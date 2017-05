EA komt dit jaar met nieuwe Need for Speed 

De prE3 is weer begonnen en dus beginnen uitgevers vast met het aankondigen van nieuwe titels en spoelen de geruchten harder aan de potvissen. De mooie tijd voor de geïnformeerde gamer zit eraan te komen. Maar natuurlijk beginnen we deze N8W8 met een vrolijk gifje!

Wat is Injustice 2?

Warner Bros. zet de superhelden en schurken weer tegenover elkaar, want in Injustice 2 mogen we weer aan de slag met onder andere Batman, Robin, Scarecrow, The Joker, Catwoman en een meute niet Batman-helden. Voor wie niet bekend is met de game heeft uitgever Warner Bros. een nieuwe trailer uitgebracht om je een geweldadige indruk van het spel te geven. Vanaf 19 mei is de game te spelen op de PS4 en Xbox One. Welke personage gaan jullie als eerst een degelijke kaakslag geven?

Nieuwe Need for Speed offline speelbaar

Dit jaar komt EA weer met een nieuwe Need for Speed. Dit is slecht nieuws voor de Burnout-liefhebbers, maar goed nieuws voor de fans van de toch iets mindere race-serie. In 2017 gaat dit nieuwe deel verschijnen en deze wordt ontwikkeld door Ghost Games, de studio die ook verantwoordelijk is voor het laatste deel in de serie.

Het nieuwe deel staat voor het einde van dit jaar gepland en gaat zich net als het vorige deel diep focussen op het customizen van je vers gelakte bollide. Een van de grootste kritiekpunten op Need for Speed 2015 is het feit dat de game always-online is, waardoor je verplicht bent het spel te spelen terwijl het op internet is aangesloten. In het nieuwe spel is het vanaf dag 1 mogelijk om een singleplayer geheel offline te beleven, zo laat de studio weten.

Het laatste detail waar nu al over gerept wordt, is de aanwezigheid van blauw op straat. Niks nieuws in Need for Speed, maar natuurlijk altijd leuk om te ontsnappen aan de arm van de wet. Wel gaat het digitale prinsemarij groter uit pakken dan ooit tevoren om illegale race-activiteiten voorgoed aan de lekke banden te leggen. Op de redactie kijken we sinds het laatste deel weer vrij positief naar de gelouterde raceserie. Florian gaf dit deel nog een dikke 8 en voelt de hype al naar de 2de versnelling schakelen. Tijdens de E3 gaan we meer te horen en zien krijgen van de nieuwste Need for Speed.

'Eerste afbeelding Assassin's Creed Origins duikt op'

Gamers riepen het al jaren, maar na het Assassin's Creed Unity-debacel besloot Ubisoft dat het na nog een deel tijd was voor een pauze in de serie. Echte fans van de serie hebben het toen nog mogen doen met een remake en een belabberde film, dit jaar lijkt de serie terug van weggeweest, althans als we de eerste geruchten moeten geloven. Het is natuurlijk geen verrassing dat Ubisoft de serie weer op gaat pakken in de toekomst, want het is namelijk een van de grootste IP's die de Franse uitgever bezit. Daarnaast zijn er in het verleden al vaker geruchten die waar bleken te zijn op het internet verschenen.

Vandaag krijgen we als het gerucht klopt, een eerste off-screen glimps van het spel te zien in onderstaand afbeelding. Het zou hier gaan om een vroege versie van het nog aan te kondigen Assassin's Creed Origins. De verwachting is dat Ubisoft de game vlak voor de E3 aankondigt om deze vervolgens tijdens de eigen persconferentie uitgebreid te tonen. Verder verWacht de Wacht dat tijdens de Sony of Microsoft briefing nog exclusieve content voor het spel wordt getoond. De nieuwe Assassin's Creed gaat zich volgens oudere geruchten afspelen in Egypte. Gezien de stijl van de boten sluit de afbeelding aan op de eerdere geruchten.

Zijn we na de pauze van een jaar weer klaar om Assassin's Creed in onze armen te sluiten, of mieteren we de game het liefst van een hoog gebouw in een stinkende berg hooi?

McClaren staat centraal in nieuwe Project Cars 2 trailer

In een nieuwe trailer voor je racegame laat je natuurlijk een hele dure auto zien. Voor Project Cars 2 betekent dit dat de McClaren 720S van stal wordt gehaald en door een donker Long Beach mag rijden. Zowel het interieur als het blik wordt uitgebreid in beeld gebracht. Project Cars 2 verschijnt aan het einde van dit jaar op de PS4, Xbox One en PC.

The Elder Scrolls Anthology redt levens

Iedere Amerikaan kan het zomaar gebeuren. Je zit even lekker te gamen en plotseling hoor je een harde knal. Natuurlijk hoop je dat het je schoonmoeder is die uit elkaar is geklapt tijdens een Zumba-oefening, maar als je je realiseert dat er ook een gat in de muur zit en de keuken niet vol ligt met bloed en hoopjes vet, weet je dat er iets anders aan de hand is. Afgezien van de gedachtegang, gebeurde dit bij een fanatieke gamer in Amerika.

Na de harde knal gehoord te hebben, ging Redditor RabbitMix op onderzoek uit. In eerste instantie dacht de PC-gamer die Prey aan het spelen was dat er een lamp was gesprongen. Toen hij zijn omgevallen The Elder Scrolls Anthology-editie bekeek, kwam er iets anders aan het licht. Er was namelijk een kogel zijn huis in gevlogen en mistte op haar na de persoon in kwestie. Zijn toffe editie van The Elder Scrolls is er echter iets minder goed van afgekomen en heeft de kogel ontvangen.

Hoewel het onderzoek nog loopt, lijkt het erop dat de buurman van RabbitMix per ongeluk zijn geweer niet de baas was. De gamer mag dus van ontzettend veel geluk spreken. De schade is nu slechts '80 euro voor de game plus een aantal uur werk voor de stukadoor'. Bethesda heeft al aangeboden zijn exemplaar van The Elder Scrolls Anthology Edition te vervangen voor eentje zonder kogelgaten. De politie is op dit moment nog aan het onderzoeken of de buurman niet toevallig het beruchte 'Skyrim with Guns' aan het spelen was.

Marvel heeft groot aantal onaangekondigde game-projecten in ontwikkeling

De striphelden van Marvel veroveren al enkele jaren de bioscopen, maar daar moet het in de toekomst niet bij blijven. Er zijn namelijk nog een flink aantal onaangekondigde projecten bij Marvel Games in ontwikkeling die in de komende tijd aangekondigd gaan worden. De gaming tak is in de toekomst in belangrijke pilaar voor het bedrijf, zo laat Jay Ong de senior vice president games and inovation weten.

Op dit moment weten we dat Marvel vs. Capcom Infinite, een Spider-man game van Insomniac en een The Avengers game van Square-Enix in ontwikkeling zijn. Hier gaat het dus zeker niet bij blijven. Tegenover Gamespot laat Ong het volgende weten:

There are so many different types of games, right? We're looking at not just console and mobile, but VR, as well. The possibilities are practically without limits, so I don't see any limitations. I would say, in some ways, games are more flexible than film or TV in terms of being able to tell amazingly different stories. Some games might be more story driven, such as Telltale, others more action driven like you mentioned earlier. There's an opportunity there to do some pretty crazy things.

De volgende game van Marvel Games kan dus echt alle kanten op gaan, zowel qua inhoud als het systeem waar het op te spelen is. We hopen dat de uitgever tijdens de E3 ons een aantal van deze onaangekondigde games gaat tonen. Welke superheld verdient volgens jullie wel een game?

Hell yeah!