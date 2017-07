Hearthstone goes Death Knight met uitbreiding Knights of the Frozen Throne, en dat is goed nieuws voor fans van (World of) Warcraft. Verder in de Weekendwacht: een nieuw point & click-avontuur voor Nintendo Switch, Kirby krijgt spijt van gametitel, Friday the 13th massaal gedownload en meer. Goedemiddag!

Iemand verslaat alle bosses in The Witcher 3 op Death March met alleen zwaard en onderbroek

De Wacht heeft de afgelopen week weinig kunnen doen door een keelontsteking, maar wanneer hij aan het gamen sloeg mocht The Witcher 3 er weer eens aan geloven. Hij was van plan vanmiddag vrolijk verder te gaan, maar na het zien van onderstaande video… Tja, iets met een minderwaardigheidscomplex. YouTuber Aeraloth heeft namelijk een video geüpload waarin te zien is hoe hij alle bosses van de RPG te lijf gaat met alleen zijn onderbroek en zwaard, en dat zonder ook maar één keer geraakt te worden. Aangezien ook de bosses van de DLC’s Hearts of Stone en Blood and Wine erin zitten, komt het totaal op 84 baasjes te staan, wat een video oplevert van maar liefst 1 uur en 52 minuten. Bijna twee uur kijken naar langzaam afnemende levensbalkjes is helaas niet de interessantste manier om je zaterdagmiddag te vullen, maar het checken van een paar bossfights is toch uiterst interessant. Al is het alleen om Geralt in zijn tighty whities te zien rondrollen.

Battlefield 1 en Titanfall 2 in komende maanden naar EA Access

Iedereen die 4 euro per maand naar EA overmaakt om een selectie van hun games ‘gratis’ te kunnen spelen, zal vanaf uiterlijk september aan de slag kunnen met twee hoogvliegers uit 2016: Battlefield 1 en Titanfall 2. Volgens EA komen ze “binnenkort” naar EA Access en Origin Access, dus het kan zomaar zijn dat ze al in juli of augustus te spelen zijn voor abonnees. Leuk als je de games nooit gespeeld hebt - zeker Titanfall 2, aangezien die inmiddels wat gratis DLC heeft gekregen.

Friday the 13th: The Game slacht zijn tegenstanders in juni’s top PS4-downloads

Sony heeft de volledige top 20 PS4-gamedownloads van de maand juni onthuld, en ferm bovenaan staat een moordmachine met de naam Jason. Friday the 13th: The Game is Crash Bandicoot, Shadow of Mordor en GTA V namelijk voor, en dat doet de Wacht als horrorfanaat toch erg goed. Maar ja, daar staat tegenover dat de Crash Bandicoot N. Sane Trilogy op 30 juni uitkwam en slechts in één dag tijd al de nummer 2 positie op de lijst heeft weten te veroveren, dus dat belooft niet veel goeds voor Friday the 13th in de maand juli. Dankzij een uitverkoop van vorige maand ging Shadow of Mordor er met de derde plek vandoor. Check de volledige lijst hieronder, mocht dat je interesseren (de lijst van PS3, PS VR, PS Vita en PS4-addons vind je op de PlayStation-blog):

Friday the 13th: The Game Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Middle-earth: Shadow of Mordor - Game of the Year Edition Grand Theft Auto V God of War III Remastered Battlefield 1 Horizon Zero Dawn Tekken 7 Minecraft: PlayStation 4 Edition Rocket League EA Sports FIFA 17 EA Sports NHL 17 Uncharted 4: A Thief's End Need for Speed Injustice 2 Dying Light: The Following - Enhanced Edition Ratchet & Clank Payday 2: Crimewave Edition Overwatch Game of the Year Edition Star Wars Battlefront

Teaser-trailer van live action Bleach-verfilming bevat veel metaal

Een zwaard èn muziek. Wat een verwennerij. Want hier zaten we echt op te wachten, natuurlijk.

Point & click-avontuur Thimbleweed Park komt naar Nintendo Switch en mogelijk andere consoles

Ron Gilbert en Gary Winnick, de makers van Maniac Mansion (en de gasten die werkten aan Monkey Island) brachten op 30 maart een game uit genaamd Thimbleweed Park, een point & click-avontuur zoals je mag verwachten van de twee, maar natuurlijk wel met een eigen sausje. Ontwikkelaar Terribly Toybox had al laten vallen volgende week een aankondiging te willen maken over de game, maar Gilbert kon het niet laten om zelf iets te laten vallen over een aankomende port. Via Twitter (en YouTube) heeft hij namelijk kort wat gameplay getoond van Thimbleweed Park, op een Nintendo Switch. De point & click kwam in maart al uit voor PC en Xbox One, en als we Gilberts tweet mogen geloven zitten er nog andere versies aan te komen. Eén is in ieder geval de Switch-versie, maar omdat hij spreekt van “console announcements” lijkt het er ook op dat de game mogelijk naar PS4 komt. Of PS Vita. Wie weet. Thimbleweed Park, de spirituele opvolger van Maniac Mansion en satire op series als Twin Peaks, The X-Files en True Detective, staat ook nog gepland voor een mobiele release aan het eind van het jaar.

Vague, cryptic, puzzling clue about our multiple Thimbleweed Park console announcements next week: https://t.co/gpmFwfMlKX — Ron Gilbert® (@grumpygamer) July 6, 2017

Warriors All-Stars-trailer toont moves van Kasumi en Honoka

Wie? Geen idee. Maar gameplay:

Nintendo + Diablo = fantastische cosplay

Cosplayers Danielle Beaulieu, Friscoblondie en Jessica Nigri mixen shit up met een paar fantastische armors waar Mario spontaan zijn snor van zou inslikken. Hulde. Ook voor het bedekken.

Kirby blowt erop los in Kirby’s Blowout Blast-launchtrailer

Je kent het wel, je zuigt even aan een vijand en opeens spuug je sterren. Het overkomt ook Kirby in Kirby’s Blowout Blast, het volgende 3D-avontuur van onze favoriete kleine roze blob. Hoe Nintendo ooit heeft bedacht dat dit een goede naam voor een game zou zijn is de Wacht een raadsel; de afschuwelijke blow- & suck-grappen vullen de YouTube-comments in ieder geval, dus mocht je nog op zoek zijn naar een paar extra, makkelijke grapjes dan kun je daar terecht. Zonder gekheid, hoewel het niet de platformer is waar de Wacht Kirby het liefst in ziet ronddartelen, lijkt de stage-based actie best wat lol op te kunnen leveren. Helaas zal het niet genoeg zijn om het wachten op de Kirby-game voor de Nintendo Switch makkelijker te maken, maar rondlopen, muntjes verzamelen en vijanden opslokken kan geen kwaad. DISCLAIMER: op 0:50 wordt “Full Belly Kirby” getoond, en de Wacht heeft net een uur moeten bijkomen van het feit dat Kirby’s buik niet een gapend zwart gat bevat waar een oneindige hoeveelheid materie in verstopt kan worden. Weet dus waar je aan begint:

Spider-Man is uit, maar dit is natuurlijk veel beter

Spider-Man: Homecoming is een verrassend leuke film geworden. Hoewel de Wacht gestoord werd van de irritante Marvel-fans in de bioscoop die bij elke minimale vorm van fan-service spontaan een natte broek krijgen en beginnen te gillen alsof ze nog nooit een film of (tv-)serie hebben gezien, heeft hij zich uitstekend vermaakt met Peter Parkers coming of age-verhaal. Niet zo uitstekend als bij onderstaande video van Jaboody Dubs, dat niet. Want seksuele rijmpjes van Electro.

Hearthstone zoekt Northrend op in volgende uitbreiding The Knights of the Frozen Throne

Pak je winterkleding maar weer uit de kast, want Blizzard heeft de volgende uitbreiding voor cardgame Hearthstone aangekondigd, en het wordt koud. The Knights of the Frozen Throne neemt spelers namelijk meer naar Northrend, met maar liefst 135 nieuwe kaarten om mee te spelen. Inclusief een nieuwe soort die de game flink zal opschudden: een Hero-kaart. Elke class heeft één zo’n kaart, en wat hij doet is het transformeren van de Hero in niets minder dan een Death Knight, precies die eikels die je in World of Warcraft zo vaak ge-PK’d hebben dat je spontaan een relaxerend kaartspelletje wilde spelen. Inderdaad, de negen Hero’s in Hearthstone krijgen daarmee een undead en vooral kwaadaardig uitziende versie van zichzelf in de game, en daar smult zelfs de Wacht van (als iemand die geen Hearthstone speelt).

Neem Rexxar, die door het gebruik van de Hero-card transformeert tot Deathstalker Rexxar, wat extra armor oplevert, je meer AOE-damage laat verrichten en een nieuwe Hero-kracht vrijspeelt. Die kracht is bij Rexxar het aan elkaar kunnen naaien van beestjes; kies twee beasts en zie ze voor je ogen fuseren. Het eindresultaat heeft de stats van beide creaturen, evenals al hun ability’s en een bij elkaar opgetelde mana-cost. Hoe dat precies in zijn werk gaat moet je niet aan de Wacht vragen, maar deze Reddit-post verduidelijkt mogelijk het een en ander voor Hearthstone-spelers. Een andere opvallende toevoeging zijn Lifesteal-kaarten; elke klasse krijgt de beschikking over leven-stelende minions, waarbij de damage die zij aanrichten als health aan jouw hero-kaart wordt toegevoegd.

Knights of the Frozen Throne is tevens de eerste Hearthstone-uitbreiding die gepaard gaat met (gratis) missies, iets wat voorheen alleen weggelegd was voor Hearthstones adventures. Ze komen in de vorm van acht boss-gevechten; spelers duiken de Icecrown Citadel in en slachten de een na de andere baddy tot uiteindelijk niemand minder dan de Lich King tegenover ze staat. Als dat geen reden is voor Warcraft 3- en World of Warcraft-fans om Hearthstone (weer) op te pakken, dan weet de Wacht het niet meer. De bosses die zijn bevestigd vind je hieronder op een rijtje, het zijn er in totaal zeven hoewel je er misschien acht zou verwachten. De overige komt waarschijnlijk in de vorm van een proloog, en de kans is aanwezig dat een van de bosses daarom twee keer tegenover je staat. Van links naar rechts: Blood Queen Lana’thel, Professor Putricide, Sindragosa, Deathbringer Saurfang, Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper en The Lich King.

Vanaf het einde van deze maand zal Blizzard meer kaarten van de uitbreiding tonen, en tot die tijd zul je het moeten doen met onderstaande aankondigingstrailer. Het zal de Wacht benieuwen hoe Blizzard de lugubere stijl van Northrend en de Lich King combineert met het jolige Hearthstone, maar ook daar wordt kort over gepraat (meer daarover in de quotes hieronder):

Of check gewoon de TL;DR-versie van de aankondiging, in de vorm van de uitbreidingstrailer:

En hierbij enkele sappige quotes van Blizzards lore-meester Dave Kosak (volledige interview vind je bij IGN):

“We wanted to embody the three presences of Death Knights – the blood, the plague, the unholy – and so, the nine heroes kind of do fall in those categories, and maybe if you do look at the art closely you might be able to figure out who’s falling into each one.”

“At first we were just kind of writing jokes. Stuff like “Frostmourne isn’t evil, look at that face!” Just gags, right? But if that’s all the Lich King does, if all he does is break character then he’s not the Lich King any more. [If you played WoW], that character is, like, stamped in your brain, and especially if you played Warcraft 3, the stuff he was doing in Warcraft 3 was so chilling, so if he’s just telling jokes up there, it doesn’t feel like the Lich King, you lose the character, and we can’t have that. It’s too important. And so we went with a different direction. We’ll talk about that more as we get toward release, but I think we found something that makes the character, he’s still the Lich King, he’s still Prince Arthas, he’s got that ego, he’s got that aggression, but now he’s uniquely Hearthstone.”

Een verzameling geniale post-apocalyptische popcultuur-kunst van Filip Hodas

Zeg Bethesda, in plaats van fucking Zelda-armor in Skyrim kun je natuurlijk ook nog een crossover tussen Mario en Fallout bewerkstelligen. 3D-artiest Filip Hodas laat het er in ieder geval badass uit zien. En meer popcultuur-apocalyps:

Trailer-overvloed

Zo, de Wacht slidet er weer vandoor. Fijn weekend verder! Lateeehrs.