naar de Blizzard Arena. Blizzard is een van de grootste vissen als het gaat om eSports, dus het is niet geheel verrassend dat Blizzard een speciaal stadion gaat bouwen om de diverse toernooien een thuishaven te geven. Dat wordt het bruisende Los Angeles, Burbank en op 7 oktober opent het met meteen al met de Overwatch Contenders Season One playoffs. Zou er ook zo'n orgel komen te staan?





Figment is als een sprookjesboek

Op 22 september verschijnt er op de PC een wonderlijke game die eruit ziet als een levend prentenboek. De studio erachter is Bedtime Digital en de game heet Figment. Je bent in deze game Dusty, die op avontuur gaat in wat er over is van een menselijk brein in een surrealistische wereld vol stemmetjes. Je vecht, je puzzelt en je zingt je naar het einde. Klinkt origineel. Deze puzzelgame zal naar verwachting in de winter ook nog uitkomen op PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch.





Sea of Thieves-water in PlayerUnknown’s Battlegrounds

PlayerUnknown’s Battlegrounds is een game die wordt uitgegeven door Microsoft. Microsoft is eigenaar van Rare. Rare maakt nu Sea of Thieves. Het water uit Sea of Thieves zit straks in PlayerUnknown’s Battlegrounds. Ja, Brendan Greene, de maker van Battlegrounds, heeft in een interview met GamesIndustry gezegd dat de watertechniek uit Sea of Thieves binnenkort in Battlegrounds wordt geïmplementeerd. Brendan was op een borrel van Microsoft waar de mannen en vrouwen van Sea of Thieves waren, ze raakten aan de praat en ze boden aan hun digitale water te delen. Mooie dingen.





Suicide Squad 2 heeft regisseur gevonden

Het bewijs dat geld harder klinkt dan slechte recensies is Suicide Squad. De superheldenfilm vol DC-schurken was niet bepaald goed, maar hij trok het grote publiek en daarom komt er een vervolg. Dat gevolg wordt geregisseerd door Gavin O’Connor, die aan het roer stond van een film die niet genoeg liefde heeft gehad: The Accountant. Ben benieuwd wie van de originele cast meedoen.





Mooiste controller allertijden onthuld

Laat die roze siliconenhoes maar zitten die de Wacht in het wat-koop-jij-met-60-euro-artikel noemde, want nu deze controller er is, raakt de Wacht de PlayStation 4 en Xbox One niet meer aan. Nintendo heeft deze officiele Nintendo Switch-controllers aangekondigd met The Legend of Zelda: Breath of the Wild-thema: zwart, kunstig en met een gouden randje… Er is er ook eentje van Super Mario in het rood. Je kunt ze voor 30 dollar (en ongetwijfeld een heleboel extra administratie- en verzendkosten) op Amazon pre-orderen.





Het is bijna weekend: Skyrimtijd!

Heb je nog geen geld voor Destiny 2, of wil je die game helemaal niet? Dan is er misschien wel iets anders wat je wil spelen, zoals The Elders Scrolls 5: Skyrim - Special Edition. Het hele weekend (vanaf nu!) kun je via Steam of op je Xbox One (als je Xbox Live GOld member bent) gratis spelen. Mocht je daarna de game kopen, dan kun je je voortgang overzetten. Sowieso is het spel de helft van de prijs op Steam, dus je bent er dan twee tientjes aan kwijt.





Disney haalt nog meer films van Netflix

Finn, neeeeee! Rey, neeeeeee! Al die lieve ewoks, neeeeeee! Disney haalt alle Star Wars- en Marvelfilms van Netflix af. Als je die films wil livestreamen in 2019, dan moet je daarvoor lid worden van de speciale Disney streamingdienst. Netflix en Disney blijven samenwerken, maar in hoeverre die samenwerking beperkt blijft tot de Marvel-series zoals Jessica Jones en Luke Cage, dat is nog onbekend. Het is natuurlijk wel interessant dat Disney een eigen streamingdienst begint. Ben benieuwd of dat beperkt blijft tot een paar films en series, of dat het een soort online ABC wordt (dat is een Amerikaanse tv-zender waarop onder andere Once Upon A Time te zien is). Maar jongens en meisjes, 2019, dat duurt nog wel even!





Killer Instinct komt naar Steam

De vechtgame Killer Instinct was een van de eerste games die de Wacht op haar Xbox One speelde en nu (pas?) komt deze free-to-play vechtgame naar Steam. Niet dat Killer instinct niet eerder al op de PC speelbaar was: het was juist een van de eerste games die crossplay was tussen Xbox One en PC’s met Windows 10. Nog steeds is Killer Instinct crossplay, ook als straks Steam erbij komt. Wanneer die uitgave op Steam plaatsvindt, dat is nog onbekend.





Wow! Monster Hunter Stories gameplaytrailer

Nintendo en Capcom hebben een nieuwe trailer uitgegeven voor Monster Hunter Stories. Mega-Amerikaans allemaal, maar hij toont wel aanzienlijk meer van de gameplay. Het spel schijnt fantastisch te zijn. Vandaag istie uit op 3DS, dus veel gameplezier als je hem op de mat krijgt of in de winkel haalt zo vlak voor het weekend. Yay!





Lethal League 2 komt eraan!

Vond je Lethal League cool? Dan is er mooi nieuws voor je vandaag: er komt een vervolg. Het heet Lethal League Blaze en het verschijnt in 2018 op consoles en PC. De aankondigingsteaser toont weinig, maar geeft wel vast een sfeerimpressietje:





Moana/Vaiana/die meest recente Disney-”prinses” krijgt lied in Just Dance 2018

In Just Dance 2018 wordt ondertussen de lat heel laag gelegd met een van de langzaamste dansroutines die we ooit zagen in het spel. Waarom we dit melden? Geen idee, maar het lied is heerlijk fake-vrolijk, dus speciaal voor de mensen die ochtendgymnastiek willen doen, geniet ervan:





Forza Motorsport 7 kan wat meer gameplaybeelden gebruiken

De Wacht moet het vorige nieuwtje even goedmaken met wat stoere autopr0n uit Forza Motorsport 7. Dit is de officiële commercial en dat betekent in dit geval helaas niet zoveel gamebeelden, maar hij eindigt alsnog best vet.





Dit is Stranger Things in pixelkunst

Nog een extra ding om het Just Dance-nieuws goed te maken: op het Instagram account van Stranger Things worden de komende tijd kunstwerkjes getoond die terugverwijzen naar een specifieke aflevering uit het eerste seizoen. Hier is alvast een tipje van de sluier, maar als je fan bent van deze 80’s-achtige serie, check dan zeker dat Instagram-account. En wil je nú een game spelen van Stranger Things, check dan deze website.





Nog een mooie levensles zo aan het einde van de N8W8: prachtig. Geniet van je vrijdag, geef iemand een high five en een fijne dag pandaag!