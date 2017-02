E3-presentatie Microsoft op andere dag 

Nu het buiten aanvoelt als lente, begint de E3-koorts toe te slaan. Niet dat dat alleen door het weer komt: vorige week is bekendgemaakt dat E3 nu ook geopend is voor publiek. Vandaag is er weer iets opmerkelijks te melden over het giga-game-event. De Wacht vertelt het je.

Microsoft doet gek op E3

Het is elk jaar weer een gepuzzel wie van de redactie naar welke E3-presentatie gaat, want sommige presentaties zijn zo dicht op elkaar gepland dat ze amper op tijd te bereiken zijn in file-rijk Los Angeles. Er komt een nieuwe uitdaging bij, want waar we gewend waren dat de presentatie van Xbox op de maandagochtend plaatsvindt, is dat dit jaar zondagmiddag 11 juni om 14:00 uur PDT. Lullig voor alle journalisten die hun ticket al hebben geboekt en daar geen rekening mee hebben gehouden. Wel handig voor de thuisblijvers: je hoeft alleen maar te onthouden dat je op 11 juni om 11 uur 's avonds moet klaarzitten met je cola, je chips en de livestream. De aankondiging is hieronder te zien, spot je wat dat is op de achtergrond? Ssssscorpio...





Aonuma sluit 2D-Zelda op Switch niet uit

Terwijl Xbox-fans zich opmaken voor Project Scorpio, zijn Nintendofans nog maar een paar weken verwijderd van een nieuwe Nintendo-console. Heel baanbrekend is het nieuws niet, maar Zelda-producent Aonuma heeft in een interview met Game Informer gezegd dat een 2D-Zelda een mogelijkheid is voor Switch. "Of er een kans is dat de 3DS-Zelda-ontwikkelaars een nieuwe game maken voor de Switch? Jazeker. Er zijn veel toffe dingen aan de 2D-wereld en de speelstijlen die daarbij komen kijken. Er zijn grote aantallen fans die daarvan genieten." Het is eerst natuurlijk afwachten hoe de 3D-Zelda genaamd Breath of the Wild zal zijn, die bij release van Switch uitkomt.

Sony stopt met PlayStation Now op oude platformen

Na Xbox en Ninty aandacht te hebben gegeven, kan Sony niet uitblijven. Sony komt helaas met minder leuk nieuws: het stopt met PlayStation Now-ondersteuning op PlayStation 3 en PS Vita. De reden is dat Sony zich met de streamingdienst wil focussen op PlayStation 4 en PC. Volgens Sony is dat nodig om de service te kunnen laten groeien. Mocht je een Samsung TV of een Sony Bravia TV hebben, of een Sony Blu-ray-speler, dan kun je ook daarop binnenkort niet langer PlayStation Now gebruiken. Laten we het positief bekijken: het scheelt je weer 17 euro per maand als je nog geen PlayStation 4 of sterke PC hebt.





Amazon gamestudio geleid door John 'Everquest' Smedley

Als je wel een sterke PC hebt, dan speel je misschien wel EverQuest. De MMO is bedacht door onder andere John Smedley, de man die de baas wordt over Amazon Game Studios in San Diego. Dit is een gloednieuwe gamestudio van verkoopplatform Amazon (wanneer komen ze toch eens écht naar Nederland?), dat al studios heeft in Orange County en Seattle. Er is nog niets aangekondigd, maar het zou gaan om een ambitieus project waarin onder andere Twitch wordt ingezet om spelers van over de hele wereld in een spannende nieuwe gamewereld te zetten. De Wacht wil niet negatief doen, maar er is vooralsnog nog weinig om heel enthousiast van te worden. Smedley leidde in 2015 Pixelmage Games, dat het matige Hero's Song maakte voordat het de deuren sloot in 2016.





The Raid krijgt een remake

Hoe gaat de Wacht dit bruggetje nou maken? Hmm... Pixelmage Games sloot in 2016, net als de laatste fabriek waar nog VHS-recorders werden gemaakt. Gareth Evans is de regisseur van V/H/S/2, maar hij is vooral bekend van zijn regisseurswerk aan The Raid. Deze gewelddadige filmserie die zich afspeelt in Jakarta, Indonesië, is al jaren een culthit. Hoewel de eerste film helemaal niet zo lang geleden verscheen (2011), staat er nu al een remake op de planning. Ditmaal niet met Evans aan het roer, maar in plaats daarvan Joe Carnahan (The Grey). Acteur Frank Grillo (Warrior) is ook betrokken bij het project, dat overigens niet een directe remake wordt, maar een nieuwe variant met andere, bizarre vechtstijlen.





Live action Mulan heeft regisseur

Nog meer spannend regisseursnieuws? Dat kan! Disney heeft bijvoorbeeld bekendgemaakt dat de live action-variant van Mulan een regisseur heeft. Het gaat om Niki Caro (Whale Rider) en ze zal de Disney animatiefilm uit 1998 om moeten toveren in een geacteerd geheel met echte mensen. De film moet eind 2018 verschijnen en er is nog geen cast gekozen. Dat is misschien maar goed ook, want een groepje fans is een petitie gestart om te zorgen dat de hoofdrolspeelster een Chinese vrouw moet zijn. Het wordt een uitdaging om de Chinese fans tevreden te stellen met de nieuwe Mulan: de originele kreeg nogal wat kritiek over zich heen wegens verkeerd gebruikte symbolen.





Kumail Nanjiani is een ruimtekikker

Mulan had een gekke draak, in Mass Effect hebben we een ruimtekikker. Kumail Nanjiani (Silicon Valley) heeft een rol gescoord in Mass Effect: Andromeda. De game komt al bijna uit, het lange wachten wordt hopelijk positief beloond als het spel op 23 maart verschijnt. In het onderstaande filmpje zie je de Amerikaans-Pakistaanse comedian vertellen over zijn bijdrage als Space Frog in Andromeda:







Fifa 18 in Japanse Nintendo Switch-reclame

Nog een filmpje dan maar? Misschien een nieuwe Japanse reclame van Nintendo Switch dan. In deze reclame zie je meer van FIFA 18. Lekker voetballen! Echter schijnt dit filmpje er niet helemaal zo uit te zien als de echte game uiteindelijk wordt, volgens EA. De Switch-variant van FIFA 18 wordt specifiek ontwikkeld op die console, en daar wordt zo te horen nog aan gewerkt.

Geen wereldschokkende gebeurtenissen in de gamewereld op het moment van schrijven, maar wie weet wat die aanpassing van de presentatietijd nog gaat betekenen voor andere gamegrootmachten op E3. De Wacht wenst je een heerlijke dag pandaag!