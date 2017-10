Geen amiibo nodig om alle kostuums te unlocken in Super Mario Odyssey  

Het worden met alle op poten zijnde gamereleases weer een paar dure maanden, maar gelukkig helpt Nintendo je iets minder arm te maken dan verwacht. Je hoeft namelijk niet per se een Super Mario Odyssey amiibo te hebben om toch alle kostuums vrij te spelen. Dat en meer in een nieuwe WKNDW8!

Heb je de zondagsnacks al in het vet liggen borrelen? Hier is nog een dikke vet WKNDW8 voor erbij! Welkom :)





Geen Super Mario Odyssey amiibo nodig om content te unlocken

Dacht jij dat je alle Super Mario Odyssey-figuren nodig zou hebben om zo alles in de game te unlocken? Dan heb je het mis. Amiibo zijn in deze game niet nodig voor in-game content met outfits: er staat op de website van Nintendo te lezen dat je alle outfits ook kunt regelen zonder amiibo. Lekker goedkoop!





Update: Telltale haalt dode man die op Russische ambassadeur lijkt uit Batman

Een paar N8W8’en geleden sneden we het onderwerp al aan: in Telltale’s Batman zit een dode zakenman die als twee druppels water lijkt op dat Telltale haar fout heeft ingezien, want er is vandaag een update verschenen waardoor de afbeelding wordt verwijderd. Telltale geeft aan het jammer te vinden dat dit incident heeft plaatsgevonden en dat intern de nodige maatregelen worden getroffen om de hoge standaarden in kwaliteit te kunnen waarborgen.





The Walking Dead komt met minst spannende crossover denkbaar

Op New York Comic Con is een crossover tussen The Walking Dead en Fear the Walking Dead aangekondigd. Beide series uit het universum van Robert Kirkman komen samen in een crossover event, waarvan verder weinig wordt onthuld. Er komt in ieder geval in de komende weken meer duidelijkheid over. Het achtste seizoen start 22 oktober, dus daar heeft het ongetwijfeld mee te maken. En ja, hoewel het niet een crossover is waarvan je wenkbrauwen omhoog schieten, is het toch wel het overdenken waard: welk personage speelt straks ook een rol in de andere serie?





Bug in Golf Story maakt je mini

In Golf Story zit een heel grappige bug, waardoor je in een superklein mensje verandert. Geinig, maar je moet wel de hele game hard restarten als je er last van hebt, waardoor je waarschijnlijk (een gedeelte van) je savegame kwijt bent.





Geen Xbox Live Gold en PlayStation Plus nodig voor Star Wars Battlefront II

Heb je geen Xbox Live of PlayStation Plus, dan kun je alsnog aan de slag met de nieuwe Star Wars Battlefront II-beta. Dit weekend is de Star Wars Battlefront II-beta gaande en dan is dit een leuke bijkomstigheid. Hij is live tot en met morgen.





Nintendo schaalt fabricage Switch op

Maandelijks worden er een heleboel Switch-consoles gemaakt, maar van Nintendo mocht dat ietsje meer zijn. Om aan de grote vraag naar de console te kunnen voorzien, heeft Nintendo de productie opgeschroefd naar een mooie twee miljoen consoles per maand.





Sprookjesachtig Destiny Chronicles naar PS4 en Switch

Het Kingdom Hearts-achtige Destiny Chronicles komt naar PlayStation 4 en Nintendo Switch. De JRPG is nu op Kickstarter te vinden, dus als je fan bent, back het!





Update ARMS bevat een groot aantal nieuwe badges

ARMS wordt binnenkort voorzien van een update waarmee badges worden getoond, die lijken te werken als een soort achievements.





Fear Effect Sedna verschijnt op Nintendo Switch

Indiestudio Sushee en Square Enix slaan de handen ineen om Fear Effect Sedna te maken voor Nintendo Switch. Het spel wordt begin 2018 verwacht.





Waarschijnlijk komt Dead by Daylight nooit naar Switch

De survivalhorrorgame Dead by Daylight is al een tijdje uit, en op dit moment wordt hij ontwikkeld op Xbox One X. Tenminste, de game wordt aangepast zodat hij werkt met dat apparaat. Daar zal het echter wel bij blijven waarschijnlijk, want tijdens een interview met Dualshockers heeft Mathieu Cote van Behaviour Interactive laten weten dat hij het zeer onwaarschijnlijk acht dat de game op Nintendo Switcht zal verschijnen. Vooral de specifieke manier van besturen en de technische eisen zijn een uitdaging in het ontwikkelen op Nintendo’s nieuwste console, meent Cote. Vooralsnog blijft het dus bij PlayStation 4, Xbox One, PC en straks Xbox One X.





Keanu Reeves is een moderne Dr Frankenstein

Naast die remake met Ellen Page waarin een stel studenten om en om na een paar seconden dood te zijn weer tot leven worden gewekt, is er nu weer een moderne sci-fi-achtige thrillervertelling over het tot leven wekken van de doden. In dit geval gaat het om Replicas, waarin William Foster (gespeeld door Keanu Reeves) zijn familie probeert tot leven te wekken na een auto-ongeluk. De trailer is best intrigerend, hoewel hij “I love you” zegt op bijna dezelfde wijze als deze hond.





John Krasinksi pakt hoofdrol in nieuwe Tom Clancy-film Jack Ryan

Acteur uit The Office, John Krasinski, heeft een mooie rol gescoord: hij is namelijk Jack Ryan in een nieuwe Tom Clancy-serie over de begindagen van de CIA-agent. Check de trailer van deze Amazon-serie hieronder:









Nintendo GameCube part 2 in DidYouKnowGaming

Als de Wacht zegt: ultieme gameconsole-ontwerp, schiet er dan GameCube door je hoofd? Meer daarover in een zeer vermakelijke, nieuwe episode van Did You Know Gaming?.





Wolfenstein 2: The New Colossus-tweet zorgt voor onrust

“Make America Nazi-Free Again”: dat klinkt controversieel en dat is het ook. Maar in Wolfenstein 2: The New Colossus is dat wel wat je gaat doen. Bethesda plaatste die tweet op het account van Wolfenstein 2. Het begrijpt de ophef niet helemaal, want het meent dat Wolfenstein al sinds 1981 nazi’s als de vijand ziet en dat dat nu dus niet anders is, ondanks dat de tijden zijn veranderd en de nazi-ideologie de laatste tijd weer vaker het nieuws haalt. Check de vermakelijke en soms bizarre reacties onder de tweet.





Halloween komt naar Overwatch met grappige skins

Mei, Zenyatta en Symmetra zijn voor het speciale Overwatch Halloween Terror evenement in een bijzondere outfit gestoken. Ze schijnen langs te komen als advertenties op Facebook, er is verder nog weinig officieels onthuld vanuit het Overwatch-team zelf. Het evenement start op 10 oktober, want dat hebben we kunnen zien in de aankondigingsteaser. Gezellig!





God Eater 3-trailer is lekker onheilspellend

Epische Japanse stemmen in de aankondigingstrailer van God Eater 3, dat weer boordevol enorme beesten zit die je stuk voor stuk hardhandig met de grond gelijk moet zien te maken.





Trick Art Dungeon aangekondigd

Tot slot nog een lekker ontspannende trailer van Trick Art Dungeon, de nieuwe game van G1 Playground:

Zo, geniet nog even van je zondag, maak je rustig aan klaar voor volgende week, geef je huisdieren nog wat extra after-dierendagknuffels en fijne dag pandaag!