Drawn to Death verschijnt op 4 april 

Goedemorgen! Misschien zit je er op te wachten, misschien totaal niet, maar de Wacht brengt je toch het nieuws: vanaf 4 april tekenen we ons helemaal aan gort! Verder vannacht: een dikke photo mode voor Horizon en bakken aan gameplay van een breed scala aan games. Jeej.

Sony en David Jaffe geven Drawn to Death releasedatum

Wat de Wacht betreft is het nu wel een keertje mooi geweest met al die multiplayer arena shooters, maar voor de nieuwe titel van God of War- en Twisted Metal-bedenker David Jaffe maken we graag een uitzondering. Wat Drawn to Death dan zo bijzonder maakt is dat het er helemaal uitziet alsof het door een puisterige puber op een plakkerig kladblokkie gekrabbeld is. Prachtig in al zijn lelijkheid, dus! Ofzo!

Sony en Jaffe hebben vandaag in een uitgebreid interview bekendgemaakt dat deze PlayStation 4-exclusive op 4 april zal verschijnen. Zin in?

Nieuwe Psychonauts 2 concept gameplay

Waar we keer op keer aan herinnerd worden, is hoe open Double Fine is bij het ontwikkelen van hun games: vooral sinds hun gekickstarte avontuur Broken Age mogen we genieten van een onafgebroken stroom aan info en beeldmateriaal vanachter de schermen. Zo werd gisteren bekend dat Double Fine een uitgever gevonden heeft voor hun de titel die ze momenteel in de maak hebben en nu kunnen we genieten van een video over een art test, met een stukje vroege gameplay van Psychonauts 2! Zoals project lead Zak McClendon uitlegt komt dit niet één op één in de uiteindelijke game, maar is het vooral bedoeld om uit te vinden hoe het ontwerp van de nieuwe omgevingen in-engine (Unreal 4) aanvoelt. Best goed, wat de Wacht betreft!

Psychonauts 2 staat gepland om ergens in 2018 te verschijnen voor PlayStation 4, Xbox One en PC. Bonus: een video van een studietripje naar het bos, waarbij Double Fine-ontwikkelaars vertellen over hun vroegste gameherinneringen. Hé wat leuk, dat hebben ze vast afgekeken van dit artikel op PU.nl!

Photo mode Horizon Zero Dawn is best wel indrukwekkend

Je hoeft maar één blik op Horizon Zero Dawn te werpen om te zien dat deze game machtig fotogeniek is. Maar goed ook dat Guerrilla’s nieuwste vlaggenschip een photo mode krijgt! Tot vandaag hebben we daar nog niet veel van gezien, maar uit de nieuwste officiële livestream van de game worden we aardig wat wijzer. De hele stream is de moeite waard om terug te kijen, maar Dualshockers was zo aardig om het photo mode stukje eruit te knippen en op YouTube te knallen. Alleen jammer dat de video precies midden in een zin is afgekapt, dus dat heeft de Wacht even voor je opgezocht: “I heard originally they also wanted a filter that was called something like Bob Rossed…” een filter waar we ons van alles bij kunnen voorstellen, maar wat ze om copyright redenen toch maar niet gedaan hebben.

Wat ze wel gedaan hebben: volledige controle over het tijdstip van de scène en nog veel meer toffe dingen die dit een solide photo mode maakt, waar de virtuele fotografen onder ons van zullen smullen! Horizon Zero Dawn verschijnt bij ons op 1 maart, alleen voor PlayStation 4

13 minuten knokken met Black Canary in Injustice 2

Jaaaa vechten! Met stripboekfiguren! Dat is waar het meer dan ooit om draait bij Injustice 2 en in deze video kunnen we extra lang kennismaken met de skills van de kersvers aangekondigde superheldin voor de game: Black Canary! Het zal niemand verbazen dat die meid wel een behoorlijk potje kan matten, al is dat natuurlijk sterk afhankelijk van de persoon achter de knoppen.

Injustice 2 verschijnt op 16 mei voor PlayStation 4, Xbox One, met een mobiele game voor iOS en Android.

Halo Wars 2 lanceringstrailert

Kijk eens aan, de nieuwe Halo real-time strategy is bijna uit en daar hoort uiteraard een indrukwekkende launch trailer bij! Als je gameplay verwacht, moet je echter bij andere video’s zijn, want deze trailer draait één en al om verhaal, met strakke cutscènes en een toffe holografische chick.

Halo Wars 2 verschijnt op 21 februari voor Xbox One en PC.

Dit is hoe Portal eruit ziet op de HoloLens

Dit zijn het soort dingen dat Microsofts AR-bril een succes moet maken! YouTuber en alround handige gast KennyWdev maakte eerder al een tof werkend Pokémon concept voor de HoloLens, maar komt nu met iets wat de Wacht toch nét even iets meer aanspreekt: Portal in Augmented Reality! Speel dit bij de bakker en de cake is opeens geen leugen meer. Take that, GLaDOS…

Koei Tecmo brengt fancy VR-kast met geur en wind

Volgens de Wacht is VR prima op zijn plek in de arcadehal en daar is Koei Temco het duidelijk mee eens. Het bedrijf introduceert een apparaat genaamd de VR Sense, waarbij er behalve het oog en het oor nog veel meer zintuigen gestimuleerd kunnen worden. Zo kan er wind en regen in je gezicht geblazen worden, kan het bepaalde geuren simuleren en je omgevingstemperatuur regelen. Ook kan de stoel bewegen voor extra sensatie.





De VR-kast is gebouwd rondom standaard PS4 en PS VR hardware en ondersteunt ook de Move. Tot nu toe zijn er drie games voor aangekondigd: Dynasty Warriors, GI Jockey Sense en Horror Sense. Deze laatste moet je het gevoel geven dat er insecten over je lichaam lopen. Klinkt aantrekkelijk, Tjeerd?

Nou goed, vermoedelijk zou je al een groot deel van deze ervaring zelf thuis kunnen simuleren door je buurjongen een beetje goed getimed in je gezicht te laten blazen tijdens het spelen, maar of dat echt zo is, kun je voorlopig alleen testen in Japan. Of de VR Sense überhaupt ooit naar het Westen komt is namelijk onbekend. Sad face.



Forza Horizon 3 gaat compact in Playseat DLC

Als je alweer uitgekeken was op al het paardenkracht in blik dat Forza Horizon 3 tot nu toe te bieden had, dan is er goed nieuws: vanaf vandaag is de Playseat Car Pack beschikbaar! Dit razendsnelle stukje downloadable content brengt zeven klassiekers, voornamelijk van de wat meer compacte kant:

1985 HDT VK Commodore Group A

1990 Renault Alpine GTA Le Mans

2016 Cadillac ATS-V

2017 Aston Martin DB11

2016 Vauxhall Corsa VXR

1970 Honda S800

2016 Honda Civic Type R

De Playseat Car Pack is onderdeel van de Forza Horizon 3 Car Pass en alle zeven nieuwe scheurijzers zijn ook te gebruiken in Blizzard Mountain, de eerder verschenen uitbreiding die dan weer onderdeel is van de Forza Horizon 3 Expansion Pass. Dat zijn een hele berg passen (HA!), maar hé, dan heb je ook wat. Bovendien is het volgens Florian een van de allerdikste arcaderacers sinds Burnout Paradise, en dat wil wat zeggen. Vroem vroem hoor!

13 minuten aan Yooka-Laylee gameplay

De Wacht sluit de nacht af met iets heel fijns, om even rustig bij achterover te leunen en je te beseffen dat de 3D platform adventure alles behalve dood is! En zeker niet als het aan de dames en heren van Playtonic Games ligt, zoals te zien is in 13 minuten aan gameplay vanuit het ‘New World Capital Cashino’-level.

Deze veelbelovende spirituele opvolger van Banjo-Kazooie begon als mega succesvolle Kickstarter-campagne in 2015 en verschijnt op 11 april voor PlayStation 4, Xbox One en PC, en later ook voor de Nintendo Switch

Potje verspringen in Destiny





Daaaaag!!!