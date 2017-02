Farpoint komt in mei uit voor PlayStation VR, inclusief gun en de Nachtwacht heeft alle details. Verder geruchten over Assassin’s Creed: Empire, Shadow of War Collector’s Edition, Zelda trailer compilation, Peter Moore gaat voetballen en Nier: Automata op de pijnbank.

Assassin’s Creed: Egypte?

Whadatah! Jawel, een brand spanking new Nachtwacht voor je snufferd en de Wacht begint vandaag weer eens met een lekker gerucht. Al maanden gaan er rumors over de setting van de nieuwe Assassin’s Creed, met Egypte als goede kanshebber. Nu is er een vaag screenshot verschenen dat dit lijkt te bevestigen.

De nieuwe Assassin’s Creed heeft Empire als codenaam, maar heel veel meer weten we er nog niet over. Het bovenstaande screenshot zou weleens van Empire kunnen zijn, maar het blijft een gerucht en niemand weet overigens waar de screenshot vandaan komt. Korreltje zout, mensen!



Shadow of War CE

Middle Earth: Shadow of War is officieel aangekondigd en de eerste trailer ziet er alvast mega spectaculair uit. De game komt pas in augustus dit jaar uit, maar als je groot fan bent en nu al 100% zeker weet dat je Shadow of War wil gaan halen, gaat dit berichtje je flink wat knaken kosten.

Er komt namelijk een hele dikke Collector’s Edition uit vol met goodies, maar daar zal je heel diep voor in de buidel moeten tasten. Hoe diep? Een slordige 300 euro diep, maar dan mag je het volgende verwachten:

Middle-Earth: Shadow of War Gold Edition with Exclusive Steelcase

Premium Case with Magnetic Ring of Power

Exclusive Mithril War Chest

Official Game Music Soundtrack

Limited Edition 12″ Tar-Goroth Balrog vs. Carnan Drake Statue

Cloth Map of Mordor

Collection of Exclusive Lithographs

Tribe Sticker Pack

Collector’s Box

Begin maar alvast met sparen!



Ultra wide monitor

De Wacht kan het iedereen aanraden.



Zelda trailer compilation

Holy shit, voel je die hypedness door je aderen gieren? Besef je wel dat de Nintendo Switch al over een paar dagen beschikbaar is en misschien wel nog beter, de nieuwe Zelda uitkomt?! De Wacht heeft hem zwaar te pakken en is daarin vast niet de enige en daarom hieronder een compilatie van alle trailers tot nu toe. The Legend of Zelda: Breath of the Wild komt dan echt bijna uit… Hyped!



Gaming vs real life

Gaming voelt fantastisch.



Peter Moore vertrekt naar Liverpool FC

Peter Moore, wie kent hem niet. De man is al jaren actief in de gaming bizz met eerst een plek bij Sega, waar hij als president van Sega America heeft gewerkt aan de Dreamcast. Daarna stroomde hij door naar Microsoft, waar hij heel bekend is geworden door zijn Halo 2 en GTA IV tattoos. De laatste jaren heeft hij zich bezig gehouden met de sports games bij EA, maar ook daar komt nu een einde aan.

Hij verlaat zelfs helemaal de gaming bizz en gaat aan de slag als de CEO bij Liverpool FC! Via de officiële site van de voetbal club kwam de volgende statement naar buiten:

”Liverpool-born Moore will take up his new role in June and report directly to the club’s owners, Fenway Sports Group. The 61-year-old is currently chief competition officer at Electronic Arts, based in the United States, and will move to Liverpool to join the club in the summer. His nearly 10 years at EA have seen him in a number of leadership positions, including chief operating officer and president of EA SPORTS. Moore has previously held senior roles with Microsoft, SEGA and Reebok.”

In juni zal Peter Moore gaan beginnen bij Liverpool FC, wat betekent dat we hem zeer waarschijnlijk niet meer gaan zien op de komende E3. Succes met voetballen, Peter!



Farpoint komt in mei

Sodemieters, het heeft even geduurd, maar er is dan eindelijk een release date voor Farpoint bekend gemaakt. Farpoint is een shooter voor de PlayStation 4 en 1 van de meest geanticipeerde PlayStation VR games tot nu toe. Farpoint moet daarnaast gespeeld worden met een fysieke gun met tracking, wat de ervaring zeker ten goede komt.

Farpoint komt uit op 16 mei en wordt gebundeld met de gun. Je kunt de game dus niet los kopen, maar Sony heeft wel al laten weten dat de gun ook voor andere toekomstige games gebruikt kan gaan worden. De bundel van de game met gun gaat 80 euro kosten. Best een smak geld, maar dit is zeker de indrukwekkendste PlayStation VR game die de Wacht tot nu toe heeft gespeeld.



Nier: Automata test

Wij moeten er nog 2 weekjes op wachten, maar de Japanners kunnen inmiddels genieten van de nieuwste game van Platinum Games, Nier: Automata. Digital Foundry had geen zin meer om te wachten en heeft dus de Japanse versie alvast gedownload en op de pijnbank gelegd. Draait Nier: Automata een beetje soepel en is er nog een groot verschil tussen de PlayStation 4 en PlayStation 4 Pro versie? Je krijgt alle antwoorden, inclusief gameplay footage in het filmpje hieronder.