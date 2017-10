Het lijkt wel vrijdag de 13e: er is namelijk enorm veel slecht nieuws te melden over Destiny 2, LEGO Dimensions en Ni No Kuni II. Is het hele leven een grote bal ellende? Nee hoor, deze N8W8 barst ook van de leuke nieuwtjes én een vracht gametrailers.





Klop, klop, het weekend is bijna hier! Welkom in de N8W8!





Geen Ni No Kuni II voor Xbox One

We beginnen deze N8W8 met slecht nieuws, want dat schijn je altijd als eerste en direct te moeten brengen: Ni No Kuni II: Revenant Kingdom is momenteel niet in ontwikkeling voor Xbox One. Bandai Namco heeft gezegd dat er ook geen digitale release komt voor de console en dat het spel alleen voor PlayStation 4 en PC in de maak is. Meh!





RIP LEGO Dimensions

Nog meer slecht nieuws… De dag waarvan we wisten dat hij zou komen is nabij: het lijkt erop dat een van de laatst overgebleven toys-to-life-series stopt. LEGO Dimensions is nog niet officieel dood verklaard, maar Warner Bros. lijkt de game na twee jaar in plaats van de voorspelde drie jaar te laten uitfaseren. In een interne e-mail schijnt er een bedankje te zijn gedaan, met daarbij de mededeling dat “hoe moeilijk het ook was, het een feestje waard is hoe geweldig de kwaliteit van de game was en hoe getalenteerd de mensen binnen TT zijn”. Het is een fantastisch project, dat staat buiten kijf, maar het was moeilijk om goed te verzamelen: de LEGO-setjes en add-ons zijn vrij prijzig, waardoor het iets minder laagdrempelig is dan de concurrenten.





Destiny 2-multiplayermodus Trials of the Nine uitgesteld

De nieuwe multiplayermogelijkheden van Trials voor Destiny 2 zijn uitgesteld. Bungie werkt hard aan een glitch en ze verwachten deze pas begin november de baas te zijn. Is er ook leuk nieuws? Natuurlijk lieve lezers, de eerste prestige raid is nu online.





Hiërogliefen in Assassin’s Creed: Origins zijn accuraat

Volgens Claire Manning, die een studie Oud Egypte deed, zijn de hierogliefen in AC: Origins accuraat. Er staat onder andere:” Amun protect us, I make you offerings” en “we work by darkness to serve light”. Dat is vet!





Wat als een Tie Fighter door een auto-ontwerper werd bedacht?

Concept-artiest Jason Battersby maakt in zijn dagelijks leven auto-ontwerpen bij Audi. Niet slecht! Wat nog beter is, is dat Battersby eens visueel wilde maken hoe een auto-ontwerper een Star Wars’ Tie Fighter in elkaar zou zetten. Met een fantastisch eindresultaat. Dit is de Tie-X:





Klappen voor de koning!

In de sectie ‘vreemd en griezelig’ biedt de Wacht je vandaag Tencent, de ontwikkelaar van het zwaar populaire WeChat. Slechts een paar dagen nadat het bedrijf in WeChat de mogelijkheden die burgers gebruikten om te protesteren heeft afgesloten, komt het met een mobiel spelletje waarin je moet klappen voor de Chinese president Xi Jinping. Het spel heet Excellent Speech: Clap for Xi Jinping en verscheen na een belangrijke toespraak van de president woensdag. Hoe de game werkt? Je moet eerst een clip kijken van de speech, en daarna moet je in 19 seconden tijd zo vaak mogelijk op je scherm tappen om te applaudisseren voor de leider. Het spel schijnt inmiddels al meer dan 400 miljoen keer te zijn gespeeld, en wat al in 1,1 miljard keer klappen heeft geresulteerd. Wanneer komt de troonrede-klap-app?





Van Wii U naar Switch met Minecraft

Best irritant als je Nintendo-gamer bent: je kon Minecraft niet cross-save spelen op Wii U en Switch. Kocht je de game op Switch, dan moest je helemaal weer opnieuw beginnen omdat je niet je savegame van Wii U kon overzetten. Die dagen zijn voorbij! Nintendo heeft een cross-save-optie uitgebracht deze week, waardoor je de game alleen hoeft te openen op Wii U, even je opgeslagen game te selecteren, dan transfer en dan kun je hem zo op Switch zetten. Meer over cross-save lees je hier.





Ontslagen bij Harmonix na release Dropmix

Harmonix gaat niet zo lekker de laatste tijd en dat doet pijn. De Wacht is namelijk groot fan van hun Rockband, Dance Central, Fantasia: Music Evolved én Amplitude. Helaas doen ze het de laatste tijd niet zo best en dat resulteerde al een paar keer in ontslagen. Nu ook weer, vlak na de release van het muziekbordspel Dropmix. Veertien mensen zijn hun baan kwijt. Sterkte!





Gabe Newell van Valve staat in top 100 rijkste mensen in Amerika

Die spelletjeswereld, daar gaat best veel geld in om. Dat bewijst Gabe Newell, die slechts 96 mensen voor zich heeft in Amerika als het gaat om rijk zijn. Newell staat met zijn geschatte vermogen van 55 miljard dollar vrij hoog in de top 100 rijkste mensen in Amerika van Forbes.





Funko-Sonic heeft een intense blik

Funko heeft niet alleen een fantastische lijn Stan Lee-poppetjes aangekondigd, er worden ook Sonic Forces-Funko’s verwacht. Op 7 november komt de game uit, en op basis van die game zijn er een aantal figuurtjes gemaakt. De Wacht vindt Sonic er maar freaky uitzien zo, wat vind jij?





Man met Pikachu-kleding wil het Witte Huis in

Er zijn de afgelopen jaren veel gekkerds geweest die hebben geprobeerd het Witte Huis in te komen. Sommigen hebben er zelfs een zeer belangrijke positie gekregen, maar de Wacht gaat het nu hebben over mensen die illegaal op het terrein van de Amerikaanse president proberen te komen. Deze week was dat een man met een Pikachu-uitdossing en dito knuffel in zijn hand. Reden? De 36-jarige Curtis Combs uit Kentucky wilde graag beroemd worden op YouTube, dus hij besloot over het hek van het witte huis te klimmen. Er kwamen direct honden en politieagenten op hem af om hem in te rekenen en het filmpje is niet eens echt viral gegaan, dus het is de vraag of die paar seconden faam het waard waren. Overigens hoopt Combs nog wel te kunnen terugkeren naar het Witte Huis met zijn zoontje voor een tour. Ambitie, mooi!





Amerikaanse collector’s Edition Far Cry 5 is fantastisch

Amerikanen kunnen heel dikke Collector’s Edition kopen van Far Cry 5 en daar kunnen we best een beetje jaloers op zijn. Hij kost wel een paar centen (200 dollar), maar dan heb je ook wel wat:





In Europa moeten we het doen met de Father Edition, die gelukkig aanzienlijk goedkoper is: voor 119 euro heb je hem in huis als de game straks op 27 februari 2018 verschijnt.





Trailertjes!

Splasher verschijnt op 26 oktober op Switch:





Overwin en overleef Tokio in het ietwat bizarre Tokyo Tattoo Girls:





Heftige trailer voor Bandai Namco’s Hack//G.U. Last Recode





Ik hou van je, pistool

Boyfriend Dungeon is aangekondigd en hierin date je personen die ook in wapens kunnen veranderen. Praktisch als je biefstukje net even te taai is!





Het is Halloween in een heleboel games, waaronder For Honor:





Pandemic Legacy-fan? Hier is je briefing!





Final Fantasy viert verjaardag: 30 jaar én een aankondiging:





Senran Kagura wordt nog rondborstiger door toevoeging Dead or Alive Xtreme 3-personages:





Warm hè? Het is bijna weekend, yeah! Vergeet de nieuwe episode van Life is Strange: Before the Storm niet te checken en een heel fijne dag pandaag!