Edgar Wright geïnspireerd door GTA voor Baby Driver 

Met vet nieuws dat het vette Baby Driver nog vetter maakt, Ubisoft werkt aan nieuwe Splinter Cell, Star Wars Battlefront II loot en de Jumanji 2-trailer!

Ubisoft onderzoekt ideeën voor nieuwe Splinter Cell

Ubisoft heeft een uitstekende E3 achter de rug waar ze bewezen dat ze hun nek durven uit te steken. En na de Beyond Good & Evil 2 reveal rezen meteen tig vragen op over andere oude Ubisoft-series die een nieuwe kans verdienen. Met name Splinter Cell-fans snakken naar een nieuw avontuur met Sam Fisher. En CEO Yves Guillemot heeft goed nieuws, zo blijkt uit een interview met DSOGaming:

“What we can say is we’re receiving a lot of sketches and proposals around the brand and we’re going to pick one up. I think you will be able to see something, but you will have to wait for that.”

De Fransman bevestigt gewoon even dat er aan een nieuwe Splinter Cell wordt gewerkt! De productie is nog niet echt gestart maar meerdere ontwikkelaars binnen het bedrijf pitchen nu ideeën. Hopelijk betekent dit dat we nog deze consolegeneratie een nieuwe Splinter Cell kunnen spelen.





Edgar Wright’s Baby Driver geïnspireerd door GTA

De nieuwe film van Scott Pilgrim-regisseur Edgar Wright is uit. En Baby Driver is absoluut een van de bestefilms van het jaar. De film gaat over een jonge chauffeur die de vluchtauto van bankrovers rijdt om zijn schulden af te betalen. De actie en humor zijn GTA-achtig goed en dat is geen toeval! Edgar Wright putte namelijk inspiratie uit Grand Theft Auto.

“So, I did think it’d be interesting for the Grand Theft Auto generation to see that. The moral compass of the movie is that you start with the dream of being a getaway driver.”

Net als met de meeste GTA-games begint Baby Driver met een soort droomversie van een misdadig leven. Naarmate het verhaal vordert komt de bikkelharde waarheid steeds duidelijker in beeld. Gelukkig vergeet Wright nooit om de nodige spektakel en humor toe te voegen tijdens de film. Dikke aanrader om dit weekend in de bioscoop te kijken! En lees ook het hele io9-interview want het is goede shit.





Team Fortress 2 ziet er nu slechter uit dan in 2007

Na 10 jaar is Team Fortress 2 nog steeds populair. De graphics zien er niet eens al te gedateerd uit. Alhoewel? Volgens deze CrowbCat video heeft Valve toch wat aanpassingen gemaakt en niet ten goede! Met name de verlichting is zichtbaar minder indrukwekkend en sommige wapens zijn ook sterk versimpeld. Check zelf!

CrowbCat heeft de 2007-beelden gemaakt met de Orange Box-versies van Team Fortress 2 op Xbox 360 en PS3. Deze versies hebben de originele graphics settings nog intact, terwijl de huidige F2P-versie tegenwoordig gewoon op PC speelbaar is. Er zijn meerdere redenen te bedenken waarom Valve de graphics heeft versimpeld. Allereerst wordt de game nu door een groter publiek dan ooit gespeeld en niet iedereen heeft een dikke game-PC. Met een groter publiek kunnen ze meer geld verdienen aan de verkoop van hoedjes en andere items. Ook zijn sommige grafische aanpassingen weldegelijk gedaan om de performance en visuals van de game te verbeteren. Vinden jullie het een goede ruil?





Miyamoto heeft geen interesse om z’n oude games te remaken

Over oude games gesproken, Nintendo heeft er een zolder vol van! Soms is het bedrijf in een goede bui en stopt het er een paar in een SNES Classic Mini. En als de hoge heren in Japan héél erg goedgemutst zijn, laten ze een game volledig remaken. Helaas niet door Shigeru Miyamoto want de Mario-maker heeft geen interesse om terug te keren naar zijn oude games. Dit zei hij tegen IGN erover:

“I don’t really feel like I want to remake any of them. It’s more natural to always create new mechanics and new games.”

En daarom krijgen we Super Mario Odyssey in plaats van Super Mario Sunshine HD. Mwoah, als ik zou moeten kiezen…

Het verklaart in ieder geval waarom Nintendo regelmatig externe studio’s games laat remaken. Het Spaanse MercurySteam maakt bijvoorbeeld nu Metroid 2: Samus Returns voor 3DS. Hopelijk krijgen we alsnog Mario Sunshine HD naast Mario Odyssey. Er zijn gekkere dingen aangekondigd dit jaar!





Fear de XCOM 2 Reapers!

De XCOM 2 expansion krijgt een nieuwe factie erbij die verzet voert tegen het ADVENT gespuis. De Reapers zijn meesters van stealth en hebben een flinke trukendoos om uit te werken. Check de video om de Reapers in actie te zien. XCOM 2: War of the Chosen verschijnt in augustus.

Star Wars Battlefront II Crate System uitgelegd

Star Wars Battlefront II krijgt geen Season Pass, dat werd bevestigd op E3. Hoera! Hebzucht heeft verloren! In plaats daarvan krijgt de game het Crate System, wat precies is dat je denkt dat het is, lieve Overwatch-spelers! De kaarten in de crates unlocken nieuwe abilities en perks voor de Star Wars-helden. Deze Star Cards hebben verschillende gradaties van zeldzaamheid en kunnen sterker gemaakt worden met crafting parts, die ook in de crates zitten. Hoe zeldzamer de kaart hoe meer crafting parts je nodig hebt om hem te upgraden. Je kunt ook shit kopen met credits en krijgt crates met ieder level dat je groeit. In onderstaande video wordt het nog beter uitgelegd, behalve dat je straks natuurlijk crates kunt kopen met echt geld. Hoera! Hebzucht is back baby!!!

Jumanji: Welcome to the Jungle ruilt een evil bordspel in voor een evil gameconsole

Over hebzucht gesproken, hier is de eerste trailer voor Jumanji: Welcome to the Jungle. Het vervolg op de jaren '90 klassieker met Robin Williams. Maar omdat niemand meer bordspellen speelt (volgens Hollywood) en omdat retroconsoles sinds kort helemaal hip zijn, worden de kinderen deze keer door een evil spelcomputer opgezogen.

Meh, de cast is in ieder geval indrukwekkend, met Dwayne “The Rock” Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan en Jack Black. Wat vinden jullie ervan? En moet Will Ferrell gevraagd worden voor een Flubber sequel?

Wassum weer. Oh wacht, one more thing…





Inhumans trailer

Ramsay Bolton is back! En deze keer… heeft hij een baard.