Pasen is voorbij, Star Wars Celebration is over en de kans is groot dat je vandaag weer naar werk of school moet. Het leven is hard! Houd vol, lieftallige lezers, want binnenkort is er nog Pinksteren, Hemelvaart en natuurlijk Koningsdag. Plus, er komen heel veel lekkere N8W8’en aan. Deze bijvoorbeeld!





Oke, de Wacht weet ook niet wat dit is.

Genji uit Overwatch komt naar Heroes of the Storm

De koelbloedige Genji uit Overwatch maakt over een weekje de overstap naar Heroes of the Storm. Onze favoriete cybernetische ninja neemt zijn thuisomgeving Hanamura mee en krijgt er ook nog een nieuwe skill bij: X-Strike. Het is een soort slash-tactiek waarbij ontploffingen volgen na 1.25 seconde, die 270 schadepunten kunnen aanrichten bij de vijand. Woosh! Op 25 april krijgt Heroes of the Storm de 2.0-update met daarin Genji. Meer info lees je op Blizzards battle.net.









CEO’s van Square Enix en PlatinumGames in Nier-DLC

Heroes of the Storm heeft Genji, Nier heeft Yosuke Matsuda. Om met de geniale woorden van Linda, Roos en Jessica te spreken: je moet er wat voor doen. De eerste downloadbare content van Nier heet 3C3C1D119440927 en daarin kun je drie nieuwe colosseums doorspelen met nieuwe missies. Als je die volbrengt krijg je pas goodies zoals nieuwe outfits, opties om het uiterlijk aan te passen en maskers met speciale krachten. Een van de eindbazen is trouwens de CEO van PlatinumGames (Kenichi Sato) en Square Enix-topman Yosuke Matsuda is ook beschikbaar voor een potje vechten.





Eerste trailer episode 1 Marvel’s Guardians of the Galaxy - The Telltale Series

“It looks like death out there”, zegt een andere vechtbaas: Gamora in de verse trailer van de nieuwe Telltale-game Guardians of the Galaxy. Telltale moet het hebben van verhalen en kiest er dan ook voor geen oorsprongsverhaal te maken over het Marvel-team. Geen film-navertelling dus, maar juist meer achtergrond over de geschiedenis van de personages zelf. Er schijnen zelfs verrassingselementen te zitten in die verhalen over Gamora, Drax, Rocket, Groot en Star-Lord. Laten we het hopen, want als er iets blijft boeien dan is het wel een fijne twist in het verhaal.





Guardians of the Galaxy Vol. 3 wordt geregisseerd door James Gunn

De Wacht blijft even bij de Guardians of the Galaxy, want de derde film over het Marvel-superteam wordt geregisseerd door James Gunn. Gunn zal zich ook ontfermen over het script, wat goed nieuws is: hij schreef en regisseerde ook de eerste twee films. Gunn deed daarvoor vooral schrijfwerk: hij pende het script van Super en van de game Lollipop Chainsaw. De Wacht wil weten: hoe groot zou Groot zijn in die derde film? First things first: de tweede film verschijnt al bijna! Vanaf Koningsdag zie je Guardians of the Galaxy Vol. 2 in de bioscoop.





Microsoft organiseert Xbox FanFest op E3

Het zal je niet zijn ontgaan: de Entertainment Expo in Los Angeles is dit jaar voor het eerst geopend voor het grote publiek. Microsoft hoopt daar slim gebruik van te maken door een feestje te organiseren. Er zijn 500 tickets beschikbaar voor FanFest, wat inhoudt dat je naar de E3-briefing mag, goodies krijgt en vroege vogeltoegang mag voor Project Scorpio. Honderd kaarten zijn te winnen, maar de andere vierhonderd worden via het @Xbox Twitter-account per 100 stuks beschikbaar gemaakt. Let op: je moet wel ouder zijn dan 21 jaar, je Gamertag delen en een creditcard hebben (daar wordt geen geld vanaf gehaald, tenzij je je ticket wilt annuleren).



Voor ons verre Hollanders is er bovendien nog een dingetje: je moet wel zelf je trip naar Los Angeles betalen.



Fijne gratis update voor Watch Dogs 2

Gisteren is er een grote patch verschenen voor Watch Dogs 2, die een nieuwe multiplayermodus en een wapen aan de game toevoegt. Die multiplayermodus heet Showdown en is een 2v2 PvP-modus waarin je via matchmaking op 15 verschillende locaties kunt spelen. De mogelijkheden zijn Capture the Flag, King of the Hill en Domination-achtig. Bovendien krijgen drone-, motorcross- en ekart-races multiplayer-ondersteuning. De patch, 1.13, is de grootste gratis patch tot nu toe. De Wacht is gecharmeerd van het nieuwe wapen: het paintballgeweer. Vooral in de mutiplayer is die leuk: je schiet zo het beeldscherm van je tegenstander vol regenboogkleuren.





De bloemetjes en de bijtjes uit Injustice 2

Voor Poison Ivy geen regenboog, zij heeft genoeg aan groen en rood. Volledig uitgerust met een soort Venus Flytraps stormt Pamela Isley (beter bekend als Poison Ivy) Injustice 2 binnen. In de onderstaande gloednieuwe gameplaytrailer neemt ze het op tegen flinke mannen, maar zoals ze zelf zegt is ze daar heus niet bang voor. Haar moves zijn fantastisch en volgen elkaar in rap tempo op, dus gewoon lekker een paar keer kijken, die onderstaande pracht. Oh ja, de Wacht wil weten waar ze haar haarverf koopt.





Moet Steam oppassen voor Tencent?

Zou Injustice 2 te koop zijn op WeGame? Het Chinese gigabedrijf Tencent komt met een nieuwe service die zo heet, wat een concurrent van Steam moet worden. Niet alleen in China: wereldwijd. Het nieuws werd wereldkundig dankzij @ZhugeEX. Hopelijk lees je dit nog, ondanks dat de naam je waarschijnlijk weinig zal zeggen, het is namelijk groots. Tencents huidige platform schijnt al zo’n 200 miljoen gebruikers te hebben en Steam zit daar ver onder met 125 miljoen gebruikers. Plus, die Chinese markt weet ons de laatste tijd steeds beter te bereiken met bedrijven als AliExpress en Huawei. Zou er ooit een grote Chinese gameconsole komen? Dat is waarschijnlijk nog ver weg, maar in ieder geval kunnen we op afstand dus binnenkort wel games aanschaffen op een Chinees platform.





Dit wordt Star Wars in Disneyland

Over Azië gesproken: de Wacht zat anderhalve week geleden nog in Disneyland Tokio (jammer genoeg dit pretpark gemist). De Wacht heeft jullie ook gemist! Ze deelt maar wat graag de onderstaande update, want de Disneyparken kunnen wel een opfrissertje gebruiken en wat is beter dan Star Wars? Precies! Niks, dus in dit filmpje van de Disney Imagineers en Lucasfilm krijg je meer informatie over de aanstaande Star Wars-gebieden die hopelijk snel landen in de mooiste plekjes op aarde.

Leuk natuurlijk, maar iedereen wil vooral meer van dit, toch?









The Rock verandert in groot geel monster

Je hoeft niet in Disneyland te werken om een professioneel mascottepak te dragen. The Rock, die inmiddels met Fast & Furious 8 (oftewel The Fate of the Furious) records binnen hengelt waar zelfs Star Wars jaloers op is, heeft zich dit weekend uitgedost in Pikachu-outfit. Zijn hond was het er duidelijk niet mee eens, maar dochtertje Jasmine (die achtervolgt werd door deze “Peekuy” genoot er duidelijk van. Zelf noemt The Rock zijn Pokémon-alter ego liever “Rockachu”. Hoe het ook zei, het filmpje is al 5,5 miljoen keer bekeken en wordt overduidelijk geapprecieerd door de fans.

Fijn om weer terug te zijn, vrienden! Is er iets beters om de dag mee te beginnen? Natuurlijk, jullie kennen De Wacht inmiddels een beetje toch? Fijne dag pandaag!