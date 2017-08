In deze Nachtwacht onder andere de releasedatum van Football Manager 2018, nieuwe trailers van Middle-earth: Shadow of War en Wolfenstein 2: The New Colossus, goed nieuws over Planet Coaster, een jarige Kirby en nog veel meer.

Wachtmuziekje

Hey jij! Let op mij!









Football Manager 2018 komt op 10 november uit

Als er een ding zeker is, is dat Nederland vol zit met mensen die denken dat ze de beste voetbaltrainer op aarde zouden kunnen zijn. Tijd om dat weer te bewijzen met Football Manager 2018, dat dit jaar op 10 november uitkomt, zo heeft Sega aangekondigd. Meer info over de gameplay volgt in september, maar er zijn nu ook al wat details bekend.

Zo is het voor het eerst dat alle drie de versies (Football Manager 2018 voor pc, Mac en Linux, Football Manager Touch 2018 voor pc, Mac, Linux, iOS en Android en Football Manager Mobile 2018 voor iOS en Android) op dezelfde dag lanceren. Wanneer je de game alvast reserveert ontvang je al twee weken eerder toegang tot de bèta, waarbij je de geboekte progressie vervolgens mee kunt nemen naar de uiteindelijke game.

Ga jij dit jaar weer tonen dat je de allerbeste trainer bent?









Johnny Depp gaat televisieserie maken gebaseerd op The Secret World

Watte? Ja, blijkbaar gaat de enige echte Johnny Depp (of in ieder geval zijn productiebedrijf Infinitum Nihil) een televisieserie maken gebaseerd op de mmo The Secret World, dat inmiddels trouwens free to play is en Secret World Legends heet. De serie moet vele belangrijke elementen uit de game overnemen. Een team geheim agenten infiltreren de oorlog tussen de Dragon, Illuminatie en Templar. Dit kan of best tof worden, of natuurlijk ongelofelijk gaar...









Gefeliciteerd met Kirby!

Die kleine roze blob genaamd Kirby bestaat wordt dit jaar 25 jaar oud. De tijd vliegt wanneer je zuigt! De Wacht bedoelt, vijanden opzuigt. Zoals Kirby. Om dat heugelijke feit te vieren heeft Nintendo een trailer uitgebracht met beelden van alle Kirby-games, en dat zijn er nogal wat. Zoals je kunt zien komt in 2018 een Kirby-game naar de Switch. Veel zuig- en kijkplezier!









Bordspel van Civilization aangekondigd

Bordspellen gebaseerd op games zijn helemaal het ding tegenwoordig. Er zijn er al velen, van Monopoly-edities van games als Zelda tot complete spellen die de games zelf nabootsen, zoals Xcom en het recentelijk aangekondigde Fallout. Een van de grote uitgevers van deze spellen is Fantasy Flight Games, dat gisteren Sid Meier's Civilization: A New Dawn heeft aangekondigd.

Het bordspel is voor twee tot en met vier spelers. Elke speler selecteert een leider met bijbehorende beschaving en moet daarmee het grootste en meest geavanceerde koninkrijk zien te ontwikkelen. De samenlevingen zijn gebaseerd op Civilization 6, dus verwacht onder andere Cleopatra, Montezuma en Teddy Roosevelt.

Opvallend genoeg bevat de game ook een "onontdekt land" om te veroveren. Hmmm... Het spel moet eind dit jaar verschijnen, je kunt hier alvast je bestelling plaatsen.









Dit zijn de Terror Trib-orcs in Middle-earth: Shadow of War









Planet Coaster meer dan een miljoen keer verkocht

Als je een lekkere pc thuis hebt staan dan ben je het aan jezelf verplicht om Planet Coaster te kopen! Deze heerlijke simulatiegame is de beste pretparksimulator van het moment en krijgt ook nog eens regelmatig updates. Ontwikkelaar Frontier heeft aangekondigd dat het inmiddels meer dan een miljoen exemplaren van het spel heeft verkocht sinds de release vorig jaar. Dat zijn er wat de Wacht betreft nog zo'n 99 miljoen te weinig!

Overigens had Frontier meer goed nieuws, want hun andere grote game, de ruimtesimulator Elite Dangerous, is meer dan 2,75 miljoen keer verkocht. Gaat lekker zo! Het is de bedoeling dat de studio volgende week op Gamescom een nieuwe game aankondigt, maar daar is nog niets over bekend. Een weekje geduld nog dus.









Waarom de Nazi's eng zijn in Wolfenstein 2: The New Colossus

In deze nieuwe video van Wolfenstein 2: The New Colossus is nieuwe gameplay te zien en praat ontwikkelaar Machine Games over de vijanden in de game, logischerwijs de Nazi's, alsmede de mogelijkheid om twee wapens tegelijk af te schieten. De shooter verschijnt op 27 oktober voor pc, Xbox One en PlayStation 4.









Metal Gear Rising nu speelbaar op Xbox One

Er zijn weer twee games toegevoegd aan de backwards compatibility service voor Xbox One, waarmee je Xbox 360-games op de console kunt spelen. Het gaat om Metal Gear Rising: Revengeance en ScreamRide. De Metal Gear-game is ontwikkeld door Bayonetta-studio PlatinumGames en is dus een stuk meer hack'n'slash dan je gewend bent van de reeks. Screamride is een pretparkgame van Frontier, inderdaad, de ontwikkelaar van het hierboven genoemde Planet Coaster. Al moeten we wel zeggen dat we Planet Coaster veruit de betere game vinden.

Beide titels zijn nu dus te spelen op Xbox One, zowel via disk als digitaal. Mocht je ze niet hebben maar toch willen spelen, dan kun je ze vanaf nu gewoon op Xbox Live kopen.









Tokyo 42 nu uit op PlayStation 4

Wat prettig ogende indiegames betreft ben je bij Tokyo 42 aan het goede adres. De game lijkt met zijn kleurrijke, isometrische graphics een beetje op The Wonderful 101, maar is qua gameplay te vergelijken met de oude Syndicate-games. Op 31 mei verscheen het spel al op pc en Xbox One en vanaf nu is hij ook verkrijgbaar voor PlayStation 4. Check de trailer hieronder maar eens.











En we sluiten deze Nachtwacht af met nog een rits trailers!