Final Fantasy XIV: Stormblood schittert in nieuwe beelden 

De duisternis heeft het hoofdkwartier van de Wacht omringd en dat betekent dat de digitale pen weer aan het werk gaat. Vandaag komen we erachter waarom NieR: Automata niet naar de Xbox One komt, krijgen we meer inzicht in de doosjes waar de cartridges voor de Nintendo Switch inzitten en ook komt de nieuwe DLC voor Watch Dogs 2 aan bod.

Vers beeldmateriaal voor Final Fantasy XIV’s Stormblood expansion onthuld

Vanaf 20 juni kunnen gamers aan de slag met de Stormblood expansion voor Final Fantasy XIV, maar voordat het zover is moet de hypetrain eerst nog van het perron vertrekken. Dat gebeurt in de vorm van een viertal nieuwe video’s dat is vrijgegeven tijdens een Final Fantasy XIV FanFest keynote in Frankfurt. De video’s staan in het teken van de gisteren onthulde samurai, nieuwe gebieden en een nieuwe stad. Begluur het sappige beeldmateriaal hieronder.

De uitbreiding voor de MMORPG verschijnt op de PlayStation 4, PlayStation 3 en PC. Echter, zal Square Enix de game niet meer supporten op de PlayStation 3 na de release van Stormblood.

Dirt Rally VR trailer laat je kruipen in de huid van coureur

Dirt Rally was (en is nog steeds) een kneiterleipe rally game en in het kader van Florian’s ‘Is de PlayStation VR al dood’ feature wil de Wacht toevoegen dat de PS VR update voor die game nu uit is! Voor een kleine vijftien euro haal je de upgrade in huis en daarmee kun je de volledige game in virtual reality checken. Om de komst ervan te vieren is er een dikke launchtrailer in elkaar gezet en die kun je hieronder zien.

Daarnaast introduceert de update ook een co-drivermodus, waarin je samen met een vriend of vriendin probeert een zo snel mogelijke tijd neer te zetten. De persoon naast de bestuurder geeft aanwijzingen, waardoor deze vroegtijdig zicht krijgt op bijvoorbeeld opkomende heuvels en bochten.

Huehuehuehue

Human Conditions DLC voor Watch Dogs 2 te zien in nieuwe trailer

Komende week verschijnt er nieuwe DLC voor Watch Dogs 2 met de naam ‘Human Conditions’ en om een goede indruk te krijgen van wat het pakketje te bieden heeft is er een trailer verschenen. De Human Conditions DLC zou volgens Ubisoft een uurtje of vijf aan extra gameplay moeten toevoegen, in de vorm van verhalende missies waarin DedSec en Marcus kennis maken met nieuwe vijanden.

Afgelopen week verscheen er al een patch voor Watch Dogs 2, die de game klaarstoomde voor deze DLC. Ook werden er nieuwe emotes, moves, kleding en ga zo nog maar even door toegevoegd en ook zijn er enkele fixes en bugs opgelost. Mocht je ‘m nog niet hebben binnengehaald, dan adviseert De Wacht om dat alvast te doen, want op de Xbox One en PS4 moet je er ongeveer 10 GB voor vrij maken. De PC-versie neemt ongeveer 14 GB in beslag.

De Human Conditions verschijnt als eerste voor de PlayStation 4 op 21 februari. Een maand later kunnen PC- en Xbox One gamers hiermee aan de slag.

Producer NieR: Automata onthult waarom game niet naar Xbox One komt

NieR: Automata komt richting de PlayStation 4, maar een Xbox One versie blijft achterwege. Waarom? Dat heeft producer Yosuke Saito van ontwikkelaar Platinum Games onthuld in een interview met Express UK. De reden is eigenlijk heel simpel: de Xbox One staat namelijk niet sterk in de Japanse markt. Hierdoor waren Saito en zijn team genoodzaakt om de volledige focus te leggen op een enkel platform, in plaats van het splitten van inspanningen en aandacht naar meerdere platformen toe. Het zou dus niet interessant genoeg zijn om veel moeite te stoppen in een eventuele Xbox One-versie.

Dit zou volgens Saito de kwaliteit van de game ten goede komen. Om een flamewar te voorkomen heeft hij nog wel het volgende te melden: ‘Het is niet zo dat een platform beter is dan de andere, maar vanuit ons oogpunt is het beter voor de ontwikkeling van de game als we in dit geval alleen de PlayStation 4 kiezen.’ Enkele maanden geleden gaf Saito nog aan dat er een kans bestond dat NieR: Automata zijn weg naar de Xbox One zou vinden, maar dat idee is dus definitief van tafel. Wel is er gedacht aan support voor de PlayStation 4 Pro.

NieR: Automata is een sequel op het in 2010 verschenen NieR, welke nota bene ook nog op de Xbox 360 (en de PlayStation 3) verscheen. De game zal op 10 maart in de Europese winkels te vinden zijn.

Oh ja, er is ook nog een bizarre video opgedoken waarin op bijzondere wijze wordt verteld wat je krijgt als je de game preordert...

Check hoe Tom Holland zijn Avengers: Infinity War script verbrandt

In Captain America: Civil War mochten we alvast genieten van de puberale humor die Tom Holland in zijn rol als Spider-Man op het witte doek tevoorschijn toverde, maar of dat in Avengers: Infinity War ook zo zal zijn is nog maar de vraag. De piepjonge acteur heeft namelijk zijn script verbrandt en daar heeft hij een filmpje van laten maken. Holland deelde de beelden via Instagram.

Hij had het volgende te melden over de burn: ‘Regel nummer 1: lever je script in. Marvel houdt er van om alles geheim te houden, dus om alle producers die waarschijnlijk door het lint gaan in bedwang te houden verbrandt ik mijn script. Ik ben hem namelijk vergeten te overhandigen.’

Holland kwam dus al voorzichtig in beeld tijdens Captain America: Civil War, maar aankomende zomer schittert hij ook in Spider-Man: Homecoming. Avengers: Infinity War laat nog wat langer op zich wachten en verschijnt op 4 mei 2018. Een jaar later draait de vierde en opvolgende Avengers film in de bioscopen, dus voorlopig hoef je Marvel op het grote scherm nog niet te missen.

Zo ziet de Switch verpakking van Super Bomberman R eruit

Eerder vandaag hebben we een blik kunnen werpen op de vormgeving van Nintendo Switch hoesjes! Van Super Bomberman R van Konami om precies te zijn. Er zijn beelden opgedoken waarop het doosje (zowel van binnen als van buiten) van de game is verschenen en de Wacht geeft eerlijk toe: Nintendo is er goed in geslaagd een nostalgisch uiterlijk te creëren, dat tegelijkertijd modern is. De (altijd messcherpe) mensen op NeoGAF hebben de foto’s van Twitter geplukt en je kan ze hieronder in volle glorie bekijken:

We zien een langwerpig doosje dat naast het Switch logo is voorzien van een toffe, comicachtige voorkant. Daarnaast is zelfs de binnenkant van het doosje op retro-wijze vormgegeven en het mooiste is misschien wel de cartridge die je in je nieuwe console kan klikken. En een boekje aan de binnenkant? De handleiding? Die is achterwege gelaten, maar dat is geen verrassing meer anno 2017.

Wie van jullie gaat de Switch in huis halen aan het begin van maart?

Funny launchtrailer van Shift Happens is funny

De komische platformer Shift Happens is voorzien van een launchtrailer en die wilde De Wacht je niet onthouden. Bij dezen:

Probeer wat te maken van de duivelse maandag, groetjes...