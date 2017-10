Engelse politie traint met GT Sport 

De racegames van tegenwoordig zijn zo realistisch dat de Engelse politie besloten heeft agenten te gaan trainen met GT Sport! De Wacht heeft alle details naast nieuws over Star Wars: Battlefront 2, Xbox One X, PlayStation VR en Assassin’s Creed: Origins.

Limited Edition Star Wars PS4 consoles

May the Nachtwacht be with you! Jawel, de Wacht begint deze nieuwe Nachtwacht met goed nieuws voor Star Wars fans. Over een maandje kunnen de fans genieten van Star Wars: Battlefront 2, maar als je dat echt in stijl wil doen, moet je eens kijken naar de Limited Edition Star Wars PlayStation 4 en PlayStation 4 Pro consoles.

De PS4 Pro heeft een zwarte finish en controller. De ‘normale’ PS4 heeft dezelfde zwarte controller, maar de console heeft een grijze finish. Bij beide consoles krijg je de Star Wars: Battlefront 2 Deluxe Edition op disc.

Prijzen zijn nog niet bekend, maar het gaat hier wel echt om Limited Edition consoles, dus als je er een wil hebben, moet je snel zijn.



Xbox One Fall Update

Sony brengt bijna elke maand een nieuwe firmware update uit voor de PlayStation 4, maar Microsoft brengt liever een paar keer per jaar een grote update uit voor de Xbox One. De ‘Fall Update’ werd al een tijdje getest doormiddel van een bèta, maar vanaf vandaag wordt de update beschikbaar voor iedereen met een Xbox One, Xbox One S en over een weekje of 3, de Xbox One X.

Uiteraard brengt deze update de nodige verbeteringen met zich mee. Zo ziet de boel er weer fris en fruitig uit, is het mogelijk om het dashboard verder te customizen zoals je dat zelf wil en, misschien wel het belangrijkste, het dashboard moet een stuk sneller zijn na de update.

Larry ‘Major Nelson’ Hryb loopt in vogelvlucht door de nieuwe features van de Fall Update heen, in het filmpje hieronder.



Xbox One X transfer details

De nieuwe update zorgt er ook voor dat je straks heel gemakkelijk kunt upgraden van je Xbox One of Xbox One S, naar je gloednieuwe Xbox One X. Het is heel simpel om al je games over te zetten naar de Xbox One X en je hebt hiervoor zelfs verschillende opties. Als je de Xbox One X gaat halen op release 7 november, check dan zeker even het onderstaande filmpje.



Engelse politie traint met GT Sport

Tijd voor een opmerkelijk en bijzonder tof nieuwtje nu. Politie agenten krijgen training om ook met hoge snelheden nog zo veilig mogelijk te rijden. Dat zijn zowel theorie als praktijk lessen en ook zelfs peperdure simulators, maar een game als training wordt ook steeds meer gebruikt. Zo heeft de politie van Lincolnshire in de UK een samenwerking met PlayStation, waarin politie agenten worden getraind doormiddel van het spelen van GT Sport!

Tijdens de training zetten alle agenten zonder hulp hun beste tijd neer op Silverstone, in auto’s die de politie ook echt zou gebruiken in het echt. Daarna krijgen de agenten tips en aanwijzingen van professionele coureurs, developers en trainers, zoals het tegengaan van onder en overstuur, te laat remmen en te snel weer op het gas na de bocht.

Daarna mogen de agenten in opleiding nog een keer proberen de snelste tijd neer te zetten op Silverstone, waarbij er gemiddeld 4 seconde van de originele rondetijd wordt afgereden. Shaun West van de Lincolnshire Police zei:

“There will never be a replacement for traditional training methods but we are always looking for innovative ways to supplement the learning of our officers and staff. If Gran Turismo can help to train world class racing drivers, then we were keen to explore whether it could offer anything to our officers and help expand the way we think about evolving and refreshing our training methods.”

Super cool dat dit kan tegenwoordig, dat games eigenlijk net zo goed zijn als echte simulators en dat games zo realistisch zijn dat ze daadwerkelijk een training kunnen zijn. We’ve come a long way, Gran Turismo is nu 20 jaar oud.



PlayStation VR games line-up

PlayStation VR viert zijn eerste verjaardag. In het eerste jaar van het bestaan van PS VR zijn er ruim 100 games en apps uitgekomen voor de virtual reality headset en voorlopig komt er nog geen einde aan nieuwe content. Sony heeft namelijk een hele lijst vrijgegeven van PlayStation VR games die dit jaar nog uitkomen, of gepland staan voor volgend jaar.

Het gaat om ruim 60 titels, verspreid over 2017 en 2018. De games die dit jaar nog gaan uitkomen zijn:

Anamorphine

Ark Park

Brain Voyagers

Bravo Team

Chernobyl

CoolpaintVR

CubeWorks

Discovery

Doom VFR

DragonBlast VR

Dream Angling

Drunkn Bar Fight

DWVR

End Space

Everest VR

Fishing Master

Flatline: Experience the Other Side

Ghosts in the Toybox

GT Sport

Hex Tunnel

Honor & Duty

Hopalong: The Badlands

Justice League VR

Light Tracer

Megaton Rainfall

Monster of the Deep: Final Fantasy XV

Moss

No Heroes Allowed

Nothin’ But Net

Obduction

Pixeljunk VR: Dead Hungry

Prana

Quar Infernal Machines

Radial-G: Racing Revolved

RadianVR

Rec Room

Run Dorothy Run

Sculptrvr

Serious Soccer

Shooty Fruitie

Snow Fortress

Stardrone VR

Stifled

Super Amazeballs

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

The Inpatient

The Rabbit Hole

The Solus Project

Virtual Engagement Confronting Fears

VirtuGO

VR Apocalypse

De games die gepland staan voor 2018 zijn:

Alvo

Ariel

Blasters of the Universe

Chainman

Cold Iron

Dead Secret

Dragonflight VR

Drone Fighters

Dungeon Chess

End of the Beginning

Golem

Knockout League

Penn & Teller VR

Pixel Ripped 1989

The American Dream

Torn

Xing: The Land Beyond

Dat zijn al heel wat titels en de verwachting is dat er nog een paar bijkomen door aankondigingen tijdens de Paris Games Week eind deze maand en de PlayStation Experience in California op 9 december. Hopelijk zitten er een paar echt toffe VR games bij die PS VR en virtual reality in het algemeen een boost kunnen geven, maar aan de hoeveelheid content zal het niet meer liggen.



Assassin’s Creed: Origins real-life trailer

De Wacht heeft het een jaartje of 2 niet kunnen zeggen, maar de nieuwe Assassin’s Creed komt bijna uit! Over 10 nachtjes slapen kunnen we in Assassin’s Creed: Origins op een piramide klimmen en de Wacht heeft er zin in. De game ziet er goed uit, de setting is tof en er zitten genoeg nieuwe features in, en het is wat de Wacht betreft goed geweest dat de serie een jaar heeft overgeslagen.

Anyway, Ubisoft heeft een toffe real-life trailer uitgebracht voor Assassin’s Creed: Origins en dat is meteen de afsluiter van deze Nachtwacht. De Wacht duikt dan ook in real-life z’n mandje in.