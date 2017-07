Gran Turismo Sport komt op 18 oktober uit 

Lekker veel nieuws vannacht, waaronder de echte releasedatum van Gran Turismo Sport voor de PlayStation 4, een grote Xbox One-update, nieuwe beelden van Days Gone, de releasedatum van Rayman Legends op Switch, een multiplayermod voor Just Cause 3 en heel veel Duitse referenties. Jawol.

Gran Turismo Sport verschijnt op 18 oktober

Oktober brengt ons niet alleen het tweede seizoen van Stranger Things, Super Mario Odyssey en Assassin's Creed: Origins, nee, we mogen op 18 oktober ook eindelijk Gran Turismo Sport op PlayStation 4 verwachten! Volgens Kazunori Yamauchi werkt de ontwikkelaar hard aan het afmaken van de game en worden nu vooral de puntjes op de i gezet. De komende tijd gaat de ontwikkelaar veel meer details van de racegame onthullen. Check hieronder de gloednieuwe trailer.









Er zitten Duitsers in mijn spelprogramma

Over smaak valt niet te twisten. Daarom brengt Bethesda dit filmpje uit waarin je even je Duits kunt bijspijkeren voordat je aan Wolfenstein II: The New Colossus begint.









Multiplayermod Just Cause 3 komt op 20 juli officieel uit

Just Cause 3 is leuk, maar weet je wat nog leuker zou zijn? Met honderden spelers tegelijk de spelmap terroriseren. Er wordt inmiddels al lang gewerkt aan een multiplayermod voor de game die, net als in Just Cause 2, door fans van de franchise wordt gemaakt. Op 20 juli komt de mod officieel uit, dan kun je losgaan via Steam. Zin an!









Max Verstappen vindt F1 2017 helemaal oké

Op 25 augustus komt F1 2017 uit voor pc, PS4 en Xbox One, en wie anders dan onze eigen Max Verstappen is de uitgewezen persoon om de game aan de tand te voelen? In onderstaande video (met Duitse ondertiteling, doen we speciaal voor Bethesda en Wolfenstein II) is hij helemaal in zijn nopjes over de aankomende racegame, maar aangezien hij vast dik betaald krijgt voor deze gig snappen wij dat ook wel. Maar ook buiten dat ziet de game er lekker uit hoor! Kijk zelf maar.









Herinnering: je kunt nu de Destiny 2-bèta preloaden

Hé, wakker worden! Dit was je toch niet vergeten he? Sinds 19:00 uur gisteravond is het mogelijk om in de Destiny 2-bèta te preloaden op Xbox One en PS4. Daar moet je natuurlijk wel een code voor hebben, die je hebt gekregen als je de game hebt gereserveerd. Vanaf aanstaande dinsdag 19:00 kun je dan losgaan op de PlayStation 4 en de dag erna op Xbox One. Heb je nu geen code, niet getreud: vanaf 21 juli is de bèta voor alle XOne- en PS4-gamers beschikbaar.









Flinke Xbox One-update voegt o.a. custom Gamerpics toe

Als het goed is, is inmiddels een nieuwe Xbox One-update te downloaden die flink wat wijzigingen met zich meebrengt. Zo kun je nu een eigen custom Gamerpic uploaden. Je kunt je foto's gewoon via je console of via Windows 10 uploaden. Natuurlijk grijpt Microsoft in als je een foto van iets gebruikt dat écht niet kan. Zoals je piemol. Dat kan écht niet.

De update voegt ook co-streaming toe, zodat je met z'n vieren één uitzending kunt doen. Ook mogelijk is op een controller al je voorkeuren kunt opslaan. Dus dan zet je je Xbox One aan met je controller en log je automatisch in en doen alle knoppen precies wat jij wil. Hendig.









Microsoft houdt Gamescom-persconferentie op 20 augustus

We blijven nog even bij Microsoft, want het bedrijf heeft de datum en tijd voor zijn Gamescom-persconferentie aangekondigd. Die wordt op 20 augustus om 21:00 uur gehouden. Mocht je nou niet in Duitsland zijn (Bethesda is teleurgesteld), dan kun je de persconferentie vast ook lekker live kijken. We kunnen tijdens de conferentie het laatste nieuws en aankondigingen rondom Xbox One X verwachten, en een hoop games zien. Keitöll!









Days Gone zoals je de game op E3 zag, maar dan net even anders

Helemaal hip is het, een game op E3 tonen en dan even later een gameplaysessie uitbrengen van datzelfde gebied uit de E3-demo, maar dan net even anders gespeeld. Dat moet aangeven dat er vrijheid is in de game. Een prima excuus om nog eens goed naar de aankomende PS4-exclusive Days Gone te kijken wat ons betreft. Nu nog een releasedatum, Sony.









Indiegame Redeemer komt op 1 augustus voor pc uit

En zo ziet dat er uit.











Rayman Legends: Definitive Edition komt op 12 september naar Switch

Ubisoft is al veel te lang stil rondom de definitieve editie van Rayman Legends die een eeuw geleden is aangekondigd voor Switch. Inmiddels is de game bij diverse online winkels opgedoken met een releasedatum van 12 september, voor een prijs van 39,99 euro. Hoewel Ubisoft dit nog niet bevestigd heeft, lijkt het vrij zeker dat dit klopt.

Zoals eerder bekendsgemaakt bevat de game een update voor de Kung Foot-minigame, zowel normale besturing als touch-besturing via het scherm van de Switch, nieuwe challenges en natuurlijk de mogelijkheid om zowel op je televisie als onderweg te spelen. Ganz geil! Onee wacht, Rayman is Frans.









Gezonken schepen onderzoeken in Sea of Thieves









Mass Effect Andromeda heeft nu een flinke demo

Mocht je nog niet aan Mass Effect Andromeda zijn toegekomen en twijfel je nog door de gemengde reacties, dan kun je jezelf nu op een voorproefje trakteren via een kersverse demo. De demo stelt je in staat de eerste planeet van de game (Eos) te ondekken in singleplayer en multiplayer en daar krijg je maximaal tien uur voor. Niet slecht! Natuurlijk kun je je progressie meenemen naar de volledige game als je daarna tot aankoop besluit over te gaan. De demo is beschikbaar voor pc, Xbox One en PlayStation 4.









