In deze grote Taipei Game Show-N8W8 vind je versche gameplaybeelden van Horizon: Zero Dawn, For Honor en FFXII: The Zodiac Sign. En ach, aangezien ze toch bezig was, verzamelde de Wachtster meteen ook maar even het laatste nieuws over deze en nog veel meer games. Dat lekker koesen, komt later wel!

Horizon: Zero Dawn op de Taipei Game Show – gameplay en details

Zoals je nog op vele andere punten in deze N8W8 zult merken, was de Taipei Game Show in Taiwan aan.

Een van de games die op dit evenement getoond werd, is Horizon: Zero Dawn.

Guerrilla Games had echter niet alleen bovenstaande gameplay van de PS4-exclusive meegebracht, Art Director Roy Postma en Producer Samrat Sharma beantwoordden ook nog een aantal prangende vragen.

De wereld van Horizon: Zero Dawn wordt bevolkt door vele NPC’s. Sommige van hen kunnen zich aansluiten bij protagonist Aloy om tezamen te strijden. Dat werkt echter ook andersom: Aloy kan zich ook voegen bij NPC’s die zelf op missie zijn.

De Broadhead zal niet de enige mount zijn: je kunt ook andere machines gebruiken. Postma wilde alleen niet vertellen of dat ook voor de vliegende machines geldt…

De vijanden in Horizon: Zero Dawn schalen mee met het level van Aloy.

De game van Guerrilla Games doet trouwens leuke zaken, zo opende Sony Interactive Entertainment Asia President Hiroyuki Oda de Taipei Game Show zelfs in een Horizon: Zero Dawn-cosplay. Viva Hollanda, toch!

Horizon: Zero Dawn is vanaf 1 maart te checken op PS4.

Snipperclips voor de Switch in actie

In Snipperclips draait het om figuren die elkaar in bepaalde vormen moeten knippen… Vager kan de Wachtster het echt niet maken. Maar gelukkig vond ze onderstaande beelden vanuit de Nintendo Treehouse, alwaar de presentatoren mogen stoeien met deze toch wel erg fun uitziende game. Sidenote: je kunt Snipperclips ook met vier man spelen.

Ondanks dat de game geen launchgame wordt, is Snipperclips in ieder geval wel in maart te checken op de Nintendo Switch.

For Honor PC-specs bekend gemaakt

Met de multiplayer-bèta in aantocht heeft Ubisoft de specs van de PC-versie van hun For Honor bekend gemaakt. Uiteraard hieronder zowel de minimum als de aanbevolen specs:

Minimum specs

OS: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)

CPU: Intel Core i3-550 | AMD Phenom II X4 955 or equivalent

Video Card: Nvidia GeForce GTX 660/GTX 750ti/GTX 950/GTX 1050 with 2 GB VRAM or more | AMD Radeon HD 6970/HD 7870/R9 270/R9 370/RX 460 with 2 GB VRAM or more

RAM: 4 GB

Resolution: 720p @ 30 FPS

Video Preset: Low

VSync: Off

Recommended specs

CPU: Intel Core i5-2500K | AMD FX-6350 or equivalent

Video Card: Nvidia GeForce GTX 680/GTX 760/GTX 970/GTX 1060 with 2 GB VRAM or more | AMD Radeon R9 280X/R9 380/RX 470 with 2 GB VRAM or more

RAM: 8 GB

Resolution: 1080p @ ~60 FPS

Video Preset: High

VSync: Off

Voor een uitgebreidere blik op de ondersteunde grafische kaarten en gamepads verwijst de Wachtster jullie graag naar de bijbehorende Ubisoft-blog. Zij gebruikt haar kostbare ruimte namelijk liever voor onderstaande trailer en twee gameplayvideo’s van de game in kwestie.

For Honor is vanaf 14 februari te checken op PC, PS4 en Xbox One.

10 PS4 Pro-games in native 4k 60fps

De Wachtster snapt je volledig: je hebt een dikke tv staan en je spaargeld opgemaakt aan de PS4 Pro… Dus alhoewel je ze financieel gezien toch niet aan kan schaffen, wil je natuurlijk wel weten wat nou de allermooiste games zijn op de console. Oftewel: welke games halen een native 4k in een dikke 60fps?

De mensen van Digital Foundry vertellen je er graag meer over:

Geen tijd om een heel filmpje te koekeloeren? Dan hierbij het verlossende antwoord in tekstvorm. Spoiler: er zijn 10 games die de bovengenoemde native 4k en 60fps op je beeldscherm toveren.

FIFA 17 (een aantal 30fps camera modes) Hustle Kings (HDR support) Mantis Burn Racing (HDR support) NBA 2K17 (een aantal 30fps camera modes) Neon Chrome Pro Evolution Soccer 17 (een aantal 30fps camera modes) Rez Infinite (Area X is wellicht sub-4K) Thumper Viking Squad Wheels of Aurelia

Valt de lijst je een beetje tegen? Gelukkig weet de PS4 Pro ook van de andere games heus een visueel feestje te maken, zelfs als dat in 1440p is.

Trailerovervloed

Op zoek naar een lekker snackje? Je buik even vol van triple A-geweld? Of gewoon bang een verborgen pareltje te missen? Wat je reden ook is om deze trailerovervloed te checken, de Wachtster hoopt dat je met haar mee wilt genieten van The Sexy Brutale, Solo en Crash Force.

Sweeney wint Lifetime Achievement Award GDC 2017

Tim Sweeney zal tijdens de Game Developer Choice Awards 2017 in het zonnetje worden gezet met een prestigieuze Lifetime Achievement Award. Zoals de naam al doet vermoeden, staat deze prijs in het teken van de bijdragen die Sweeney in zijn leven heeft geleverd aan de game-industrie.

Hoor je de rinkelende belletjes niet? De Wachtster helpt je op weg.

Tim Sweeney is de oprichter van Epic Games en de hoofdarchitect van de Unreal Engine. Klassiekers als als Jazz Jackrabbit, Unreal en Gears of War zijn gemaakt onder zijn bezielende leiding. Om nog maar niet te spreken van games gemaakt op de Unreal Engine… Denk alleen maar eens aan BioShock, de Batman: Arkham-serie en Street Fighter 5. De potentie van de Unreal Engine stopt echter niet bij gaming, zo wordt deze ook geïntegreerd in sectoren als automotive, luchtvaart, architectuur, VR en AR, complexe datavisualisatie en film.

Met zijn Lifetime Achievement Award is Sweeney trouwens in goed gezelschap; eerdere winnaars zijn onder meer: Shigeru Miyamoto, Warren Spector, Hideo Kojima, Sid Meier, Ken Kutaragi en Peter Molyneux.

Wil je de GDC 2017 meemaken? Het evenement barst 27 februari los.

FFXII: The Zodiac Age in 3 gameplay-video’s

Ook FFXII: The Zodiac Age werd ruimschoots vertegenwoordigd op de Taipei Game Show. Square Enix had een fikse karrenvracht gameplaybeelden te presenteren. Producer Hiroaki Kato nam de controller ter hand en toont ons in onderstaande filmpjes onder meer wat exploratie, combat, cutscenes en een boss battle.

De oorspronkelijke FFXII was in 2006 al te checken op PS2. De toevoeging The Zodiac Age is afkomstog van het Japanse-only International Zodiac Job System.

FFXII: The Zodiac Age kent als high-definition remaster natuurlijke opgepoetste achtergronden, charactermodels, cutscenes en fonts. Ook aan de audio is gesleuteld, zo ondersteunt de game 7.1 surround sound en de voice-acting is van betere kwaliteit. Daarnaast worden onder meer de laadtijden verkort en krijgt de game een auto-save-functie.

Final Fantasy XII: The Zodiac Age komt later dit jaar uit op PS4.

Memes en dingen

Vandaag in memes en dingen duiken we de geschiedenis van Halo in en zien we een experiment met twee HTC Vives waarmee je (eindelijke) een geheel, volledig lichaam krijgt in VR.

Lekker koesen!