Drawn to Death is PlayStation Plus-game van april 

Terwijl de verkiezingsstress overal naar Burj Khalifa-achtige hoogten stijgt, houdt de Wacht zich bezig met heel andere dingen: gamenieuws. Er is een wereld daarbuiten en daarin is onder andere bekendgemaakt dat je nu al Mass Effect: Andromeda kunt spelen. Lezen dus, die N8W8!

Drawn to Death gratis voor PS Plus-leden

De game lijkt wel een 1 april-grap, maar het is pas 16 maart dus het zal de waarheid zijn: Drawn to Death is vanaf 4 april gratis beschikbaar voor PS Plus-leden. De shooter van David Jaffe valt vooral op door zijn graphics: alles is opgebouwd uit doodles en krasserige pentekeningetjes. Vroeger waren het mensen die van Eastpak Lastpak maakten en Dikke Zoen met krullerige letters aan elkaar schreven, nu is het schijnbaar een jongetje dat vrij duistere doodles maakt. De game is al enorm lang in ontwikkeling en was zelfs speelbaar op E3 2015. Nu heeft Drawn to Death echter eindelijk zijn weg gevonden naar PlayStation 4. Het is een arena-shooter waarin je met vier spelers tegelijk kunt spelen. Spelen is niet het goede woord: complete chaos creëren. Dit is geen nieuwe trailer, maar het is wel tof om David Jaffe over de game te horen praten:





Nieuwe modus in Uncharted 4-multiplayer

Uncharted 4: A Thief’s End wordt morgen, vrijdag, voorzien van een nieuwe modus, nieuwe wapens en nieuwe personage-skins. Die skins worden leuk, want die hebben iets te maken met The Last of Us (de Savage Starlight comics om precies te zijn). Qua wapens kun je rekenen op nieuwe geweren en een pistool met vizier. Met de update wordt King of the Hill een permanente gamemodus, waarin twee teams strijden om een bepaalde zone die veroverd moet worden.





Rock Band 4 gaat Mass Effect

Waar Uncharted 4 tegen The Last of Us aanwrijft, doet Rock Band 4 dat met Mass Effect. De ritmegame krijgt vandaag een update met outfits van Mass Effect: Andromeda. Denk aan een basgitaar van de Normandy en N7-pakken. Sterling Archer, bekend uit de spionnenserie Archer, wordt als shell shaded personage toegevoegd aan het muziekspel. Dit geldt allemaal voor Rock Band 4. Rock Band VR verschijnt op 23 maart op Oculus Rift.





Mass Effect: Andromeda Early Access is.. early!

Wil jij al die crossovers niet, maar wil je gewoon echt Mass Effect: Andromeda spelen? Dat kan dan mogelijk eerder dan je denkt. Als je een EA/Origin Access-lid bent met een PC, dan kun je -als PCGamesN gelijk heeft- vandaag al dat voorproefje van tien uur in de game krijgen. Het zou wel bijzonder zijn, want officieel zouden EA Access-abonnementhouders op Xbox One en Windows op 18 maart hun eerste tien uur in de game kunnen stoppen. Een kijkje op Origin toont echter dat het toch echt verkrijgbaar staat vanaf maart 16, dus als jij Origin Access hebt: veel plezier!





Blizzard eist geld van cheatbedrijf

Recentelijk schreef de Wacht al dat het bedrijf LeagueSharp 10 miljoen dollar moet betalen aan Riot Games voor haar cheatservice. Meer nieuws uit cheatland, want Blizzard eist 8.5 miljoen dollar van Bossland. Het Duitse bedrijf teistert Blizzard-games al jaren met cheats: Overwatch, Heroes of the Storm en uiteraard World of Warcraft zijn niet veilig. In World of Warcraft werd bijvoorbeeld Honorbuddy opgezet. De afgelopen zomer wilde Blizzard Bosslands' Overwatch-programma Watchover Tyrant al een halt toeroepen. Helaas is het moeilijk vat te krijgen op de cheatkoning, want het reageert nu maar helemaal niet meer op Blizzards dreigingen.

Mocht je je afvragen hoe Blizzard bij dit bedrag komt: Bossland zegt 118.939 producten te hebben verkocht in Amerika sinds juli 2013. Er wordt door Blizzard uitgegaan dat 36 procent daarvan cheats voor haar games zijn, dus is dat 42.818 keer inbreuk en dat staat voor zo’n 8.5 miljoen dollar. Reken het vooral zelf nog even na, deze Wacht heeft dyscalculie en steelt deze aantallen van Kotaku. Het is de vraag hoe makkelijk Blizzard geld zal zien van het zwijgende Bossland, wordt vervolgd. En, niet cheaten hè?





Furi’s nieuwe eindbaas is... intens

De kans is groot dat jij aan je broodje hagelslag en je kopje thee deze N8W8 zit te lezen. Sorry dan voor de bovenstaande gif, maar fijn dat je ervoor gekozen hebt PU te checken, want menig Nederlander is nu met iets anders bezig. Dank! Ben je echter nog niet helemaal goed wakker, dan is er nu een trailer voor je om je op te peppen. PC- en PS4-game Furi is voorzien van een nieuwe eindbaas. Xbox One-spelers kennen hem al, want het is The Flame. De DLC met daarin The Flame en enkele andere nieuwe opties (waaronder een HUD-positioneringsoptie en alternatieve besturing voor de controller) is nu uit. It’s time you go down!





Nieuwe trailer Sniper: Ghost Warrior 3

Een trailer die het helemaal anders doet is die van Sniper: Ghost Warrior 3. In de Brothers clip wordt meer achtergrond gegeven over de relatie tussen Jon en Robert North. De tactische shooter verschijnt wereldwijd op 25 april op pc, PlayStation 4 en Xbox One.





Dappere helden trekken te velde in...

Als Disniac zat De Wacht al te balen dat onze vriendelijke Dagwacht (?) de trailer van Coco al online had gezet, maar gelukkig is er ander Disney-nieuws om vrolijk van te worden. Capcom gaat maar liefst zes Disney-klassiekers remasteren voor PlayStation 4, Xbox One en PC. Onder de naam de “Disney Afternoon Collection” verschijnen Rescue Rangers 1 en 2, Ducktales 1 en 2, Darkwing Duck en TaleSpin op 18 april samen voor 19,99 euro. De Wacht staat te popelen om weer met Dagobert te pogosticken, zeker gezien de belofte van Capcom nieuwe modi toe te voegen zoals Boss Rush en Time Attack. Het is ook wat minder moeilijk: er komt een mogelijkheid de game terug te spoelen. En Capcom zorgt voor een grafische upgrade met 1080p HD-ondersteuning. Dat moeten we nog maar zien, maar we kunnen wel al horen dat er een hele fijne soundtrack bij zit:

Is Coco een rip-off van The Book of Life?

Toch nog even over Coco, hè? Niet iedereen werd zo vrolijk van de trailer van de nieuwe Pixar-film. Fans van de flick The Book of Life staan alvast klaar met spandoeken, want zij zeggen dat de aankomende animatiefilm over de Día de Muertos een rip-off is van The Book of Life uit 2014 van 20th Century Fox. Deze prent van Jorge Gutiérrez (El Tigre) was zelfs genomineerd voor de Oscar voor beste animatiefilm, maar How to Train Your Dragon 2 won hem toen. Op zich bijzonder, want meestal zijn het Disney-films die er met het beeldje vandoor gaan.

Aan de andere kant is het natuurlijk in de animatiefilmwereld niet heel bijzonder dat er twee films verschijnen met vrijwel hetzelfde onderwerp. Weten jullie A Bug’s Life en Antz nog? Of Madagascar en The Wild? Of Happy Feet en Surf’s Up? Of Finding Nemo en Shark Tale? Waarschijnlijk halen Disney en Pixar dus gewoon de schouders op en gaan ze weer dik geld binnenhalen en kleine en grote kinderen blij maken met Coco.





Legion krijgt een nieuw seizoen in 2018

Van Disney kom je al gauw bij Marvel en een van de meest succesvolle Marvel-franchises is X-Men. De spin-off serie Legion zal in 2018 terugkeren voor een nieuw (tweede) seizoen. In Legion volgen we David Haller, een man die eerder werd gediagnosticeerd met psychische problemen, voordat hij ontdekte dat het een gave was. Als superheld Legion moet hij nog wennen aan zijn nieuw opgedane kennis en krachten. Haller wordt gespeeld door de charmante, zeer getalenteerde Dan Stevens (The Guest, Downton Abbey en Beauty and the Beast). Het is een van de meest succesvolle series ooit op FX en het is dan ook niet heel onverwacht dat er een tweede seizoen mag komen. Er is meer op de televee dan alleen Legion. Ook HBO-serie Crashing krijgt een nieuw seizoen.





Primal Rage II is speelbaar dankzij emulator

Op de valreep nog een nieuwtje dat jullie niet onthouden mag worden (dank Michel!): de vechtgame Primal Rage II is op internet opgedoken. Kotaku schrijft dat de beat ‘em upgame die 22 jaar geleden op de Atari zou moeten uitkomen maar dat nooit redde door financiële problemen. Nu is Primal Rage II er eindelijk via de emulator MAME. Het is buggy en de menu’s kloppen niet helemaal, maar de gamewereld heeft hieraan duidelijk een schat gevonden. Het is net alsof je een oude stop motion-film kijkt (met kleipoppetjes) van dinosaurussen, alleen kun je ze nu zelf besturen en zijn het eigenlijk bizar lelijke prehistorische monsters die groen slijm spugen en groene wolken scheten. Genieten dus, hopelijk was je boterhammetje al op.

Heb je ondanks de omschrijving hierboven nog behoefte aan bewegend beeld? Hieronder wordt de game gespeeld door YouTuber Ownlonymous, viespeuk.





De Wacht gaat in afwachting van de verkiezingsuitslag nog even een pub krolletje doen, maar niet zonder jullie eerst een mooie zonnige donderdag te wensen. Fijne dag pandaag!