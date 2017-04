Handelsmerk voor Pac-Man Maker geregistreerd 

In deze Nachtwacht een handelsmerk dat wijst op Pac-Man Maker, dertig miljoen spelers voor Rocket League, de releasedatum van de Reservoir Dogs-game, nieuwe content voor Street Fighter V en Titanfall 2 en nog veel meer. Open, lees en geniet!

Jaaaa, goedenacht deze nacht en welkom bij een nieuwe Nachtwacht. De Wacht gooit er een vrolijk muziekje tegenaan!









Pac-Man Maker-handelsmerk geregistreerd

Zo, door met het gamenieuws. Bandai Namco heeft in Europa een handelsmerk registreerd voor Pac-Man Maker. Dat doen bedrijven in de European Union Intellectual Property Office (EUOPO). Nou ja, lekker belangrijk, het is vooral interessant dat er dus mogelijk aan een Pac-Man Maker wordt gewerkt! Het bedrijf zag wellicht hoe goed Mario Maker werd ontvangen en wil zijn eigen versie er van maken met Pac-Man in de hoofdrol. Hopelijk kijken ze dan wel naar de klassieke Pac-Man-games en niet zijn later verschenen 3D-avonturen.









Reservoir Dogs-game komt in mei

De eerder aangekondigde game Reservoir Dogs: Bloody Days, gebaseerd op de cultfilm van Quentin Tarantino, verschijnt op 18 mei op Steam, zo heeft Lionsgate aangekondigd. De game volgt de gangsters uit de film terwijl ze diverse overvallen plegen. Spelers kunnen tijdens de overval tussen de verschillende personages wisselen om zo de perfecte crime uit te voeren. Je krijgt in feite dertig seconden met elk personage en gaat telkens terug in de tijd om andere personages goed te positioneren.









Nieuwe content voor Street Fighter V volgende week

Street Fighter V-spelers opgelet, want de game krijgt op 25 april nieuwe content. Voor 70.000 aan in-game geld (of zo'n 4 euro) kun je de Thailand-stage, die oorspronkelijk in Street Fighter II zat, downloaden. Voor hetzelfde geld kun je vanaf die dag ook nieuwe Premium-outfits kopen voor Ryu, Chin-Li en Juri. De outfits zijn allemaal gebaseerd op het schoolleven. In een nieuwe blogpost zie je alle details.ore about here.









Ínteractieve film Late Shift nu uit

Je kunt de interactieve film Late Shift nu downloaden op pc (via Steam), PS4 en Xbox One. In de 'game' krijg je 180 keuzes voor je kiezen waar je maar een paar seconden voor hebt. Daardoor wordt het verhaal van de film aangepast en zijn er logischerwijs ook verschillende eindes. De film werd vorig jaar overigens al in Amerikaanse bioscopen getoond, waarbij bezoekers via een app keuzes konden maken. De meest populaire optie werd dan vervolgens gekozen. Maar je wilt natuurlijk gewoon dat jouw keuze lekker gekozen wordt, dus bij deze!









Hey! Pikmin wordt ontwikkeld door makers Yoshi's New Island

Niet Nintendo zelf, maar ontwikkelaar Arzest zit achter de aankomende 3DS-game Hey! Pikmin. Dat zis de studio achter het niet zo heel best ontvangen Yoshi's New Island. Eén van de meest recentere games van de ontwikkelaar is de 3DS-versie van Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games.

Het is verrassend, maar ook wel een leuke verrassing, want het maakt de kans groter dat er ook een Pikmin-game naar Switch komt. Bedenker Shigeru Miyamoto meldde een paar jaar terug immers al hij al geruime tijd bezig was aan een nieuwe Pikmin. Dat Arzest nu aan deze 3DS-game werkt, maakt het weer logischer dat Miyamoto het over een andere Pikmin heeft. Wat maakt het ook uit, geef ons meer Pikmin, Nintendo!









Rocket League heeft 30 miljoen spelers

Speel jij Rocket League? Dikke kans van wel, want inmiddels zijn er meer dan 30 miljoen spelers van de game, zo heeft ontwikkelaar Psyonix op Twitter aangekondigd. De game had op 11 januari nog 25 miljoen spelers, dus in drie maanden tijd zijn daar 5 miljoen bijgekomen. En dat voor een game die al sinds 2015 uit is, een knappe prestatie. Overigens worden hier ook guest accounts en spelers met meer dan één account bijgerekend.

Rocket League verscheen in juli 2015 op PlayStation 4 en pc. Op PlayStation 4 was het bij lancering een PlayStation Plus-game, wat mogelijk bijdroeg aan de vroege populariteit van het spel. Vorig jaar kwam de game, waarin je met auto's een grote metalen bal in het doel van de tegenstander probeert te krijgen, ook uit op Xbox One. Inmiddels is Rocket League niet meer weg te denken in de eSport-scene.









Lanceringstrailer van The Disney Afternoon Collection

The Disney Afternoon Collection is uit! Dit pakketje van Capcom heeft zes NES-klassiekers: DuckTales en het vervolg, Chip 'n Dale: Rescue Rangers en het vervolg, TaleSpin en Darkwing Duck. Lekker platformen dus op pc, Xbox One en PlayStation 4. De zes games hebben verbeterde graphics en de mogelijkheid om de game een retrolook mee te geven, alsmede nieuwe Boss Rush- en Time Attack-modi met online leaderboards. Daarbij kun je de games wat gemakkelijker maken door de 'rewind'-optie te gebruiken, waarmee je de tijd kort terugspoelt als je ergens de fout in gaat. Bekijk hieronder de lanceringstrailer om jezelf lekker te maken!









Titanfall 2 krijgt volgende week gratis uitbreiding

Titanfall 2 blijft gratis uitbreidingen krijgen en dat kan de Wacht alleen maar toejuichen. Op 25 april komt A Glitch in the Frontier naar PlayStation 4, pc en Xbox One, waarin de nieuwe map Glitch zit. Deze map van medium grootte is perfect voor modi met objectives erin. Ook bevat de gratis downloaden de nieuwe Live Fire-map Deck, dat zowel krappe binnenlocaties als open gebieden heeft. Verder zitten er in A Glitch in the Frontier de Marked for Death-modus uit de eerste Titanfall (waarbij elk team een speler met een doelwit op hun rug heeft) en de nieuwe factie M.R.V.N, een hogere levelcap van 100 en de mogelijkheid om te kiezen tussen Prime- en Regular-executions met Titans.









De gamekamer van de Wacht

Elke Nachtwacht die wordt geschreven door deze Wacht toont een game of object uit zijn gamekamer met een bijbehorend verhaal. Deze keer is het de beurt aan deze prachtige Game Boy Micro Famicon-editie. De superkleine handheld die GBA-games afspeelt is sowieso al prachtig, met een goedverlicht scherm en heerlijke knoppen, maar de Famicon-editie, gebaseerd op de Japanse versie van de NES, is helemaal om te smullen. En de Micro is wellicht het apparaat dat nog het meeste de term 'handheld' eer aan doet, want hij is klein!

De Wacht kan zich herinnering dat hij deze Micro voor een prikkie (zo'n 30 euro) bestelde van importsite Play Asia, die blijkbaar een heel stel van deze apparaten in de uitverkoop zette. Eentje om mee het graf in te nemen! Nou ja, hopelijk voorlopig nog niet.









Dat was de Nachtwacht weer, houdoe en vrede op aarde!