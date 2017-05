Geruchten over Switch-versie COD: WWII 

In deze Weekendwacht geruchten over een mogelijke Switch-versie van Call of Duty: WWII, een trailer over het verhaal in Star Wars: Battlefront 2, nieuws over een nieuwe Terminator-film, de aankomende game van de makers van Resogun en nog veel meer.

Call of Duty: WWII komt misschien naar Switch

Op het internet gaan op dit moment geruchten over een mogelijke Switch-versie van Call of Duty: WWII. Zoals je wellicht weet is de shooter aangekondigd voor Xbox One, PlayStation 4 en pc en ontbreekt de aankondiging van een Switch-versie tot dusver. Op zich niet heel verrassend, omdat er zoveel third party games zijn die niet voor de Switch worden aangekondigd. Tegelijkertijd kwamen er best wat Call of Duty-games naar de Wii U, dus waarom niet naar de Switch?

Het gerucht dat de nieuwe Call of Duty wel degelijk naar de Switch komt, is tweedelig. Ten eerste is het weer mogelijk om via de officiële Call of Duty-site je Nintendo-account te linken. Die optie werd weggehaald toen Call of Duty: Black Ops 3 verscheen, omdat die game niet op Nintendo-platformen beschikbaar is, maar dat is nu weer mogelijk.

Ten tweede claimt de website Badfive dat een anonieme bron meldt dat er aan een Switch-versie van Call of Duty: WWII wordt gewerkt die in Nintendo's Direct-presentatie tijdens E3 wordt onthuld. Deze presentatie zou volgens de bron maarliefst twee uur duren. Hoewel het voor ons natuurlijk onmogelijk is om na te gaan wie de bron is en hoe betrouwbaar hij is, lijkt de website in kwestie wel vertrouwen in hem (of haar) te hebben.

Het is allemaal nog een beetje vaag, maar het zou een goede move zijn van Activision Blizzard. De Switch is op dit moment grandioos populair, daar wil je gewoon je games op uitbrengen. Natuurlijk zou het voor Switch-gamers ook leuk zijn. En een (relatief) goed lopende Call of Duty-game op een 'handheld', daar tekenen we ook wel voor. Het is nog drie weken wachten op E3, we gaan het zien!









Het verhaal van Star Wars: Battlefront 2

In deze nieuwe video van Star Wars: Battlefront 2 praten de ontwikkelaars over het verhaal van de aankomende shooter en waarom er is gekozen voor het volgen van een personage van de Imperial. Ontwikkelaar Motive werkt aan de campagne, Criterion maakt de ruimtegevechten en DICE doet de multiplayer. De game verschijnt op 17 november voor pc, PlayStation 4 en Xbox One.









Arnie zit in nieuwe Terminator-film

'I'll be back.' Geen woord van gelogen, want er komt een nieuwe Terminator-film en Arnold Schwarzenegger zal er weer in spelen. Hij meldt dat hij gesprekken heeft gehad met James Cameron, de maker van de originele twee films. '(De franchise) komt terug, we werken er aan. Cameron heeft een paar goede ideeën over hoe we de franchise kunnen voortzetten. Ik zal in de film zitten.'

In 2019 krijgt Cameron de volle rechten van de franchise weer terug in handen en waarschijnlijk is dat dan ook het moment dat hij weer verder gaat met zijn plannen, al zou je denken dat hij zijn handen vol heeft met vier (!) Avatar-vervolgen. In 2015 verscheen de meest recente Terminator-film, Terminator: Genisys. Oorspronkelijk had dat het begin van een nieuwe trilogie moeten zijn, maar de film haalde te weinig binnen en Paramount gaf aan te stoppen met de franchise.









Nieuwe Housemarque-game komt in juni uit, heeft lokale co-op

De nieuwe game van Resogun- en Alienation-ontwikkelaar Housemarque en Eugene Jarvis, genaamd Nex Machina, komt op 20 juni uit voor pc en PlayStation 4, zo is aangekondigd. En dat is niet alles, want de game krijgt ook lokale co-op, zoals in onderstaande nieuwe trailer te zien is.

De lokale co-op stelt spelers in staat om met z'n tweeën samen te spelen, of juist elkaar in de weg te zitten. Nex Machina draait om de machines die de wereld over proberen te nemen, waar jij een stokje voor moet steken. Daar is het op zich wel fijn om de hulp van een vriend voor in te schakelen!









Nieuwe Boss Keys-video richt zich op Zelda: Skyward Sword

In de Bosss Keys-video's gaat Mark Brown alle Zelda-games af en analyseert hij de kerkers in de diverse games. Het zijn fijne, goed uitgewerkte video's waarin parallellen en verschillen worden getrokken tussen de diverse games. Hij heeft inmiddels weer een nieuwe editie uitgebracht die zich richt op The Legend of Zelda: Skyward Sword. Prima kost voor Zelda-fans en als je toch bezig bent, kun je net zo goed naar z'n kanaal gaan en al zijn Boss Keys-video's checken!









PixelJunk Eden krijgt spiritueel vervolg voor smartphones

Herrinner je je de PixelJunk-games van Q-Games, en specifiek PixelJunk Eden? De ontwikkelaar werkt nu aan een spiritueel vervolg genaamd Eden Obsucra, dat naar iOS en Android komt. De game gebruikt de camera van de telefoon om verschillende achtergronden in de game te stoppen. Erg origineel!

Naast onderstaande teaser toonde de ontwikkelaar de game ook uitgebreider op BitSummit Kyoto, die video kun je onder te teaser bekijken. Lekker vreemd dit, daar houden we van!









Nu uit op Steam (Early Access): de games Nongünz en Ravenfield. Check de trailers!









De gamekamer van de Wacht

In elke Nacht- of Weekendwacht die deze Wacht schrijft, eindigt hij het artikel met een game of object uit zijn gamekamer. Deze keer is het een game: namelijk de pc-adventure The X-Files! De Wacht was vroeger (en eigenlijk nog steeds) een gigantische fan van The X-Files, dus toen hij een gloednieuwe pc van zijn ouders kreeg moest de X-Files game er zeker komen. Het hele spel is eigenlijk een FMV-adventure, met echt opgenomen beelden met acteurs en omgevingen, waar je door de muis naar een richting te wijzen doorheen loopt. Hoewel Mulder en Scully wel in de game zitten, ben je als FBI-agent vooral aan het onderzoeken waar het tweetal uithangt. Je komt echter wel vaak andere personages uit de serie tegen, waaronder natuurlijk Skinner en the Cigarette Smoking Man. Goede herinneringen hieraan!