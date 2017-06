FIFA 18 reveal trailer verschijnt morgen 

In deze N8W8 dus een aankondiging omtrent nieuws over FIFA 18. Je zou bijna bang worden dat het nieuws deze zondagnacht echt op was... Niets is echter minder waar! Lees snel verder voor de laatste berichten omtrent Rocket League, Heroes of the Storm, Tekken 7 en Minecraft: Story Mode.





Minecraft: Story Mode Season Two gelekt via Australian Classification Board?

De Australische organisatie die de leeftijdsclassificaties aldaar bepaalt, oftewel de Australian Classification Board, heeft een nieuwe game aankondigd! Eerder dit weekend plaatste dit orgaan namelijk een listing voor de eerste episode van Minecraft: Story Mode Season Two. Deze krijgt de titel Hero in Residence mee.

Iedereen die het eerste seizoen van Minecraft: Story Mode gespeeld heeft, zal niet al te verbaasd zijn over deze onthulling, maar de Wachtster dunkt dat ontwikkelaar Telltale toch liever zelf met deze aankondiging was gekomen.

Uit het bericht van de Australian Classification Board kunnen we opmaken dat Minecraft: Story Mode Season Two uitkomt op meerdere platformen.

Ongetwijfeld meer over deze Minecraft: Story Mode Season Two en de eerste episode Hero in Residence op de E3.



Malthael uit Diablo wordt volgende Hero in Heroes of the Storm

Blizzard maakte eerder dit weekend bekend dat Malthael uit de Diablo-serie binnenkort zijn opwachting maakt in Heroes of the Storm. Deze brenger des doods wordt de 67ste Hero op het roster van de MOBA. Je kunt Malthael overigens kennen uit Diablo 3: Reaper of Souls. Bewonder 'm in het filmpje hieronder:

Malthael is een assassin, wiens Hero Trait de Reapers’s Mark is. Een van zijn primary abilities is bijvoorbeeld Soul Rip:

"Extract the souls of nearby enemies afflicted by Reaper's Mark, dealing 100 damage and healing Malthael for 44 per target hit. Heroic targets heal Malthael for an additional 3% of the Hero's maximum Health."

Check voor een volledig overzicht van de abilities van Malthael vooral zijn officiële HotS-pagina.



Tekken 7 vergeleken op PC, PS4 (Pro) en Xbox One

De mensen van Digital Foundry propten Tekken 7 in hun PC, PS4 (Pro) en Xbox One om te checken welke van deze verschillende versies je het beste kan aanschaffen. Je ziet hun bevindingen in het filmpje hieronder:

Conclusie van het verhaal?

“Tekken 7 is a beautiful fighting (game) that scales relatively well across the range of available platforms. Equally it's great to see a fully featured PC version available at launch, deploying the full force of Unreal Engine while retaining a console-level dynamic settings management system. The gameplay experience is solid on all systems, but PS4 offers significant visual upgrades over Xbox One, while Pro adds resolution and filtering enhancements. For those looking for the most visually rich Tekken 7 experience? PC is the way to go.”





Trailerovervloed

Ashes of Creation, Moon Hunters, Armed with Wings: Rearmed, en AereA… Het zijn niet de games die je met grote regelmaat voorbij ziet komen in het laatste gamenieuws. De Wachtster brengt daar graag verandering in met deze versche trailerovervloed.





FIFA 18 reveal trailer verschijnt morgen

Het is niet helemaal de Wachtster haar stijl om een nieuwtje te plaatsen over de aankondiging van nieuws dat morgen pas uitkomt... Zonde van deze kostbare ruimte!

Maar goed, aangezien de mensen van EA stellen dat FIFA nou eenmaal “The World’s Game” is, kan ze jullie deze teaser bijna niet onthouden.

EA liet namelijk vandaag op hun sociale kanalen weten dat we morgen voor het eerst kennis gaan maken met FIFA 18.

Een tijdstip voor het verschijnen van de reveal trailer werd niet gegeven. Er is daarom natuurlijk maar één advies te geven: blijf de PU.nl-website gewoon grondig en gedegen in de gaten houden.



Rocket League viert tweede verjaardag met grote update

Rocket League viert begin juli zijn tweede verjaardag met een nieuwe arena, twee nieuwe wagens, custom goal explosies en meer. Al deze nieuwe content is onderdeel van de Rocket League 2nd Anniversary Update die ontwikkelaar Psyonix vandaag onthulde tijdens de Rocket League Championship Series Season Three World Championship.

De nieuwe arena in de Rocket League 2nd Anniversary Update krijgt de naam Champions Field mee. Het modern uitziende stadion is te checken in Competitive, Private en Casual matches. Een andere feature van de nieuwe content is Rocket League Radio, met 18 nieuwe nummers van label Monstercat. Denk daarnaast aan customization-opties, en nieuwe achievements en trophies.

Verder mag je, zoals gezegd, dus twee nieuwe auto’s verwachten. Je checkt deze in het filmpje hieronder:

Aanvullende details over de nieuwe content worden in de aanloop naar de release van de Rocket League 2nd Anniversary Update op 5 juli verwacht.



