De Wachtster had veel zin in Uncharted de Star Wars-editie, maar helaas sluit EA de deuren van Visceral Games... Gelukkig is er ook vrolijker nieuws over Mario + Rabbids Kingdom Battle, Pokémon Ultra Sun en Ultra Moon en Shadow of War. O, en een uniek bericht over Sony en Nintendo!





EA sluit Visceral Games; grote veranderingen Star Wars-game

EA executive vice president Patrick Söderlund maakte vandaag in een blog bekend dat EA de deuren van Visceral Games sluit. Visceral Games was verantwoordelijk voor games als Dead Space en Battlefield Hardline. En sinds 2013 werkte men aan een Star Wars-game.

Ondanks de sluiting van Visceral Games komt deze Star Wars-game er volgens Söderlund alsnog, maar dan wel in een andere vorm:

“In its current form, it was shaping up to be a story-based, linear adventure game. … It has become clear that to deliver an experience that players will want to come back to and enjoy for a long time to come, we needed to pivot the design. We will maintain the stunning visuals, authenticity in the Star Wars universe, and focus on bringing a Star Wars story to life. Importantly, we are shifting the game to be a broader experience that allows for more variety and player agency, leaning into the capabilities of our Frostbite engine and reimagining central elements of the game to give players a Star Wars adventure of greater depth and breadth to explore.”

De Star Wars-game van Visceral Games beloofde dus een game in de stijl van Uncharted te worden. Volgens Söderlund bleek echter uit gesprekken met testers en marktanalyses dat het concept niet volstond. Hij stelt dat de nieuwe insteek breder is, met meer afwisseling. Vrij vaag, maar helaas is het al wel duidelijk dat de complete revisie ervoor zorgt dat de game zijn release in het fiscale jaar 2019 niet meer haalt.

Het werk aan de Star Wars-game wordt overgenomen door andere studio’s, geleid door een team van EA Vancouver. Het is volgens Söderlund de bedoeling om zoveel mogelijk mensen van Visceral Games onder te brengen op andere plekken binnen EA. Laten we hopen dat zij allemaal een plekje vinden.



Trailerovervloed

De Wachtster krijgt meestal de N8W8 van zondagnacht toebedeeld. Aangezien het nieuws dan meestal grotendeels is opgedroogd, kan ze in haar trailerovervloed wat kleine games in de schijnwerper zetten. Op deze dinsdagnacht is het echter anders... Zoveel trailers van zoveel games! Zodoende presenteert ze jullie vandaag video's van de volgende bekende namen:

Etrian Odyssey V: Beyond the Myth - nu te checken op Nintendo 3DS

- nu te checken op Nintendo 3DS Warhammer: Vermintide 2 - vanaf Q1 2018 te checken op PC

- vanaf Q1 2018 te checken op PC Civilization Vi - nu te checken op PC

- nu te checken op PC Hand of the Gods: Smite Tactics - in early access te checken op PC





Comic-momentje

Mario + Rabbids Kingdom Battle season pass DLC is live

De eerste grote season pass update voor Mario + Rabbids Kingdom Battle is live. Om de komst van deze Ultra Challenge Pack te vieren, bracht Ubisoft onderstaande trailer uit.

De Ultra Challenge Pack voor Mario + Rabbids: Kingdom Battle bevat een nieuwe co-op campaign met vijf maps, en - zoals de naam al doet vermoeden - acht ultra moeilijke challenges.

Al voordat de trailer verscheen, deden er al geruchten over de releasedatum van deze eerste season pass content update voor Mario + Rabbids Kingdom Battle. En aangezien het korreltje zout niet nodig bleek, zou men ook wel eens gelijk kunnen hebben wat betreft de datum voor de tweede DLC: 16 januari 2018.

De Wachtster houdt jullie op de hoogte.



Dramatische trailer voor Pokémon Ultra Sun en Ultra Moon

Pokémon wordt duister, letterlijk zelfs. “This isn’t the Alola you thought you knew.” Check onderstaande trailer voor Pokémon Ultra Sun en Pokémon Ultra Moon maar.

Ondanks dat Pokémon Ultra Sun en Pokémon Ultra Moon je wederom meevoeren naar tropische regionen, zijn deze ditmaal geheel in duisternis gehuld. De legendarische Necrozma schijnt er iets mee te maken te hebben, net als de Ultra Beasts.

Pokémon Ultra Sun en Pokémon Ultra Moon zijn vanaf 17 november te checken op Nintendo 3DS.



Sony brengt Switch-game uit

Sony Music Entertainment opende vandaag Unties. Dit label gaat zich richten op het uitgeven van indie games. De naam betekent dan ook zoveel als: “to unleash the unique talent of creators all over the world.” Het doel is om originele games van kleine teams bij een breder publiek te introduceren door gebruik te maken van de kennis van Sony Music Entertainment, en de games uit te brengen op meerdere platformen:

"With the growth of game development environments, high quality game development has become possible even in small scale environments, and the evolution of digital publishing has made it easier to distribute developed titles to users worldwide. On the other hand, with a mixed bag of titles overflowing the market, there are also situations where interesting titles are buried without being noticed. At Unties, we dig up the masterpieces buried in those situations, and support them so that more users notice and pick them up. We spread information about excellent games and sell titles for multiple platforms."

Normaal gesproken had de Wachtster dit nieuwtje op zo’n drukke avond waarschijnlijk niet eens geplaatst, maar dat "meerdere platformen" blijkt toch verdacht interessant. Unties gaat namelijk niet enkel games uitbrengen voor de PS4. Nee, er komen ook games naar PC en Nintendo Switch!

Sowieso komt een van de vier tot dusver aangekondigde games naar de Switch, namelijk: Tiny Metal (21 november, ook op PC en PS4). Andere aangekondigde games zijn Last Standard (TBA/PC), Merkava Avalanche (TBA/PC) en Deemo Reborn (TBA/PS4).

Hieronder check je de trailers:





Middle-earth: Shadow of War krijgt eindeloze Shadow Wars

Ontwikkelaar Monolith heeft in een stream laten weten dat hun Middle-earth: Shadow of Mordor een gratis update krijgt met eindeloze Shadow Wars. De release hiervan valt samen met de eerste DLC voor de game (Slaughter Tribe), maar daarvan is een exacte releasedatum nog niet bekend.

Even wat achtergrond: Shadow Wars vormen de end game-content van Middle-earth: Shadow of Mordor. In principe draait het om het behoud van je forten die bedreigd worden door Orc-stammen. Je doet dat door het verdedigen van control points en het verslaan van waves van vijanden.

Met de gratis update zorgt Monolith ervoor dat je je dus in principe eindeloos kunt vermaken met de end game van Middle-earth: Shadow of Mordor.



Memes en dingen

Vandaag in memes en dingen een bizarre Mirror's Edge speedrun waar twee jaar aan gewerkt is door 11 man, en de heldhaftigheid van Commander Shepard besproken.





