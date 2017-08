Een volledige wedstrijd en nieuwe details van FIFA 18 

Electronic Arts heeft meer details gegeven over FIFA 18 en meteen een volledige wedstrijd uit de game getoond. Verder in deze Nachtwacht onder andere een lesje koken zoals Link dat doet in Breath of the Wild, goed nieuws voor Ferrari-fans en een gewelddadig kleurboek.

Meer details over FIFA 18 en een volledig gespeelde wedstrijd getoond

EA heeft flink wat details over het aankomende FIFA 18 gegeven via een Twitch-stream. Hier werden onder andere ook nieuwe Ultimate Team-features behandeld. Hieronder valt onder andere Squad Battles, wekelijkse singleplayer competities waarin spelers het tegen de computer opnemen. De computer speelt echter wel met teams die door andere spelers zijn samengesteld. Daarbij werden ook meer details gegeven over Ultimate Team in de Switch-versie van FIFA 18. Hierin zitten wel packs, de transfermarkt, seizoenen en SBCs, maar Icons en Stories missen wel.

Wat zijn Icons en Stories dan? Nou, dat zijn nieuwe features in Ultimate Team op pc, Xbox One en PS4. Stories en Icons geeft iconische spelers drie verschillende Ultimate Team-kaarten die verschillende periodes in hun carriere beschrijven. Zo heeft Ronaldinho een kaart voor zijn tijd bij PSG in 2002, voor wanneer hij in 2010 bij AC Milan speelde en zijn 'prime'-kaart, van toen hij in 2004 de wereldwijde speler van het jaar werd toen hij bij Barcelona speelde.

The Witcher 3 krijgt kleurboek

Ferrari maakt debuut in Project Cars 2

In de originele Project Cars zaten geen Ferrari-wagens, maar in het vervolg wel, zo hebben ontwikkelaar Slightly Mad Studios en uitgever Bandai Namco aangekondigd. Er zitten in totaal tien Ferrari's in de game: de 1967 330 P4, de 365 GTB4 Competizone, de F333 SP, de F50 GT, de Enzo Ferrari, de 488 GT3, de 1998 288 GTO, de 1989 F40LM en de LaFerrari.

"De nummer één vraag die we van spelers na Project Cars 1 kregen is of ze auto's van Ferrari konden verwachten in een vervolg" vertelt game director Stephen Viljoen. "We zijn trots en erg blij dat we dit legendarische merk naar de franchise kunnen brengen. Het was onze prioriteit om de feeling en de prestaties van de wagens naar de game te vertalen."

Persona Q2 voor 3DS aangekondigd

Atlus heeft op hun website Persona Q2 aangekondigd voor Nintendo 3DS. Er zijn helaas nog weinig meer details dan een logo en een slogan: 'Take your heart'. Oké. Een releasedatum of verdere details ontbreken. Er zijn zelfs nog geen beelden van de game.

Minecraft: Story Mode op 25 augustus naar Switch

Minecraft: Story Mode, de verhalende episodereeks rondom de Minecaft-franchise die door Telltale is ontwikkeld, verschijnt op 25 augustus op de Switch. Het gaat om het volledige eerste seizoen, bestaande uit acht afleveringen. De game komt zowel fysiek in de winkels als digitaal op de eShop te staan.

Chess Ultra later dit jaar naar de Switch

Verbeterde NaturalVision-mod laat GTA 5 prachtig ogen

De NaturalVision-mod maakte van Grand Theft Auto 5 op de pc al een plaatje, maar met de nieuwe versie, NaturalVision Remastered, twijfel je soms echt of je naar een game of opgenomen videobeelden van de echte wereld kijkt. De mod heeft verbeterde verlichtingen en ook veranderd weer helpt mee aan het realisme.

Creative Assembly viert verjaardag met gratis content

Dertig jaar geleden - toen de Wacht nog maar 3 was en al heel blij was als hij een boertje kon laten - werd Creative Assembly opgericht. Nu de studio achter de Total War-games en Alien: Isolation jarig is, kunnen Total War: Warhammer-spelers gratis content verwachten om dat te vieren.

Op 10 augustus komen er namelijk dertig nieuwe Regiments of Renown uit voor de game. Dit zijn elite units. Elke factie (Beastmen, Chaos, Bretonnia, Wood Elves en Norsca) krijgen er zes. Daarnaast kom op 10 augustus ook de nieuwe Norsa-factie dlc uit. Deze dlc is gratis voor iedereen die het aankomende vervolg heeft gereserveerd.

Koken zoals in Zelda: Breath of the Wild

Dit was de Nachtwacht voor deze nacht! Een fijne nachtrust... of begin van de dag natuurlijk!