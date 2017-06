Everything als eerste game ooit genomineerd voor een Oscar 

Wie verwacht een saaie Wacht te lezen zo vlak voor het aankondigingsgeweld van de E3, heeft het mis. Vannacht: Everything is 's werelds eerste game met een Academy Award-nominatie, Binding of Isaac- en Super Meat Boy-ontwikkelaar komt met nieuwe platformer, Magic the Gathering-RPG in de maak en een afbeelding maakt Assassin's Creed: Origins nu wel heel aannemelijk. Goedemorgen!

Filosofische goof-fest Everything als eerste game ooit genomineerd voor Oscar

De game die een heel universum behelst en bijpassend Everything heet, is zowaar genomineerd voor een Academy Award. Daarmee is de filosofische trip de eerste game ooit die in aanmerking komt voor een Oscar, en dat is toch best een applausje waard. Het klopt dat Everything geen film is, maar doordat ontwikkelaar David OReilly een juryprijs voor animatiewerk won op het Vienna Shorts Festival, komt de game/interactieve ervaring toch in aanmerking. Het gaat om de categorie Animated Short Film.

Cool: Everything just qualified for an Academy Award, making it the first time this has happened to a game/interactive project pic.twitter.com/5SQVD9s960 — David OReilly (@davidoreilly) June 7, 2017

Een persverklaring van het Vienna Shorts Festival meldt dat OReilly’s werk aan een 11 minuten durende trailer (/short film) van Everything genoeg was om de prijs mee naar huis te nemen: “The Jury Prize--Animation goes to a film which, beyond being entertaining, has a strong poetic and philosophical theme. It serves a highly educational purpose, including an important political statement, that encourages to let our egos dissolve and gain a new perspective on the world."

Kan jouw dat hele filosofische gedoe gestolen worden, dan raadt de Wacht je alsnog aan Everything een keer een kans te geven. Zo zonder flink hard je leven te overdenken biedt de game namelijk heel wat goofy plezier. Ooit een leger aan rondflappende beren bestuurd?

Perfect World Entertainment en Cryptic Studios werken aan Magic: The Gathering-RPG

Kaartspel Magic: The Gathering wordt ruim 20 jaar na het uitkomen van de eerste set kaarten omgetoverd tot een heuse RPG. Dit maakt Perfect World Entertainment vannacht bekend; de uitgever gaat hiervoor de samenwerking aan met ontwikkelaar Cryptic Studios, bekend van onder andere de gratis Dungeons & Dragons-MMORPG Neverwinter (die in april van dit jaar de grens van 15 miljoen spelers aantikte).

Het moet een AAA-game worden die uitkomt voor zowel PC als consoles, en van een releasedatum is nog lang geen sprake. Hoewel de Wacht zelf nog nooit Magic: The Gathering heeft gespeeld, beginnen steeds meer van zijn vrienden verslaafd te raken aan het kaartspel, en één ding weet hij zeker: de designs van die kaarten zijn fantastisch. Als Cryptic Studios nog beter om weet te gaan met al die lore en wezens dan in Neverwinter het geval was, is dit geheid een titel om in de gaten te houden.

Korreltje zout-alarm: mogelijk een nieuwe Splinter Cell in de maak

In de aanloop naar de E3 van aankomend weekend en de daaropvolgende week moet de Wacht zich staande zien te houden in een storm van poepgeruchten. De een na de andere titel duikt op en “komt mogelijk langs op de E3”, en vannacht is het de beurt aan Splinter Cell. Voor de stealth-franchise waarin Sam Fisher, tegelijkertijd zachtjes als keihard, basissen vol bewakers en ander gespuis uitschakelt, heeft iemand blijkbaar een nieuwe trademark geregistreerd.

Althans, het lijkt erop dat het gaat om een nieuwe Splinter Cell-game, maar de naam die via Justia Trademarks is ontdekt hoeft niet per se een compleet nieuwe sequel te garanderen. Remakes, remasters of gewoon het veiligstellen van een bepaalde naam; het zijn allemaal redenen om een trademark aan te vragen, en tot Ubisoft zelf met een aankondiging komt, nemen we het gerucht van een nieuwe Splinter Cell met een flinke korrel zout. Afwachten geblazen tot maandagavond 22.00 uur, dus, wanneer Ubisoft zijn E3-persconferentie houdt en het zal blijken of ze daadwerkelijk met een nieuwe Splinter Cell aan komen zetten. De Wacht heeft in ieder geval wel weer zin in een sluipfestijn met meneer Fisher, dus kom maar op!

Microsoft teaset E3-presentatie met Project Scorpio-trailertjes en dist PS4 Pro

Het mag geen verrassing heten, de marketingstrategie die Microsoft toepast op tv ter promotie van Project Scorpio en de aankomende E3-presentatie (zondag 11 juni, 23.00 uur). Toch is elke teaser een hint naar meer, zeker zo vlak voor de grootste gamesconventie ter wereld. Vannacht krijgen we een handjevol, allen zo’n 15 seconden lang en gefocust op iemand die op de bank zit en zijn Xbox aanzet. We krijgen de Xbox in kwestie niet te zien, en omdat er gepraat wordt over “true power” en er een flinke E3-hype achteraan wordt geplakt met de datum van de persconferentie erbij, is er geen twijfel over mogelijk dat Microsoft iets van plan is met de ultieme versie van de Xbox one, Project Scorpio.

Hieronder zie je de video van YouTube-kanaal The Red Dragon, waarin alle teasers zijn samengeplakt. Opvallend is een momentje op 00:43 – als je niet van speculatie houdt, kun je maar beter doorscrollen. Op het podium dat op dat tijdstip te zien is, staat ‘X10S101317’, en aangezien we niets kunnen met X10S - mocht je er een naam in herkennen, deel het in de comments met de rest van ons foliehoedjes dragende PU.nl-gangers – blijft er 101317 over, wat kan wijzen op 13 oktober 2017. Natuurlijk is dat een beetje vergezocht, maar het is opvallend dat dit bericht er zo nadrukkelijk is ingefietst door Microsoft.

Bovenop het speculatievoer bevat de video ook nog een leuke easter egg in de vorm van een pestende nummervolgorde. Op 0:28 in de video hierboven, kun je links op het dak van een tent namelijk “6>4” zien staan. Dit lijkt te verwijzen naar de 6 teraflops rekenkracht die Project Scorpio bezit, tegenover de 4(.12) teraflops van een PlayStation 4 Pro. Het is iets te mooi om zomaar even toeval te zijn, en daarom moet de Wacht het volgende zeggen: BURN!

The Binding of Isaac- en Super Meat Boy-ontwikkelaar brengt 12 juli platformer The End Is Nigh uit

Holy f@(!&$#ing shit! De Wacht krijgt zo op de vroege ochtend spontaan een boost aan energie, want een van zijn favoriete indie-ontwikkelaars, Edmund McMillen, teaset een nieuwe platformer. Na het succes van Super Meat Boy en The Binding of Isaac gaat McMillen dus verder op semi-vertrouwde voet met een platformer die qua stijl zeker iets wegheeft van zijn eedere werk. Niet dat we er veel van hebben gezien; tot vannacht is er alleen een teasertrailer vrijgegeven van The End is Nigh die een intro geeft met hoofdpersonage en blob-achtig dingetje Ash, met daarbij de nodige maar spaarzame gameplaybeelden en extra info via Steam. De game moet op 12 juli al uit komen op Steam, en belooft vol te zitten met ruim 600 levels(!), 12 verschillende chapters, genoeg zooi om te verzamelen, een gruwelijke challenge en natuurlijk collectibles en geheimen.

“If you are reading this you are probably dead... Just kidding, you aren't dead... YET! See, in the future, everything dies... for the most part. and this is a game about just that. The End Is Nigh!”

De Wacht is in ieder geval in zijn nopjes met het nieuws: hoewel hij nog niet veel van The End is Nigh heeft gezien, neemt The Binding of Isaac de afgelopen veel van zijn tijd in beslag. Zelfs nu hij minder dan een week een flinke 4K-tv in huis heeft staan, en de pixels er op zo’n beeld niet veel mooier op worden, speelt hij meer Isaac dan de vele games die HDR ondersteunen en er waanzinnig uitzien. En aangezien Super Meat Boy ook een geniale snelle platformer was, heeft de Wacht er wel vertrouwen in dat McMillen weer iets simpels verdomd leuk weet te maken.

“The End Is Nigh is a sprawling adventure platformer where the player takes control over Ash, one of few "things" that have "survived" the "end of the world". Follow Ash as he flops his way through a future of pain and suffering. Feel his stress levels rise as you throw him into an endless swarm of decaying, mutant animal-like creatures and help aid his final epic quest... to simply make a friend (out of pieces of people he finds along his journey).” Oh, also you collect video game cartridges and tumors! if that does anything for ya."

Death Stranding niet aanwezig op E3, teaser Kojima nog vager dan de trailers

Hideo Kojima heeft vannacht persoonlijk op Twitter gemeld dat Death Stranding niet te zien zal zijn op de E3 van aankomende week. De focus ligt volledig op het ontwikkelen van het project, en daarom komt de man achter onder andere Metal Gear Solid niet even langs tijdens Sony’s E3-persconferentie. Wel krijgen we een teaser, in de vorm van een afbeelding van een spinnenweb en een stel letters. Die letters spellen ‘Bridges’, wat voor fans van The Dude misschien als muziek in de oren klinkt, maar niet slaat op een nieuwe acteursaanwinst (volgend op grote namen Norman Reedus en Mads Mikkelsen). Oké, de teaser lijkt een beetje gek, maar voor de oplettende kijker is dat het zeker niet. Hem is het namelijk al lang opgevallen dat ‘Bridges’ eerder ergens is verschenen, in een eerdere trailer…

Apologies to our fans, Death Stranding will not be @ E3 as we are fully focused on development. Pls see me with @geoffkeighley on 6/14! pic.twitter.com/w9JfmEOqF4 — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) June 7, 2017

Nieuwe ‘Assassin’s Creed: Origins’-lek geeft blik op piramide en mogelijke hoofdpersonage

De geruchten dat de volgende Assassin’s Creed de ondertitel Origins krijgt, worden steeds aannemelijker. Er gaan al sinds vorig jaar geruchten dat de nieuwste game in de franchise zal plaatsvinden in Egypte, en een pre-orderkaart voor de PS4-versie van het spel lijken dat te onderstrepen (via Reddit). Natuurlijk is er altijd een korreltje zout nodig voor Ubisoft officieel de nieuwe AC aankondigt - wat mogelijk gebeurt om 22.00 uur op maandagavond -, maar omdat de pre-orderkaart in kwestie er winkelwaardig uitziet en er zelfs a la Ubisoft een pre-orderbonus op staat te pronken, zou deze lek wel eens echt kunnen zijn. Wie weet wordt Assassin’s Creed: Origins maandagavond op E3 dan eindelijk openbaar gemaakt.

Gunrunning-trailer toont nieuwe manieren om lui te vermoorden in GTA: Online, verschijnt 13 juni

Ontwikkelaar Rockstar North bevestigt vannacht de releasedatum van GTA: Onlines nieuwste update, Gunrunning: 13 juni. Dat betekent dat spelers over vijf dagen aan de slag kunnen met een rits aan nieuwe wapens (waaronder op wagens), privé-bunkers en een carrière als gunrunner. Dit wordt gevierrd met een trailer van zo’n 53 seconden, waarin shit kapot gaat en bunkers worden bewoond.

Yooka-Laylee’s eerste update van later deze maand verhelpt flinke hoeveelheid frustraties

De vele klachten op Yooka-Laylee en de smeekbodes aan het adres van ontwikkelaar Playtonic Games, hebben er voor gezorgd dat de eerste update van de game een hele hoop frustraties wegwerkt. Met name op het gebied van camerabewegingen, navigatie door de wereld en opties om spraak van NPC’s en jezelf sneller te laten gaan, lijkt Yooka-Laylee al een stukje beter te worden. Dat belooft in ieder geval veel goeds voor de Switch-versie van de game, die later nog moet uitkomen en bij launch al een hoop van de gebreken en frustraties van de andere versies kan goedmaken. Over Yooka-Laylee op de Switch gesproken, ontwikkelaar Playtonic deelde via eigen website een foto van een Switch waarop de game te spelen is. Die versie is nog niet helemaal af, maar de ontwikkelaar laat weten zeer binnenkort met een releasedatum te willen komen.

Do you even breath of the wild, bro? Fijne donderdag!