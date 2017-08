Dat had je niet verwacht op een dinsdag, hè? De Wachtster kon al dat versche nieuws over toppers als Horizon Zero Dawn: The Frozen Wild, Mario + Rabbids Kingdom Battle, Middle-Earth: Shadow of War, Battlefield 1 en The Legend of Zelda: Breath of the Wild echter nou eenmaal niet laten liggen.





Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds-uitbreiding verschijnt 7 november

In juni werd de expansie aangekondigd door Guerrilla Games, maar het duurde tot vandaag om daar een concrete releasedatum op te plakken. Daarmee is de eer aan de Wachtster:



Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds is vanaf 7 november te checken op je PS4.

Jeroen Roding, Community Manager bij Guerrilla Games, laat weten dat Aloy in deze uitbreiding de ijzige gebieden in het Noorden zal verkennen:

“Set in icy territories to the north, this new chapter of Aloy’s journey adds a new area to explore, new mysteries to uncover and new, highly lethal machines to take on.”

The Frozen Wilds voegt dus een nieuw gebied toe aan Horizon Zero Dawn, inclusief nieuwe mysteries en machines.

Meer details over de expansie volgen in de aanloop naar de release op 7 november. Ben je echter al overtuigd en wil je een pre-order in de PlayStation Store plaatsen, dan ontvang je in ieder geval een exclusieve avatar.



Mario + Rabbids Kingdom Battle trailer stelt Mario aan je voor

“Discover and unleash Mario’s power in Mario + Rabbids Kingdom Battle. As a mid-to-close range fighter with excellent mobility, Mario is the perfect hero to lead your team in combat. Use his M-Power technique to power-up your allies and blast foes when they move using Mario’s Hero Sight. With Mario by your side, no challenge is too great!”

Lovende woorden over ons aller Mario in de nieuwste trailer voor Mario + Rabbids Kingdom Battle. Of dat verdiend is, zie je hieronder.

Mario + Rabbids Kingdom Battle is vanaf 29 augustus te checken op Nintendo Switch.

Comic-momentje





Middle-Earth: Shadow of War kent een soort van multiplayer

Daar waar je eind vorige week nog slecht nieuws over Middle-Earth: Shadow of War voor je kiezen kreeg, heeft de Wachtster nu een blijere boodschap voor je.

Middle-Earth: Shadow of War krijgt namelijk een multiplayer-component die alleraardigst klinkt. Helaas kun je niet samen vrijelijk Mordor verkennen, maar je kunt in de zogenaamde Social Conquest wel de veroverde forten van andere spelers aanvallen, en omgekeerd je eigen forten verdedigen.

Dat zit zo: als je de Orcs in een fort een lelijk koppie kleiner hebt gemaakt, kun je het fort in kwestie customizen. Zo kun je commanders en captains uit je eigen leger installeren en upgrades aanschaffen. Als je genoeg geprutst hebt, kun je je fort online delen, waardoor andere spelers het kunnen aanvallen. Zij moeten dan proberen je volgers te doden en je fort veroveren. Social Conquest in Middle-Earth: Shadow of War kent twee variaties: friendly conquests en ranked conquests. Bij deze laatste variant klim je na een succesvolle verovering op het leaderboard, maar loop je wel het risico je volgers permanent te verliezen. Bij een overwinning ontvang je een loot chest en spoils of war, die je in kunt wisselen voor andere kisten met shinies. Deze bevatten onder meer nieuwe volgers.

Een tweede nieuwtje betreft de uitbreiding van Vendettas. Ook in Middle-Earth: Shadow of Mordor kon je al wraak nemen uit naam van je gevallen vrienden, maar dit systeem wordt in Shadow of War uitgebreid. In plaats van dat je deze moordende Orcs simpelweg uitdaagt, moet je nu eerst een aantal objectives doorlopen.

Middle-Earth: Shadow of War is vanaf 10 oktober te checken op PC, PS4 en Xbox One.



Trailerovervloed

Ook vandaag weer een extra stukje schijnwerper voor drie games die normaal gesproken (iets) minder aandacht krijgen. Want we zeggen maar zo: een groot marketingbudget betekent nou eenmaal niet altijd een betere game. Kijk vandaag mee naar: Light Tracer, World of Tanks en Race Arcade.





Battlefield 1 krijgt specialisaties/perks

De Battlefield-serie kent al een hele poos specialisaties, of perks. Battlefield 1 kwam echter uit zonder dit systeem. Dat wordt 10 maanden na de release alsnog goed gemaakt.

In een post op de Battlefield subreddit liet een medewerker van DICE weten dat specialisaties in Battlefield 1 anders zullen werken dan in bijvoorbeeld Battlefield 4. In de nieuwste telg in de franchise worden deze specialisaties opgedeeld in twee varianten: generic en weapon kit specifiek. Alle spelers beginnen met drie perks. Om andere perks te unlocken, voer je service assignments uit, die onderdeel zijn van de In the Name of the Tsar-expansie. Die service assignments zijn naar verwachting een soort klasse specifieke challenges.

De specialisaties zijn inmiddels live in de Community Test Environment (op PC).



Zelda devs praten over artwork in Breath of the Wild

Tijdens de Japan Expo in Parijs gaf Legend of Zelda producer Eiji Aonuma een masterclass panel. Voor deze The Art of Zelda schoven ook artistic director Satoru Takizawa en illustrator Yusuke Nakano aan. Nu is de Wachtster haar Japans enigszins roestig, zodat ze blij is met de Engelse vertaling van Nintendo UK.

Mocht je 50 minuten over hebben, dan schotels onderstaand filmpje je interessante behind-the-scenes-informatie over Ocarina of Time, The Wind Waker, Twilight Princess en Breath of the Wild voor.

Stiekem zit er trouwens ook een kort stukje in over de volgende DLC voor The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Zo belooft deze The Champions' Ballad je blijkbaar meer te leren over Princess Zelda.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild: The Champions' Ballad staat gepland voor ‘holiday’ 2017.

Memes en dingen

Memes en dingen staat vandaag in het teken van moeilijke dingen gemakkelijk doen lijken, zoals met het namaken van de wapens in Naruto en lore van Final Fantasy 12 Zodiac Age.





Lekker koesen!