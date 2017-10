Genieten van een nieuwe Super Mario Odyssey-trailer 

In deze Weekendwacht een dikke nieuwe Super Mario Odyssey-trailer, Pokémon in de Unreal Engine, nieuw spul voor GTA Online, een nieuwe trailer van Pacific Rim: Uprising en nog veel meer.

Een gloednieuwe Super Mario Odyssey-trailer om je weekend goed te beginnen

Nog een paar weken geduld en dan kunnen we eindelijk aan de slag met Super Mario Odyssey voor de Switch. Nintendo heeft een nieuwe trailer van de game uitgebracht waarin de verschillende features van de game doorgenomen worden. Zo wordt getoond waar je Cappy, de nieuwe pet van Mario, allemaal voor kunt gebruiken, de kracht van de Power Moons en wat je zoal kunt doen in de Crazy Cap Shop. Ook de Snapshot-modus, om foto's in-game te maken en ze vervolgens te bewerken, wordt getoond.

27 oktober is het zover mensen, nog even geduld!









Carentan-map krijgt een remaster in Call of Duty: WW2

Ah, de lancering van de Xbox 360 was een mooie tijd. De Wacht kan zich herinneren dat hij he-le-maal hooked was aan de multiplayer van Call of Duty 2. Een van de leukste maps uit die multiplayer, Carentan, krijgt een remaster in het aankomende Call of Duty: WW2.

Het was al een tijdje een gerucht, omdat er een afbeelding van de Season Pass te zien was waarin 'Carentan' stond geschreven, maar nu heeft Activision het op zijn blog bevestigd. De map komt eerst naar mensen met een season pass, maar daarna kunnen ook alle spelers hem kopen. Wanneer precies is niet bekend. Call of Duty: WW2 zelf verschijnt op 3 november op pc, Xbox One en PlayStation 4.









Transform races komen naar GTA Online

GTA Online krijgt de komende maanden (voor het eind van het jaar) nog een aantal dikke updates. Een van de updates voegt Transform Races toe. Deze moeten ergens eind deze maand naar de game komen en laat spelers races houden waarbij het terrein tijdens de race wisselt. Dat betekent dat je ook van voertuig moet wisselen tijdens de race.

Daarnaast komen er ergens dit jaar ook twee nieuwe Adversary-modi naar de game: Condemned en Dogfight. Condemned is een free-for-all modus terwijl Dogfight zich logischerwijs in de lucht afspeelt. Tot slot komen er ook drie nieuwe voertuigen naar de online modus: de Hunter-helikopter, een superwagen genaamd de Coil Cyclone en de Vigilante, die erg op de Batmobile lijkt. Maar het is natuurlijk niet de Batmobile, want rechten enzo.









Zo ziet Pokémon Fire Red er uit in de Unreal Engine

De Portugese Felipe Gouvea werkt aan een versie van Pokémon Fire Red in de Unreal Engine. Er is sinds kort een nieuwe demo ervan beschikbaar, nouja, zolang het nog duurt, want we kunnen ons voorstellen dat Nintendo er binnenkort een stokje voor steekt. Het is in ieder geval behoorlijk vet om te zien, kijk hieronder maar eens. De framerate kan nog wel wat bijgeschaafd worden.









Fear Effect Sedna komt begin 2018 en ook naar de Switch

Ontwikkelaar Sushee heeft aangekondigd dat de voormalige Kickstarter-game Fear Effect Sedna ergens begin 2018 naar PlayStation 4, Xbox One, pc en Switch komt. De Switch-versie is daarmee meteen aangekondigd. Via Steam is nu al een demo van de game uit te proberen.

Fear Effect Sedna is een vervolg op de allereerste Fear Effect-game die in 2000 verscheen op PlayStation. Het is een beetje een culthit en dus extra tof dat de franchise weer terugkeert. Nieuwkomers, geen zorgen: ergens volgend jaar moet ook een remake van de eerste game uitkomen.









De eerste trailer van Pacific Rim: Uprising

Even wat filmnieuws tussendoor, en niet van de minste film. De eerste trailer van Pacific Rim: Uprising is namelijk uitgebracht. Daarin is vooral veel vette robotactie te zien. Dit vervolg draait om Jake Pentecost (John Boyega), een voorheen veelbelovende Jaeger-piloot die op het verkeerde pad is beland. Hij moet echter weer in actie komen als tien jaar na het origineel de monsterlijke Kaiju weer terugkeren om de mensheid op z'n donder te geven.

Vanaf 22 maart 2018 draait hij in de bios!









Later deze maand meer info over nieuwe Hitman-content

Hitman-ontwikkelaar Io Interactive gaat op 24 oktober info bekendmaken over nieuwe content voor het vorig jaar verschenen Hitman. De ontwikkelaar laat alvast weten dat het niet het langverwachte seizoen 2 is (tot nu toe is het eerste seizoen verschenen). "We zeggen dit om de juiste verwachtingen te scheppen."

Wat het dan wel is? De teaser foto geeft nog niet veel prijs. Even afwachten dus! Speel jij Hitman nog?









Turrets op de schop in Star Citizen

Cloud Imperium Games doet niet aan half werk, want ook deze nieuwe video is zo'n drie kwartier lang. Deze video draait om de turrets die door spelers bestuurd kunnen worden die op de schop gaan. Zo is er een nieuw crosshair-systeem, alsmede een systeem die de bewegingen van het ruimteschip compenseert. Ook de animatie is verbeterd. Afijn, mocht je een grote fan zijn dan vind je het vast geen probleem om eens even lekker te gaan zitten voor deze video. De update moet binnenkort voor iedereen beschikbaar komen.









Spelen met allerlei Capcom-helden in Capcom Heroes-modus voor Dead Rising 4

Altijd al Dead Rising 4 willen spelen met Dante of Cammy? Dat kan vanaf december met een gratis update voor de pc- en Xbox One-versie van de game. In de Capcom Heroes-modus kun je allerlei personages uit de stal van Capcom kiezen om zombies mee op hun muil te slaan. Dat dit er grappig uitziet, kun je zelf ervaren in onderstaande trailer.