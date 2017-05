In deze Nachtwacht de eerste info over een nieuwe uitbreiding voor Ghost Recon: Wildlands, een teaser van het tweede seizoen van Preacher, de aankondiging van Lego Marvel Super Heroes 2, coole nieuwe beelden van het stijlvolle Tokyo 42 en nog veel meer!

Het Wachtmuziekje vannacht is de band Spirit Club, waar de frontman van Wavves samen met zijn broer in zit. Lekker!









Ghost Recon: Wildlands-uitbreiding Fallen Ghosts aangekondigd

Ubisoft heeft de tweede grote uitbreiding voor Ghost Recon: Wildlands, genaamd Fallen Ghosts, aangekondigd. De uitbreiding speelt zich af na de hoofdgame, terwijl er een burgeroorlog is uitgebroken. Het enige leger in het land, de Unidad, schakelen een speciale unit, de Los Extranjeros, in. Hierin zitten voormalige leden van het cartel, veteranen en huurmoordenaars. Het belangrijkste doel? Amerikaanse agenten uitschakelen. Waaronder natuurlijk de Ghosts.

Als onderdeel van de Ghosts moet je in de uitbreidingen CIA-leden en Amerikaanse burgers uit het land zien te redden. De Ghosts belanden onder andere in een jungle vol met elite soldaten. De uitbreiding bevat vijftien nieuwe missies en vier nieuwe bazen. Spelers beginnen met een nieuw personage die al level 30 is en spelers kunnen uplevellen naar level 35 en zo negen nieuwe skills verkrijgen. Ook zijn er zes nieuwe wapens.

Mensen met een seizoenspas kunnen de dlc vanaf 30 mei downloaden. Andere spelers moeten tot 6 juni wachten.









Sega wil in de toekomst oude IP's terugbrengen

Sega laat weten dat het 'onderweg naar 2020' een aantal oude franchises nieuw leven in wil blazen. Het bedrijf wil investeren in veelbelovende titels om zo grote hits te maken, in plaats van 'middelmatige hits'. Ja, dat lijkt ons een prima doel voor elk gamebedrijf.

Om welke games het gaat heeft Sega nog niet gezegd, maar we weten bijvoorbeeld al dat er aan een Shenmue 3 wordt gewerkt. De Wacht heeft wel wat ideeën voor Sega hoor. Een remaster van de eerste twee Shenmue-games bijvoorbeeld, of een nieuwe Jet Set Radio. Of een nieuwe Power Stone. Doe het Sega, doe het!









Kickstarter van Project Rap Rabbit is live

Je hebt eerder al kunnen lezen dat de bedenkers van games als Parappa the Rapper en Gitaroo Man aan een nieuwe ritmegame genaamd Project Rap Rabbit werken. De Kickstarter-pagina van die game is nu live en er wordt 1,1 miljoen dollar gevraagd, die voor 19 juni binnen moet zijn. De game is in de maak voor pc en PlayStation 4, maar voor 3,1 miljoen dollar maakt men een Xbox One-versie en voor 4,95 miljoen dollar een Switch-editie. Dat is een hoop geld.

Rap Rabbit wordt weer een ouderwets swingende ritmegame, met een unieke twist. De game heeft verschillende 'paden' die gedurende muzieknummers genomen kunnen worden, afhankelijk van welke beat wordt gekozen. Een beetje als een muzikaal dialoogwiel dus. Cool!









Teaser seizoen 2 van Preacher uitgebracht

AMC's Preacher is een lekker vlotte serie gebaseerd op een comicbook over een pastoor met speciale krachten en zijn Ierse vampiermaat. Klinkt logisch, toch? Je moet het eerste seizoen zeker eens checken, maar hieronder vind je de teaser trailer van het tweede seizoen dat eind juni van start gaat.

Preacher werd als comicbook voor het eerst in 1995 uitgegeven door Vertigo. Er zijn 75 nummers van uitgekomen.









Lego Marvel Super Heroes 2 aangekondigd

Daar hebben we weer een Lego-game! Lego Marvel Super Heroes 2 verschijnt op 17 november voor pc, PlayStation 4 en Xbox One en de Switch-versie moet voor de feestdagen beschikbaar zijn. Hoewel er nog geen volledige trailer uit is, toont onderstaande teaser in ieder geval al Baby Groot en Doctor Strange. De volledige trailer volgt op 23 mei.

TT Games kwam in 2013 met het origineel, maar maakte in 2016 wel Lego Marvel's Avengers. Marvel Super Heroes geeft echter de kans om een veel groter rooster aan personages uit het Marvel-universum te gebruiken, inclusief personages die niet in de Marvel Cinematic Universe rondlopen.

De nieuwe game heeft een hubwereld, Chronopolis, en levels die zich afspelen in verschillende periodes van de aarde, alsmede levels op de planeet Sakaar uit de Planet Hulk-verhalen. Volgens TT Games zullen er ook verschillende verhalende paden zijn om te bewandelen, wat uniek is voor een Lego-game. Net als Dimensions bevat Lego Marvel Super Heroes 2 ook een competitieve multiplayer voor vier spelers.









Lanceringstrailer Injustice 2, game is vanaf vrijdag beschikbaar









De multiplayertrailer van Tokyo 42

Wel eens een trailer van Tokyo 42 gezien? Dit is een erg stijlvolle, isometrische open wereld shooter die eind deze maand op pc en Xbox One verschijnt en in juli ook naar PlayStation 4 komt. De game bevat ook een multiplayermodus, die nu voor het eerst uitgebreid wordt getoond in onderstaande trailer.

Elke speler start met een random skin en weinig ammo. Het is de bedoeling dat spelers zich verstoppen tussen het gewone volk en hun arsenaal opbouwen zonder dat andere spelers ze zien. Want vanaf dat moment breekt natuurlijk de hel uit en worden katanas, pistolen, raketlanceerders en granaten gebruikt om elkaar af te maken. Er zijn vijf verschillende maps beschikbaar bij lancering. Bekijk de trailer eens. Dit ziet er toch megadik uit?









Ontwikkelaars Darksiders 3 praten over hun game









2MD VR Football komt 'binnenkort' naar virtualrealitybrillen op pc, bekijk hier de trailer









LawBreakers krijgt op 18 mei tweede gesloten bèta

Boss Key Productions, de studio van Gears of War-bedenker Cliff Bleszinski, heeft aangekondigd dat van 18 tot en met 21 mei er een tweede gesloten bèta voor de shooter LawBreakers komt. Het is inmiddels al weer twee maanden geleden dat de vorige bèta liep en volgens Boss Key zijn er flink wat dingen aangepast. Zo is er een personage genaamd de Wraith, een soort cyber-ninja met triple jumps en wall jumps. Ook is er een nieuwe map genaamd Reactor. Verder worden er custom games en een spectator modus toegevoegd en komt er tot slot een nieuwe modus genaamd Blitz Ball. Hierin moeten spelers een bal midden in de map oppakken en die naar de basis van de vijand brengen. De bal zelf telt ook af voordat hij explodeert.

Vooralsnog is LawBreakers alleen beschikbaar voor pc. Geïnteresseerden kunnen hier een poging doen om zich aan te melden voor de bèta.









