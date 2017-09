Eerste beelden van DOOM, draaiend op de Switch 

Goedemorgen en welkom bij een nieuwe NachtWacht! Ooit DOOM onderweg in de trein willen spelen? Dat lijkt een uitstekend idee na het horen van de eerste indrukken van de Switch-versie van de game! Verder in het nieuws vannacht: een hondenfilm, een oorlogsdocu, wat indies en wat auto’s. Let’s go!

DOOM speelt prima op Nintendo Switch

Bethesda is tegenwoordig dikke vriendjes met Nintendo! We wisten natuurlijk bij de onthulling van de Switch al dat Skyrim erop zal verschijnen, maar in de laatste Nintendo Direct werd nog even vrolijk aangekondigd dat ook DOOM en Wolfenstein 2 naar de hybride handheld console komen. Alsof het niets is! Het is haast niet te geloven, maar verschillende gamejournalisten hebben nu met eigen ogen kunnen zien dat DOOM inderdaad draait op de Switch. En best prima ook! Hier, wat screenshots.

Want wat blijkt, het is écht dezelfde DOOM als die we op consoles en PC gespeeld hebben, maar dan uiteraard met een stuk lagere resolutie en minder scherpe textures en effecten. Digital Foundry heeft het vermoeden dat de game in handheld-mode draait op native 540p, met een framerate van 30fps (in tegenstelling tot de 60fps op console). Het is nogal een verschil, maar desondanks lijkt iedereen die het gespeeld heeft aardig onder de indruk. Hier, nog een screenshot.

Gameplay opnemen mocht helaas niet, maar bijvoorbeeld Gamespot heeft wel off screen kunnen filmen en 8 minuten daarvan voor ons allemaal online gezet. Dat ziet er toch helemaal mooi Doomy uit? DOOM voor de Switch moet eind dit jaar nog verschijnen. Hebben?

De nieuwe God of War in het Japans

De Tokyo Game Show 2017 is volop aan de gang en natuurlijk moet een van de belangrijkste PlayStation exclusives ook aan Japanse gamers getoond worden. Dus wat doe je dan? Inderdaad, PRECIES dezelfde trailer laten zien als op de E3, maar dan met Japanse stemmen. Dus, als je je altijd al afvroeg hoe Kratos in het Japans zou klinken, hier is je antwoord! De Wacht vindt persoonlijk de dwerg die onder de indruk is van Kratos’ vechtkunsten iets sterker in het Engels...

God of War verschijnt ergens begin 2018, alleen voor PlayStation 4.

Eerste trailer van nieuwe film Wes Anderson: Isle of Dogs

Je zou het soms niet zeggen, maar er is in de bioscoop veel meer te zien dan alleen gameverfilmingen. superhelden in strakke pakkies en Star Warls! De Wacht is blij dat hij ook eens een filmnieuwtje naar zijn eigen hart op de site kan knallen, want de nieuwe film van Wes Anderson laat van zich zien! Het is immers alweer 3,5 jaar geleden dat het fantastische The Grand Budapest Hotel verscheen, dus dat werd ook wel tijd.

Als je blij werd van Fantastic Mr Fox, dan wist je het al: Andersons nieuwe film is weer helemaal stop-motion! Isle of Dogs draait om een groep honden die uit het Japanse stadsleven verbannen zijn en een jongetje helpen met het terugvinden van zijn huisdier. Traditiegetrouw heeft deze film weer een BE-LACH-E-LIJK-E sterrencast, met namen als Scarlett Johansson, Jeff Goldblum, Edward Norton, Harvey Keitel, Yoko Ono (yep!), Bryan Cranston en, hoe kan het ook anders, Bill ‘f*%kin’ Murray.

Isle of Dogs is vanaf april 2018 te zien in het betere filmhuis bij jou in de buurt. Zin in!

Gameplay trailer Resident Evil 7: Not A Hero

Capcom heeft eindelijk besloten om ons op zijn minst mild enthousiast te gaan proberen te maken voor een stukje gratis Resident Evil 7 DLC, met gebruik van gameplaymateriaal vanaf de Tokyo Game Show!! Not A Hero maakt van de game veel meer een shooter, waarin je in de schoenen stapt van Chris Redfield, die doet alsof hij DOOMguy is.

Not A Hero verschijnt op 12 december voor PlayStation 4, Xbox One en PC, tegelijkertijd met een uitbreiding genaamd End of Zoe, die in de dezelfde dag te verschijnen Gold Edition zit, onderdeel van de season pass is, of voor om en nabij 15 euro los is binnen te halen.



Mugsters heeft uitgever en nieuwe trailer

Toffe indie trailer tijd! Ontwikkelaar Reinkout had de game genaamd Mugster een tijdje op Steam greenlight gestaan, maar heeft nu een uitgever gevonden die wel raad weet met vrolijke, explosieve games: Team 17! Mugster is een soort sandbox puzzler, waarbij je op allerlei creatieve manieren moet zien te ontkomen aan een invasie van aliens. Kondig aan dat je game volgend jaar naar PC en consoles komt, geloof toffe gameplay, plak er een strak trailertje bij en je hebt de Wacht zijn aandacht hoor. Wat jullie?

Prima bruggetje naar het volgende nieuws



Call of Duty WWII docu: Brotherhood of Heroes

Les 1 in het uitbrengen van Tweede Wereldoorlog games: vergeet vooral niet om ook een korte documentaire te maken! Hierin leg je duidelijk uit waar je je inspiratie vandaan hebt, laat je zien hoeveel historisch besef je wel niet hebt en breng je een hommage aan - en dit is een uiterst belangrijk detail - de gevallen Amerikaanse helden. Vervolgens kun je met een gerust hart bakken met geld verdienen over de rug van diezelfde gevallen helden. Top!



Ahem! Hehehe, sorry, zijn excuses als de Wacht iets te cynisch klinkt. Call of Duty WII wordt ondertussen natuurlijk ook gewoon een hele dikke game, wanneer deze op 3 november verschijnt voor PlayStation 4, Xbox One en PC.

Inmates verschijnt op 5 oktober

Krijgen jullie nu de dagen weer korter worden al een beetje zin in Halloween? Daar kan deze bijzonder creepy game begin volgende maand vast wel bij helpen, want uitgever Iceberg Interactive heeft met onderstaande ‘sfeervolle’ trailer bekendgemaakt dat Inmates op 5 oktober verschijnt, alleen voor PC. De Wacht heeft zo’n vermoeden dat liefhebbers van Outlast hier wel trek in hebben! En Tjeerd net iets minder...

Project CARS 2 launch trailer

Vroemvroem! Jawel, Project CARS 2 verschijnt vandaag alweer voor PlayStation 4, Xbox One en PC. Launch trailertje om de bandjes op te warmen dan maar?

Een magische trailer voor MARE

De Wacht sluit af met een van de mooiste trailers die hij dit jaar uit de Tokyo Game Show heeft zien rollen, van een VR-game van voormalig Team Ico ontwikkelaar Rui Guerreiro. Als je vertrekt bij de studio achter Shadow of Colossus en The Last Guardian, dan betekent dat overduidelijk dat je je gevoel voor stijl en sfeer gewoon mee mag nemen. Dit ademt Ico aan alle kanten!



Mare belooft een indrukwekkende VR ervaring worden van ongeveer 3 uur, die tot nu toe exclusive is voor de Oculus Rift. Een release datum is helaas nog niet gevallen.

Een potje Snake in Dishonored 2



Tot de volgende keer maar weer en geniet van deze wonderschone vrijdag!