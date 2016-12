Gravity Rush anime volledig beschikbaar 

Kerstmis is officieel voorbij en dat betekent: Oud & Nieuw-tijd! We zullen de komende dagen allerlei terugblikken krijgen over 2016 en glazenbolstaarderij voor 2017. In deze N8W8 bekijken we welke grote films er zoal in 2017 verschijnen en natuurlijk komt het gamenieuws van de nacht voorbij.

Het verhaal van Gravity Rush nu in animevorm

Gravity Rush 2 verschijnt op 18 januari op de PlayStation 4. Het origineel op PS VIta wordt geroemd om de visuele pracht, de unieke gameplay en de originele inzet van zwaartekracht. Om de twee delen qua verhaal aan elkaar te knopen, is er op het YouTube-kanaal van PlayStation een anime verschenen van een kleine twintig minuten voor een beetje meer achtergrond. Je kunt het hieronder bekijken:





Double Dragon komt terug

Gravity Rush 2 wordt hopelijk een goed begin van het nieuwe jaar, en De Wacht houdt ook haar vingers gekruisd voor Double Dragon. Op 20 januari 2017 verschijnt Double Dragon 4 op PlayStation 4 en PC. De originele makers van de arcade-game werkten eraan, zoals director Yoshihisa Kishimoto en character designer Koji Ogata. De bekende soundtrack heeft een nieuw rock/synthesizer jasje gekregen, maar verder is Double Dragon qua gameplay vrij gelijk gebleven.





Nieuwe beelden van Trainspotting 2

Wat ook redelijk hetzelfde gebleven lijkt, is de discotheek uit Trainspotting. Het vervolg op de legendarische flick van regisseur Danny Boyle wordt op 16 februari 2017 verwacht en luistert naar de naam T2 Trainspotting. Filmmagazine Empire heeft nieuwe afbeeldingen onthuld waarin we hoofdpersonages Spud en Renton op een heuveltje zien hangen en in een drukke club zien staan. Vooral dat laatste doet denken aan de eerste film, omdat Renton daar zijn schoolmeisjes-achtige vriendinnetje ontmoet. Of de film echter net zo deprimerend en freaky wordt als zijn voorganager, dat is moeilijk uit de beschikbare beelden op te maken. Wat vind jij? Hier kun je de plaatjes bekijken.





Yoshi waggelt zijn geschiedenis door

Helaas is het onmogelijk voor De Wacht om over Trainspotting te schrijven zonder somber te worden. Gelukkig is er een vrolijke oppepper in de vorm van Yarn Yoshi. Mario's schattige rijdier maakt in een nieuw campagnefilmpje voor Poochy & Yoshi's Woolly World een mooie wandeling door zijn carrière. Yoshi's Island komt voorbij, Super Mario Sunshine en één van de beste games ooit en het debuut van de dinosaurus: Super Mario World. Wat zoet!





Freedom Planet 2 krijgt demo in januari

Kleurrijke wezens zien we ook in Freedom Planet 2, dat in januari speelbaar is in de vorm van een demo. In deze demo, genaamd 'Sample Version' kun je rekenen op elk speelbare personage in de bekende combat-based 2D-platformactie uit het eerste deel. Indiegame Freedom Planet 2 is in de maak is voor de PC, maar de kans is groot dat Nintendo 3DS en Nintendo Switch ook aan de lineup worden toegevoegd.





Komt Eternal Darkness terug?

Over de lineup van Nintendo gesproken, het zou zomaar kunnen dat Eternal Darkness naar Switch komt. Er is volgens Nintendolife op 20 december een trademark aangevraagd voor dat horror-avontuur van Silicon Knights. De kans dat dit een nieuwe Eternal Darkness-game is, is miniem. Er was ooit al een Kickstarter-project in het leven geroepen voor een sequel, maar dat kwam niet van de grond. Waarschijnlijk gaat het hier dus om een Virtual Console game, want Switch zal volgens de geruchten op die manier GameCube-spellen aanbieden.





Hero's Song komt niet meer terug

De rpg van Pixelmage Games, Hero's Song, komt in ieder geval niet meer. Twee maanden na de Steam Early Access release is besloten de stekker uit het project te trekken. Sterker nog, Pixelmage zal daarmee ook de deuren moeten sluiten. Sneu? Een beetje wel, want voormalig Sony-topman John Smedley werkte eraan en wilde er een open-wereld roguelike fantasy actie rpg van maken die je met 25 personen tegelijk kon spelen (of alleen). Het was de eerste game van PixelImage, dus het is enorm tragisch dat de studio zo vroeg al wordt opgedoekt.





Films om naar uit te kijken

Gelukkig doen filmstudio's het over het algemeen beter. Er staan ons diverse vette prenten te wachten volgend jaar. Welke? Dat kan De Wacht je vertellen! Dit zijn vijftien grote films om naar uit te kijken in 2017, samen met hun Nederlandse releasedatum:

Assassin's Creed - 5 januari 2017

The LEGO Batman Movie - 8 februari 2017

Logan - 2 maart 2017

Kong: Skull Island - 9 maart 2017

Beauty and the Beast (live action) - 29 maart 2017

Fast & Furious 8 - 13 april 2017

Guardians of the Galaxy Vol. 2 - 27 april 2017

Alien: Covenant - 18 mei 2017

Wonder Woman - 1 juni 2017

Spider-Man: Homecoming - 6 juli 2017

War for the Planet of the Apes - 13 juli 2017

Dunkirk - 20 juli 2017

The Snowman - 19 oktober 2017

Justice League - 16 november 2017

Star Wars: Episode VIII: 15 december 2017



Lekker veel grote producties om met een dikke bak popcorn op schoot te bekijken. We hebben zelfs pareltjes als Power Rangers, Resident Evil en Thor nog niet in de lijst opgenomen.





Dat was weer een verse N8W8 op je bordje. Veel prachtige films in het vooruitzicht, maar er is natuurlijk maar een type film dat er echt toe doet, en dat is die aan het einde van de N8W8. Fijne dag pandaag!