De Nachtwacht zit propvol met niet 1, niet 2, niet 3, maar 4 teaser trailers van Far Cry 5! Daarnaast Days Gone op de E3, Rockstar reageert op een idioot, Mortal Kombat easter eggs in Injustice 2, uitleg over Destiny 2 op de console en een Tekken 7 character trailer.

Days Gone op de E3

Hola amigos y amigas! De Nachtwacht begint zo langzamerhand weer flink zin te krijgen in de vetste week van het jaar voor gamers, de E3. Uiteraard vliegt de Wacht weer naar Los Angeles om al het spektakel van dichtbij mee te maken, maar pakt tot die tijd alle nieuwtjes over de E3 vakkundig mee in de Nachtwacht. Zo lijkt het er op dat Days Gone flink aanwezig gaat zijn tijdens de beurs!

Vorig jaar zagen we de eerste footage van Days Gone, de nieuwe Sony Bend Studio game, maar daarna hebben we helemaal niets meer vernomen van de game. Gelukkig lult de voice actor van de main character van Days Gone alvast zijn mond voorbij tijdens een Twitch stream en verklapt dat de game op een grootse manier aanwezig zal zijn in Los Angeles. Hij zei kort maar krachtig:

“The game will be at E3 2017 in a big way.”

Verder houdt hij de kaken stijf op elkaar wat ‘in a big way’ exact inhoudt, maar je kunt er gif op innemen dat we in ieder geval footage te zien krijgen tijdens de Sony E3 persconferentie. Nog maar een paar weekjes!



Rockstar reageert als een baas

Rockstar krijgt door zijn GTA games heel wat kritiek over zich heen. 99% van de tijd reageert Rockstar er niet of nauwelijks op, maar ook Rockstar heeft blijkbaar een grens. Ene Sara is het niet eens met GTA IV, omdat je met een Russische soldaat zou spelen en… OMG, check haar complete onzinverhaal en de geniale reactie van Rockstar hieronder.



Far Cry 5 teaser trailers

Met alle geruchten van de laatste tijd zat het er al aan te komen, maar nu is het dan officieel bekend gemaakt dat Far Cry 5 onderweg is. Details hebben we nu nog niet, maar die komen aanstaande vrijdag, 26 mei al! Hoe de Wacht dat weet? Omdat Ubisoft alvast 4 live action teaser filmpjes online heeft gezet om ons alvast in de stemming te brengen. Check ze allemaal achter elkaar geplakt hieronder.



Mortal Kombat easter eggs in Injustice 2

Injustice 2 is een waar superhelden knokfestijn geworden, gemaakt door Ed Boon en zijn vrienden bij NetherRealm Studios. De studio is uiteraard ook de maker van de Mortal Kombat games en dus is het niet zo gek dat er al wat easter eggs zijn gevonden in Injustice 2 met een dikke knipoog naar Mortal Kombat. Er zijn er tot nu toe 2 gevonden, maar misschien zitten er nog wel meer in.

De eerste Mortal Kombat easter egg kan je tegenkomen in de Gotham City stage. Op de achtergrond zie je een bioscoop waar 2 films draaien, Final Wish 2 en Hidden Crimes. Als je de tegenstander tegen het bord gooit, vallen er letters van de filmtitels af. Doe dit net zo lang tot er ‘Finish Him’ overblijft.

De tweede easter egg kan je tegenkomen in een Clash tussen Joker en Black Adam. Tijdens de Clash vraagt Joker aan Black Adam, ‘Meet that other lightning guy?’ Waarop Black Adam reageer met, ‘With the bamboo hat? Yes.’ Dit is een duidelijke verwijzing naar Raiden, de thundergod uit Mortal Kombat. Check de easter eggs in actie in het filmpje.



Destiny 2 op 60fps niet mogelijk op consoles

Fans kunnen weer opgelucht ademhalen, want Destiny 2 is onlangs aangekondigd door Bungie, maar blijkbaar hoopte de fans niet alleen op een vervolg, maar ook op een technische vooruitgang. Gamers laten massaal weten het jammer te vinden dat ook Destiny 2 op de consoles niet in 60 frames per seconde gespeeld kan worden en Bungie laat nu weten dat het simpelweg niet mogelijk is.

Luke Smith, de director van Destiny 2, zegt in een interview dat de consoles niet krachtig genoeg zijn om de game in 60fps af te spelen, zelfs de PS4 Pro niet.

“The console, the PS4 Pro is super powerful, but it couldn’t run our game at 60fps. Our game is this rich physics simulation where collision of players, networking, etc, and like, it wouldn’t run… there’s not enough horsepower there.”

Hij legt daarbij uit dat de GPU van de PS4 Pro krachtig genoeg is om de 4K resolutie te pushen, maar 60 frames per seconde is niet mogelijk door de CPU. Er wordt overigens geen woord gezegd over Xbox Scorpio, maar ook die versie zal waarschijnlijk op 30 frames per seconde draaien, met misschien iets meer grafische toeters en bellen dan op de PS4 Pro. Tijd voor de PS5 en next-gen Xbox dan maar?



Tekken 7 characters trailer

Op 2 juni komt Tekken 7 eindelijk uit en Bandai Namco gooit de ene na de andere vette trailer online. Een paar dagen terug konden we nog genieten van de Tekken 7 Story Trailer in de Nachtwacht van Laura en vandaag worden we getrakteerd op gameplay footage van verschillende characters, inclusief Panda en Kuma. Het ziet er allemaal top uit, typisch Tekken, en daar houdt de Wacht wel van. Check!