Game of Thrones breekt record, Destiny 2 eert Ikora en Rune: Ragnarok aangekondigd 

Hoera, je kunt nog iets lezen dat geen spoilers bevat: in deze verse N8W8 gaat het alleen over de kijkcijfers van Game of Thrones. En meer natuurlijk: zo stopt Microsoft met het maken van de Xbox One Standard Edition én loopt de survivalmodus van Fortnite vertraging op.

Game of Thrones breekt weer records

Geen spoilers mensen, geen zorgen. De Wacht heeft de aflevering wel gezien, maar ze houdt wijselijk haar mond. Wat er wel over gezegd kan worden, is dat er maar liefst 12,1 miljoen kijkers zijn die de aflevering keken op televisie. Dat is ruim meer dan de 8,9 miljoen kijkers die de seizoensfinale vorig jaar keken. Als er ook naar streams wordt gekeken, dan is het aantal zelfs 16,5 miljoen. Hopelijk komt het nieuwe seizoen niet pas in de winter van 18/19.





RIP Xbox One Standard Edition

Aaw, een klein in memoriam in deze N8W8 voor die grote, zwarte doos die jij mogelijk in je huiskamer hebt staan. Niet dat alle Xbox Ones er mee ophouden, maar Microsoft zal geen Xbox One Standard Edition meer verkopen. Microsoft heeft nu Xbox One S en zometeen ook nog Xbox One X dus de Xbox One gewoontjes moet het veld ruimen. Hij is toch het mooist als-ie helemaal zichzelf niet meer is, toch? (bron beeld)





Super Troopers 2 is zo slecht

Als jouw gevoel voor humor verder reikt dan een woordgrap en Make that the Cat Wise, dan zal je waarschijnlijk genieten van de onderstaande video. Dat is namelijk de trailer van Super Troopers 2, het vervolg op een comedy, dat uitkomt in 2018. Het heeft een beetje dezelfde vibe als Wet Hot American Summer, waarvan recentelijk een nieuw seizoen online verscheen.





Nintendo brengt Nindies presentatie op 30 augustus

Nintendo heeft aangekondigd op 30 augustus met een Nintendo indie-livestream te komen. Hierin worden diverse indiegames aangekondigd die naar Nintendo-consoles komen. Ga er lekker voor zitten dus, de 30ste om 20:00 uur. Er wordt verwacht dat Yooka-Laylee in de stream wat liefde zal krijgen (en een releasedatum?) en de Wacht hoopt keihard op 10 Second Ninja op de console. Of een heerlijke indie-Duck Hunt, hoewel dat ingewikkeld is met moderne tv's en pistooltjes.





Metroid: Samus Returns tv-commercial

Over supersnelle vechtersbazen gesproken: Samus is terug op 3DS! Daarom heeft Nintendo de onderstaande TV-reclame gemaakt:





Ikora in Destiny 2 schittert in eigen trailer

Dus, loop je al een beetje warm voor Destiny 2? Zo niet, dan gaat Ikora je wel helpen zin in de game te krijgen, wat een dame!





Fortnite Survival Mode loopt vertraging op

Samus mag dan snel zijn, dat is de Survival Mode van Fortnite in ieder geval niet. Omdat men niet zeker is of de update wel stabiel is, is er besloten de Survive the Storm-update later uit te brengen. Wanneer dit zal plaatsvinden is nog onbekend.





Rune: Ragnarok aangekondigd

Hoewel de Wacht bij het horen van Ragnarok eigenlijk alleen aan deze blonde god (oke, halfgod) moet denken, is er nieuws over een andere Ragnarok. Ontwikkelaar van Prey (2006), Human Head, heeft aangekondigd met Rune: Ragnarok te komen. Dat is best bijzonder, want de ontwikkelaar pakt de Rune-franchise na 17 jaar weer op. De game komt op de PC en wordt een open-wereld RPG, maar meer is er nog niet bekend. Behalve deze veelbelovende aankondigingstrailer:





Windjammers releasetrailer is lekker fout

Retro is het helemaal in gametrailers, en dat zien we terug in die van frisbeegame Windjammers. Om te vieren dat de game nu uit is op PlayStation 4 en PlayStation Vita is er een heerlijk hysterische trailer gemaakt. Het is SOEPURRR BJOETIFOEL!









Drie keer raden wie er ook in Dragon Ball FighterZ zit!

We hebben dan een speciale rubriek in het leven geroepen om het over Star Wars te hebben (en terecht, hopelijk gaat Mons snel een keer als ewok presenteren, awww!), maar we kunnen er inmiddels ook wel eentje gebruiken als het gaat om Dragon Ball FighterZ. Er blijft maar nieuws komen over die game. Yamcha zit erin! Dit tweette zijn Japanse stemacteur @torushome. Gezellig!





Black Mirror seizoen 4-teaser live

Net op tijd, net als we denken dat onze vrije tijd een donker gat is zonder direwolves en idiote ijsmuren, is daar Netflix. Netflix is zo vriendelijk geweest om een teaser online te zetten van het vierde seizoen van Black Mirror, om ons even te helpen herinneren dat er leven is na Game of Thrones. Hoewel dat niet voor iedereen opgaat natuurlijk. Het is trouwens nog niet bekend wanneer dit gloednieuwe seizoen verschijnt. Geniet ervan!





Infinite Minigolf uit de eShop gehaald door gekke poster

Eind juli is op Nintendo Switch de vrij aandoenlijke golfgame Infinite Minigolf verschenen, maar die is inmiddels weer offline gehaald. De ESRB leeftijdsrating van het spel moest worden aangepast door een poster op de muur in het level Giant House. Het blijkt toch niet zo’n schattige kindergame als je zou verwachten, want de poster waarover het internet denkt dat het gaat laat een enorme demoon zien met schaarsgeklede vrouwen rondom zijn edele delen. Ontwikkelaar Zen Studios heeft niet bevestigd of het inderdaad die poster is, maar geeft wel aan dat de content uit de Switch-game is gehaald en nu weer bij de ESRB ligt voor een nieuwe rating.





Schiet Amerikaanse snipers verrot in Hunting Yankee

Meer controverse in de gamewereld is te vinden in Korea. Om precies te zijn de Democratische Volksrepubliek Korea en dat kennen we vooral als Noord-Korea. De game Hunting Yankee komt daar vandaan en volgens het medium Arirang-Meari (vertaald door NK News) is de game populair. Het gaat om een vechtgame waarin je Yankees afschiet met een snipergeweer. Hoe lang er aan de game is gewerkt wordt niet duidelijk, maar het is een opmerkelijke uitgave zo vlak na de dreiging van “vuur en vurigheid die de wereld nooit eerder zag” aan het adres van Noord-Korea, door niemand minder dan die rijke wereldleider die op deze website perfect wordt omschreven.





Supervette Nintendo Power-covers maken gelukkig

Van het bovenste krijgt de Wacht de kriebels, dus laten we het over iets leukers hebben. Nintendo heeft in een tweet drie fantastische retro Nintendo Power-covers onthuld, waarvan posters beschikbaar zijn op PAX. Ze zijn gemaakt om te vieren dat de mini Super NES Classic verschijnt eind september. Wow, wat zijn ze mooi!

Altijd mooi om de beste game allertijden weer wat extra liefde te zien krijgen, maar de Wacht kan zich nog wel een PU-cover herinneren die veel mooier was. Wat dacht je van die coverception hier!

Zzz... Zzz... De Wacht duikt haar bed in. Vergeet niet te ontbijten, doe je achterburen de groeten en een fijne dag pandaag!