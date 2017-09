GTA V misschien naar de Nintendo Switch 

Vandaag in deze N8W8 hebben we een gerucht over dat GTA V misschien wel naar de Switch komt. Ook staan weer een hoop nieuwe trailers voor je klaar, waaronder die van Need for Speed Payback, Wolfenstein II The New Colossus en Lego Marvel Super Heroes 2. Niet te vergeten: meer informatie over Star Wars Battlefront II en de Ataribox. Lees dus snel verder!

GTA V wellicht naar de Nintendo Switch?

Iemand van het NeoGAF forum genaamd "Vern" heeft weer een speciale tease losgelaten, namelijk dat GTA V naar de Switch kan komen. Wat zo speciaal is aan deze tease, is dat dezelfde gebruiker dat ook heeft gedaan bij L.A. Noire voor de Switch. Toen iemand vroeg wanneer GTA V eindelijk naar de Switch zou komen, antwoordde Vern met: geduld. Een Twittergebruiker onder de naam @Nibellion verspreidde dit nieuws dankzij deze tweet:

Vern - who teased L.A. Noire for Switch way before its announcement - does the same with GTAV for Switch https://t.co/NiptlaA0xB — Nibel (@Nibellion) 26 september 2017

Natuurlijk moeten wij dit gerucht met een korreltje zout nemen, maar aangezien het bij L.A. Noire waar bleek te zijn, is er de mogelijkheid dat we binnenkort GTA V op de Switch kunnen spelen. Lijkt dit jullie wat, of wachten jullie op Red Dead Redemption 2? Vergeet niet dat er 28 september een nieuwe trailer online komt van Red Dead Redemption 2!





Welkom bij Fortune Valley in Need for Speed Payback

In de nieuwe Need for Speed valt er een hoop te doen. Wil jij de snelste zijn in drag races, of heb je liever de politie op je hielen? Koop je liever auto onderdelen in de shop, of verzamel je liever scraps van oude auto's in de omgeving? Het kan allemaal in Need for Speed Payback.

Ghost is de ontwikkelaar van Need for Speed Payback, dezelfde van de reboot die uitkwam in 2015. Florian was er dik tevreden over en gaf de game een 82. Ghost geeft aan dat ze veel naar fans hebben geluisterd om dit deel flink te verbeteren. Hoe dat precies zit, kunnen wij zelf oordelen op 10 november dit jaar op PS4, Xbox One en PC. Hieronder staat de afbeelding met de map van de grote open world. Wil je 'm liever wat uitvergroot zien, klik dan even op de afbeelding zelf.





Nieuwe trailer en developer gameplay van Wolfenstein II

Resistance Leader Horton Boone bevindt zich in de stad New Orleans, een rundown wasteland dat door de nazi-troepen is ommuurd. BJ Blazkowicz gaat uit op een missie om Horton en zijn team met 'Resistance fighters' van de omliggende nazi's te redden. Geniet van de actie via deze teaser die een intense cutscene van Wolfenstein II: The New Colossus toont. Althans, zo mooi beschrijft Bethesda het. Aanschouw en oordeel zelf!

Ook is er een developer gameplay video verschenen die langer duurt dan 20 minuten. Er kunnen spoilers inzitten, maar voor wie niet kan wachten, kan 'm zelf hieronder checken.





Meer info over Star Wars Battlefront 2

Zojuist heeft EA hun website een flinke update gegeven met meer informatie over Star Wars Battlefront 2. De informatie gaat voornamelik uit de speelbare maps in de game. EA beschrijft het volgende:

From the dense forests of Kashyyyk to cold halls of the Death Star II and the ominous Starkiller Base, all three cinematic eras of the Star Wars™ saga are coming to Star Wars™ Battlefront™ II's multiplayer. At launch, you'll be able to wage war across eleven spectacular battlegrounds in the multi-stage Galactic Assault mode, where each map has its own unique objectives to complete. Two teams of twenty players will take part in a series of unique combat narratives unfolding across Star Wars ' extraordinary locations as the sights and sounds of battle unfold around them.

Dus 11 nieuwe maps waar welke mape en eigen unieke objective heeft? Klinkt goed.

In de Prequel-Era zitten de volgende maps:

Kamino

Kashyyyk

Theed

In de Original Trilogy-Era zitten deze maps:

Death Star II

Endor

Mos Eisley

Yavin 4

Hoth

En in de The Force Awakens-Era bevinden zich deze maps:

Starkiller Base

Jakku

Takodana

Wil je meer informatie over de verschillende maps, klik dan hier om ze uitgbreid te lezen op de site van EA. Om dit Star Wars nieuwtje mooi af te sluiten, eindigen we met de nieuwe trailer van Battlefront 2.





Ataribox komt lente 2018 uit

Via een email van Atari zijn de eerste prototypes van de Ataribox zichtbaar. Ze streven naar een Atari 2600 gevoel wat toch een moderne uitstraling heeft. Atari vertelt er meer over:

Ataribox will be powered by an AMD customized processor, with Radeon Graphics technology. It'll run Linux, with a customized, easy-to-use user interface. This approach means that as well as being a great gaming device, Ataribox is also a full PC experience for the TV, bringing you streaming, applications, social, browsing, music, and more. Most TV devices have closed systems and content stores. Linux lets us be more open; you can access & customise the OS, & you can access games you've bought from other content platforms (if compatible with the OS and HW). There will be tons of classic Atari retro games pre-loaded, & current titles from a range of studios (we'll start talking titles very soon, stay tuned).

De Ataribox staat gepland op lente 2018 met een prijs tussen de $249-$299, afhankelijk van 'specific editions & memory configurations'. Atari beschrijft de box als een volledige PC ervaring voor de TV, inclusief streaming, applications, social, browsing, music en meer. Oh ja, er is ook een houten versie die van écht hout is gemaakt. Dat is zeker een hippe conso- eh, PC-ervaring-box-voor-de-TV!





Wederom nieuwe gameplay van Sonic Forces

Sonic gaat zo snel als een speer, ook de video's die opduiken op het officiële YouTube kanaal van Sonic. In deze video kunnen we de blauwe egel aanschouwen, die door een nieuw 2D level genaamd Casino Forest heen scheurt. Sonic Forces komt uit 7 november uit voor PS4, Xbox One, Nintendo Switch en PC en heeft een adviesprijs van €40. Als je een beetje goed zoekt op internet, kan je 'm al vinden voor 'maar' €33.





Gelimiteerde PS4 Humble Bundle niet voor Nederland

Er is weer een nieuwe Humble Bundle verschenen, namelijk de Humble THQ Nordic PlayStation Bundle Encore (snakt naar adem). Dit keer zijn er maar een gelimiteerd aantal keys te koop, maar pas op voordat je deze bundle koopt! Deze keys zijn alleen geldig voor spelers met een PSN account uit één van de volgende landen:

(US) United States

(CA) Canada

(MX) Mexico

(BR) Brazil

(CL) Chile

(AR) Argentina

(PE) Peru

(CO) Colombia

(PA) Panama

(CR) Costa Rica

(EC) Ecuador

(GT) Guatemala

(SV) El Salvador

(PY) Paraguay

(HN) Honduras

(BO) Bolivia

(UY) Uruguay

(NI) Nicaragua

Helaas staat Nederland er niet tussen en kunnen wij dus niet meegenieten van deze bundle. Mocht je een US account hebben op je PS4, dan kun je ze wel gewoon claimen (volgens het lijstje). Bovenaan de pagina staat wel een attention bericht, maar daar lezen vaak veel kopers overheen. Check hier om de Bundle te zien met welke games er deze keer tussenstaan, die wij helaas niet kunnen claimen op ons Nederlandse PSN account...





LEGO Marvel Super Heroes 2 – Inhumans Trailer

Lego Marvel Super Heroes 2 is een direct vervolg op het eerste deel (duh). De game gaat verder waar het eerste deel gestopt is, maar dit keer gaan ze verder met een origineel verhaal. In dit verhaal mengen de Super Heroes en de Super Villains van verschillende tijdlijnen door elkaar wat ervoor zorgt dat alternatieve versies van karakters in het spel elkaar kunnen ontmoeten. Hoe de verhaallijnen (en de blokjes) in elkaar steken, zie je in de trailer.





Fortnite: Battle Royale nu Free2Play

Afgelopen zondag konden we in de N8W8 lezen dat er wat conflicten waren tussen de makers van PUBG en Fortnite. Maar Fortnite gaat gewoon lekker door en de Battle Royale modus van Fortnite is vanaf nu Free2Play voor PS4, Xbox One, PC en Mac. Om dit te vieren, gooien ze er ook nog lekker een nieuw trailertje erboven op. PUBG + shit bouwen = Fortnite: Battle Royale!





Er komt een competitieve Pac-Man Battle Casino

Bandai Namco and Gamblit Gambling werken gezellig samen om Pac-Man te plaatsen in de competitieve gok wereld. Pac-Mac Battle Casino komt in oktober naar de Global Gaming Expo (De E3 voor casino's) in Las Vegas. Ook is Gamblit bezig met het onwikkelen van een speciale single-player modus. De game stamt af van Pac-Man Battle Royale, een arcade game uit 2011 en de graphics zijn gebaseerd op Pac-Man: Championship Edition. Bandai Namco's 'Executive Officer' genaamd Yoshiyasu Horiuchi is ontzettend enthousiast dat Pac-Man Battle Royale speciaal wordt aangepast voor een casino versie.





Zo, dat was de N8W8 weer voor vannacht! Een hele fijne nachtrust toegewenst, slaap lekker!