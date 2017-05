Eerste trailer Castlevania Netflix serie 

Terwijl de stad van de Wacht wordt afgebroken vanwege de sportieve (wan)prestaties van iemand anders, is hier het laatste gamenieuws! Zo kun je Fallout 4 gratis uitproberen, maken we kennis met de nasty vijanden in Far Cry 5 en weten we wanneer de Castlevania serie begint. Goedemorgen!

Castlevania animatieserie op 7 juli van start

Terwijl de pas aangekondigde serie op basis van The Witcher waarschijnlijk nog wel even op zich laat wachten, kunnen we heel spoedig al genieten van een serie op basis van een andere duistere gamefranchise: Castlevania! Netflix heeft vannacht bekendgemaakt dat de animatieserie vanaf 7 juli te zien zal zijn.

Zo’n aankondiging betekent natuurlijk vrij weinig zonder een lekkermakertje in de vorm van bewegende beelden en ook daar heeft Netflix in voorzien. En hoe! Zie hier de eerste, te korte, maar toch fancy schmancy trailer van Castlevania. Zijn er nog dracula-moordende fans in de house die op basis van deze beelden een welgevormde mening hebben? Dat zal ongetwijfeld iets zijn in de richting van ‘bring it on!’

Game of Thrones seizoen 7 trailer

Yes, gelijk maar even nog een trailer voor een serie in deze nachtwacht, voor we verder gaan met het game nieuws. Deze heeft, ondanks de titel van de serie doet vermoeden, nog net iets minder met games te maken, maar dat mag de pret niet drukken. Het nieuwe seizoen van Game of Thrones begint wat later in het jaar dan we gewend zijn, maar dat geeft ons wel de tijd om voorgaande afleveringen terug te kijken. Want hoe zat het ookalweer? Iets met draken en een blonde chick, die er ein-de-lijk in slagen om de oceaan over te steken, ofzo.

Je hebt nog enkele weken om er weer helemaal in te komen, want seizoen 7 van Game of Thrones gaat op 16 juli van start! Zin. In.

Bad guys Far Cry 5 getoond

De Wacht hield het niet voor mogelijk, maar Ubisoft heeft het voor elkaar om de grens tussen hipsters, reli gekkies en hill billies nog verder te doen vervagen! De uitgever staat duidelijk te trappelen om de nieuwe Far Cry te onthullen en licht alvast een flinke tip van de sluier op met dit stukje artwork, dat zeer waarschijnlijk ook meteen de box art is.

Te zien is een aantal obscure figuren in een soort laatste avondmaal setting, wat de geruchten van een sekte in Far Cry 5 wel bevestigt. En als je na het zien van de teaser trailers nog steeds dacht dat deze game zich in het wilde westen zou afspelen, dan is ook die twijfel nu helemaal weggenomen.



De echte onthulling, met hopelijk lekker veel gameplay, volgt morgen (26 mei) om 15:00 ‘s middags. Wie heeft er trek in Far Cry 5 en wordt wel enthousiast van dit bovenstaande feestelijke types? Vertel het ons in de comments!



Retro game meme van de dag

Farming Simulator 18 verschijnt op 6 juni

Zeer binnenkort kunnen we onze agrarische behoeftes weer bevredigen in een nieuwe Farming Simulator en dit keer on the go! Want waar we voorheen alleen op PC en console terecht konden voor een rondje op de virtuele John Deere, komt Farming Simulator 18 alleen naar PS Vita, 3DS, iOS en Android. En wel op 6 juni, zoals met onderstaande trailer vandaag bekend is gemaakt.





Maak kennis met Sorlag in Quake Champions

Iedere fatsoenlijke arena shooter heeft personages die uniek genoeg zijn om hun eigen trailer te verdienen. Zo ook Quake Champions! In deze nieuwe video maken we kennis met een champion (als in kampioen, niet de paddestoel) genaamd Sorlag. Sorlag is een antropomorf reptielachtig beest, die nu speelbaar is in de beta van Quake Champions.





Gwent open beta nu van start

The Witcher 3 was helaas voorlopig de laatste keer dat we in de wondere wereld van Geralt of Rivia hebben mogen rondlopen, maar gelukkig is er nog zoiets als Gwent! Je weet wel, dat ene mega verslavende kaartspel, die CD Projekt RED als standalone uitbrengt. Na een lange periode van gesloten testen, is het nu eindelijk tijd voor het grote publiek om de kaarten in handen te nemen. Om te vieren dat de open beta van start is, zijn hier twee nieuwe trailers: een behoorlijk uitgebreide gameplay instructie om je geheugen op te frissen en een strakke cinematic trailer met Geralt en Ciri voor de nostalgische feels.

De open beta is nu beschikbaar op PlayStation 4, Xbox One en PC. Spelers die al hebben meegedaan in de closed beta beginnen net als de rest weer helemaal van voor af aan met hun kaartcollectie, maar krijgen wel al hun verdiende en gekochte Card Kegs terug. De Wacht heeft er al enkele uurtjes Gwent opzitten en dit is eigenlijk het eerste virtuele kaartspel waar hij blij van wordt. Wat jullie?



Fallout 4 dit weekend gratis op Xbox One en Steam

Mocht je Bethesda’s post-apocalyptische epos van anderhalf jaar geleden links hebben laten liggen, dan heb je vanaf vanavond de kans om het toch nog een keer te proberen. Fallout 4 is de komende vier dagen gratis te spelen als je een Xbox One Gold Account hebt, of een redelijke PC met Steam erop. Steam is een veelbelovend nieuw platform van de makers van Half-Life, waarmee je games kunt kopen en downloaden. Kon nog wel eens heel groot worden, let op de Wacht zijn woorden!

Het Fallout 4 Free Weekend begint vanavond om 19:00 uur en eindigt zondagavond om 22:00. Het is de volledige game, met alle toeters en bellen, inclusief mod support. Een mod om de game voor altijd gratis speelbaar te maken is helaas niet toegestaan, het hele idee van deze deme is tenslotte om meer kopietjes van Fallout 4 te verkopen. Om dat te stimuleren, zit er gedurende het weekend een fikse korting op de game, inclusief de DLC. Hoewel de PS4-versie van de game niet mee doet aan het gratis weekend, geldt de korting ook in de PlayStation Store.



VR is de toekomst

Iedereen die zegt van niet moet Gorn checken.