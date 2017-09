Geen paniek! Ondanks dat er geen content meer uitkomt voor Battleborn, blijven de servers online. Nu je weer kalm bent, vertelt de Wachtster je graag meer over de downloadgrootte van Super Mario Odyssey en de PS4 Pro-patch voor The Last of Us. PS Meer shirtless Mario in deze N8W8!





Geen nieuwe content meer voor Battleborn

Creative Director Randy Varnell kondigde aan dat er na de komende herfstupdate geen content meer op de planning staat voor zijn Battleborn.

“As of this week, there will be no more Battleplans and there is currently no planned content after the Fall Update. Details of any future changes or news will be made on our forums or through social media, so keep your radars on.”

Om paniek te voorkomen, vult de Wachtster bovenstaande graag aan met de boodschap dat de servers voor de multiplayer hero-shooter van Gearbox Software wel gewoon blijven draaien.

Met de herfstupdate krijgt Battleborn onder meer skins gebaseerd op personages in de Borderlands-serie en nieuwe Finisher Boosts en Taunts, ook wordt er verder gesleuteld aan de balans in de game.

O, en geen zorgen over de baanzekerheid van Varnell: hij neemt een belangrijke rol op zich in een “highly anticipated” project... Zullen we een gokje wagen dat hij het over Borderlands 3 heeft?



Trailerovervloed

De rubriek trailerovervloed biedt je een kleine break van alle bekende titels. Je maakt hier kennis met die games die anders snel moeten wijken voor het grotere gamegeweld. Ditmaal spotlight voor:

The Alliance Alive (in 2018 te checken op 3DS)

Conga Master Party (nu te checken op PC, PS4, Switch en Xbox One)

Tricky Towers (nu te checken op PC, PS4 en Xbox One)





Downloadgrootte Super Mario Odyssey onthuld

De Wachtster houdt van hoesjes. Ze vindt het leuk om al haar games in de kast te zien staan, maar haar liefde heeft ook een praktische reden... Ze is namelijk als de dood gekochte games te vergeten en zich de aanschaf pas weer te herinneren bij het (sporadisch) openen van haar digitale bibliotheek.

Onderstaande nieuwtje is daarom niet zo zeer relevant voor haarzelf, maar wel voor die mensen die hun kasten wel graag overzichtelijk houden en van plan zijn Super Mario Odyssey digitaal aanschaffen.

De downloadgrootte van deze Super Mario Odyssey is namelijk bekend gemaakt door Nintendo Japan. Met zijn 5,7 GB neemt de game zo'n 22 procent van het geheugen van je Nintendo Switch in beslag.

Dat valt mee, toch? Nintendo is nou eenmaal een ster in het klein houden van hun first-party-titels. Mocht je echter geen ruimte meer hebben voor een digitale Super Mario Odyssey dan kun je het geheugen van je Switch natuurlijk altijd uitbreiden met een geheugenkaartje.

Super Mario Odyssey is vanaf 27 oktober te checken op de Nintendo Switch.



Dragon's Dogma: Dark Arisen-trailer toont de fighter

Capcom komt met een nieuwe trailer voor hun Dragon's Dogma: Dark Arisen op PS4 en Xbox One. De video richt zich op drie van de negen vocations (Dragon Dogma-speak voor klassen) in de game: fighter, warrior en assassin.

Dragon's Dogma: Dark Arisen is een verbeterde versie van de originele game. Deze verscheen eerder al op PC, PS3 en Xbox 360. PS4- en Xbox One-bezitters mogen 3 oktober aan de slag.



FYI: shirtless Mario nu te modden in Smash 4

And Mario can now be shirtless in Sm4sh... https://t.co/lpqK9xkeuhpic.twitter.com/CwXGbPYHAN — Trying & Failing (@SmashingRenders) 15 september 2017

WRC 7 viert launch met trailer

WRC 7 – de officiële gameserie van het FIA World Rally Championship – ligt in de schappen. En een launch vier je nou eenmaal het beste met een versche trailer.

WRC 7 is vanaf heden te checken op PC, PS4 en Xbox One.

Comic-momentje





The Last of Us Remastered krijgt patch met PS4 Pro-ondersteuning

Heb jij The Last of Us Remastered of de standalone DLC Left Behind en een PS4 Pro in je bezit? Spring dan op en doe een dansje, want ontwikkelaar Naughty Dog heeft goed nieuws voor je. Of nou ja, de Wachtster in dit geval, maar je snapt de strekking...

Er komt namelijk een patch aan voor The Last of Us Remastered en Left Behind op de PS4 Pro. Deze patch belooft je ervaring te verbeteren middels extra opties om de games te configureren. Zo kun je na de update lekker tweaken aan zaken als resolutie, framerate en schaduwkwaliteit.

Ook zonder PS4 Pro kun je echter profiteren van deze patch. Naughty Dog heeft namelijk ook gewerkt aan de multiplayer-modus. Check de notes maar:

Modified PlayStation 4 Pro enhancements settings

Added user options related to the PlayStation 4 Pro enhancement settings

Fixed an issue that could cause a player to aim downward inadvertently

Fixed an exploit where players could throw a smoke bomb to get inside of level collision

Quizvraagje: start jij The Last of Us Remastered nog wel eens op?

Memes en dingen

Memes en dingen staat vandaag in het teken van de sneaky manieren waarop games je zelfvertrouwen een boost geven, en een uitgebreide analyse van Doom (op alle consoles).





Lekker koesen!