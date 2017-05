Hitman krijgt mogelijk toch tweede seizoen 

In deze Weekendwacht geruchten over een nieuw seizoen van Hitman, ook al staat ontwikkelaar IO Interactive te koop. Daarnaast het team van FC Barcelona dat lekker op hun nieuwe Switch-consoles speelt, nieuwe games van de makers van The Binding of Isaac en El Shaddai, en nog veel meer.

Tweede seizoen Hitman waarschijnlijk nog wel in de planning

Eerder deze week bleek dat Square Enix ontwikkelaar IO Interactive te koop zet. De studio is verantwoordelijk voor de Hitman-serie en Square Enix verbreekt de banden met de ontwikkelaar om de tevredenheid van de spelers hoog te houden en de marktpotentie vooruit te stuwen.

De Duitse website Gamestar zegt een betrouwbare bron te hebben die meldt dat de rechten voor Hitman bij IO Interactive blijven. Het eerste 'seizoen' van de nieuwe Hitman-game is al uit en IO zou al geruime tijd bezig zijn met het tweede seizoen en zou daar gewoon mee doorgaan. Dit tweede seizoen moet vlak voor of in 2018 uitkomen. Gamestar zegt dat ze niet de identiteit van de bron kunnen onthullen, maar bevestigen dat deze informatie betrouwbaar zou zijn. Het is nog een gerucht, dus even afwachten, maar we hopen snel meer duidelijkheid te hebben over de toekomst van IO Interactive en Hitman.









Ontwikkelaar Binding of Isaac hint naar nieuwe game

Edmund McMillen, de oprichter van Binding of Isaac- en Super Meat Boy-ontwikkelaar Team Meat, werkt samen met programmeur Tyler Glaiel al een aantal maanden aan een nieuwe game, die ze binnenkort gaan onthullen. "Niet veel van jullie weten dit, maar Tyler en ik werken de afgelopen drie hard erg hard om een geheim project af te maken. We kunnen binnenkort deze compleet nieuwe game aankondigen en de releasedatum onthullen", zo schrijft McMillen op zijn blog.

Er is verder nog nagenoeg niets bekend over de game, alleen een korte beschrijving: "Het is moeilijk, raar, persoonlijk, heeft geweldige besturing, het is een compleet nieuwe IP en met gemak een van de grootste games die ik ooit heb gemaakt."

Het team is de afgelopen jaren vooral druk met talloze updates uitbrengen van The Binding of Isaac, en bracht het spel pasgeleden nog naar Switch.









Dit is Paul McCartney in Pirates 5

De legendarische Beatles-zanger Paul McCartney heeft een rolletje in Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales. Hoewel zijn precieze rol nog niet duidelijk is, is nu te zien hoe hij er uit komt te zien. Als een piraat dus. Stoer!









De datum van de Steam Summer Sale is mogelijk uitgelekt

De Steam Summer Sale is weer een goed moment om stiekem veel te veel geld uit te geven aan games die je toch niet gaat spelen. Volgens r/Steam is de datum van de uitverkoop nu bekend: 22 juni tot en met 5 juli. Hoewel Steam de datum nog niet bevestigd is, lijkt dit wel redelijk betrouwbaar. Steam Summer Sales zijn altijd tussen juni en juli en 22 juni valt op een donderdag, en dan beginnen de meeste Steam Sales ook. Redelijk dikke kans dat het vanaf dan dus losgaat!









Twee nieuwe trailers voor Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Vanaf 11 juli is Final Fantasy XII: The Zodiac Age te koop voor PlayStation 4. Deze HD-remaster van de PlayStation 2-game is natuurlijk een prima excuus om weer in deze heerlijke rpg te verdwijnen. Square Enix heeft nu twee trailers uitgebracht van de game. Eentje draait om het personage Penelo en de ander bevat een eindbaasgevecht. De trailers zijn bedoeld om de muziek uit de game wat extra aandacht te geven.









Maker El Shaddai werkt aan nieuwe game

Takeyasu Sawaki is de regisseur van de artistiek ogende actiegame Al Shaddai: Ascension of the Metatron. De game verscheen in 2011 voor PS3 en Xbox 360 en misschien herinner je de game nog wel. Anyhooow, de beste man gaat een "grote aankondiging" doen binnen twee weken. "Ik ga een nieuw mythisch concept aankondigen", meldde hij tijdens een panel op de Tokyo Sandbox 2017-beurs afgelopen weekend. "Het is niet indie, het is groots. Kijk er alsjeblieft naar uit. Ik ben er vrij zeker van dat veel media er over gaan schrijven. Het is groots, maar ik mag er nog niet over praten, maar kijk er alsjeblieft naar uit."

Ja, kijkt er dus naar uit!









Terminator 2: Judgement Day in GTA 5 (en het Russisch)

Oh, internet. Youtube-kanaal Kramer's Media heeft zo'n beetje de complete klassieke actiefilm Terminator 2 nagemaakt in Grand Theft Auto 5. Daarbij moet wel gezegd worden dat bepaalde assets en animaties niet uit GTA 5 komen, maar dan nog, het is een knap staaltje editing. Enige nadeel is dat het wel compleet in het Russisch is... de maker heeft aangegeven geen Engelse versie te maken, maar dat er wel aan ondertiteling wordt gewerkt.









In Japan verschijnt een nieuwe Super Nintendo-game

De Super Nintendo is inmiddels al bijna dertig jaar oud, maar dat houdt ontwikkelaars niet tegen om zo af en toe nog een game uit te brengen voor de console. Deze zomer verschijnt namelijk de side-scrolling beat 'em up Kaizou Choujin Shubibinman Zero. Fysiek dus, op cartridge. Het is niet een compleet nieuwe game, omdat het spel in '97 al op de SNES verscheen via de Satellaview-uitbreiding, maar het is dus wel voor het eerst dat de game fysiek verkrijgbaar komt.

De cartridge wordt uitgebracht om de twintigste verjaardag van de game te vieren en gaat omgerekend zo'n 56,45 euro kosten wanneer de game verschijnt in juni. De Satellaview was een uitbreiding voor de Japanse versie van de Super NES (oftewel de Super Famicom), die nooit buiten Japan is verschenen. Daarmee konden spelers toegang krijgen tot digitale content, waaronder extra content voor bestaande games, volledige games en magazines.









FC Barcelona speelt graag op de Switch

Voor als je het nog niet in de gaten had, de Switch gaat best lekker. De console is een ware hype aan het worden en onderstaande foto bevestigt dat maar weer eens. Een aantal spelers van FC Barcelona speelt namelijk lekker Mario Kart 8 Deluxe tijdens hun vliegreis, zo blijkt uit de foto die gepost werd op de Twitter van speler Andrés Iniesta. Dit soort reclame is natuurlijk onbetaalbaar, ongeacht de mogelijkheid dat Nintendo het team gewoonweg een hele stapel Switch-consoles cadeau heeft gegeven.









De gamekamer van de Wacht

