Nieuws is niet altijd vrolijk, daarom heeft de Wacht extreem lang gezocht naar positieve zaken om zo een beetje yin yang te zijn. In deze verse N8W8 onder andere: de Games with Gold voor juni, Dragon's Dogma: Dark Arisen en het artwork van Mario + Rabbids. Lees, kijk en huiver, lieve vrinden.





Dragon’s Dogma: Dark Arisen komt uit op PS4 en Xbone

We beginnen met goed nieuws, want er komt deze W8 een heleboel ellende over ons heen. Voor de fans van Dragon’s Dogma: de game komt uit op PlayStation 4 en Xbox One. Capcom heeft aangekondigd dat de rpg Dark Arisen na vijf jaar de stap maakt naar de huidige gen consoles. Het werd tijd!





Release van Get Even uitgesteld

Dragon's Dogma mag dan eindelijk naar de nu-gen komen, Get Even laat juist wat langer op zich wachten. Get Even, de shooter van Farm 51 die 26 mei zou moeten verschijnen, is uitgesteld door de tragische gebeurtenissen in Manchester na het concert van Ariana Grande. De shooter zal op 23 juni verschijnen. Het is een mooi gebaar van The Farm 51, zeker omdat de gameplay draait om psychologische horror met daarin een eenling met een pistool. Een game waarin waarschijnlijk ook nog andere thema’s de revue passeren die mogelijk raakvlakken hebben met het hartverscheurende drama deze week. Jammer dat we wat langer moeten wachten, maar helemaal begrijpelijk.





RIP: Roger Moore

De man die we allen het beste kennen als de grote eindbaas uit Spice World is niet meer. Topacteur Roger Moore is op 89-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. De man speelde trouwens zeven films lang een in smoking gestoken, trigger happy, levensgenietende geheim agent die het bed deelde met vrouwen als Melina Havelock en Mary Goodnight. Door velen wordt hij gezien als dé James Bond, niet alleen omdat hij 007 zo lang speelde, maar ook omdat hij zo heerlijk Brits was. Hier is een mooi interview met hem. Have a good journey, Sir.





Ontslagronde bij IO Interactive

Waar de vorige W8 van deze hand nog zo positief was, is er helaas in deze N8W8 veel verdrietig nieuws te melden. Zo vallen er bij Hitman-ontwikkelaar IO Interactive ontslagen. Square Enix heeft de studio een paar weken geleden laten vallen en die negatieve trend lijkt door te zetten voor IO. Volgens een statement heeft de Hitman-ontwikkelaar deze aanpassingen nodig om voorbereid te zijn op de toekomst. Of er nog een tweede seizoen van de nieuwe Hitman komt, daar zijn geen mededelingen over gedaan.





Het artwork van Mario + Rabbids Kingdom Battle is… hier

De Wacht heeft een trauma opgelopen bij het kijken naar het onderstaande plaatje, dus wees gewaarschuwd: dit is volgens geruchten het 'gelekte' artwork van Mario + Rabbids Kingdom Battle. Het is kleurrijk: dat is goed. Mario en Peach staan erop: dat is goed. Er lijkt actie te zijn: dat is goed. Maar over de rest ervan kunnen helaas wat minder positieve dingen worden gezegd:

AAAAAAAHHHHHH!

Dit zijn de games with Gold voor juni

Zeg maar niets, dit is het moment voor een positieve noot! Het is alweer bijna het einde van mei. Juni staat ons al vanachter een hoekje aan te kijken en fluisterend te wenken: “E3 is hier, E3 is hier…” Maar er is meer! Er zijn nieuwe Games with Gold voor Microsoft-fans. Wil je weten welke dat zijn? Mooi, want De Wacht was net van plan je dat te vertellen. In juni kun je genieten van: SpeedRunners, Assassin’s Creed III, Watch_Dogs en Dragon Age Origins. Yay of nay?





WWE 2K18 verschijnt in de herfst

Take Two heeft vandaag een leuk telefoontje kunnen hebben met haar investeerders: Grand Theft Auto V is maar liefst 80 miljoen keer verkocht, Mafia III 5 miljoen en NBA2K17 deed 8 miljoen. Tijdens het telefoongesprek werd er nog even ingegaan op een andere sportgame: WWE 2K18. WWE 2K18 zal in de herfs verschijnen. Wanneer precies en wat de game aan nieuwe mogelijkheden heeft is niet gespecificeerd. De worstelgame had in 2017 maar liefst 130 worstelaars, dus we zijn benieuwd wat deze nieuwe gaat doen.





Nieuwe wapens in Call of Duty: Black Ops III

In de Black Market van Call of Duty: Black Ops III zijn twee nieuwe wapens verschenen: de AK-74u Submachine gun en de M1911 pistol. Bovendien zijn er ook Supply Drops beschikbaar met Into the Void camouflage. De PC-versie van de game heeft een nieuwe update gekregen: Update 21. Die update heeft ook invloed op Zombies. Wil je daar alles over weten? Lees de Patch Notes dan hier.





Gefeliciteerd Overwatch!

Overwatch bestaat vandaag 1 jaar en dat wordt gevierd met nieuwe dansjes! Fijne verjaardag Overwatch! Naast de dansjes biedt het speciale Anniversary evenement nieuwe skins, nieuwe maps, nieuwe rewards, enzovoort. Maar: dansjes dus! Hier zijn ze, allemaal:





Keystone is een nieuwe F2P FPS

Alleen het muziekje is al opbeurend. Wat ook altijd een oppepper is, is de aankondiging van een nieuwe game. Digital Extremes, de ontwikkelaars van Warframe, hebben een first-person shooter in de maak: Keystone. In Keystone speel je een soort virtueel bordspel waarbij je van virtuele kaartendecks gebruikmaakt om de vijand te elimineren. De game moet de look & feel krijgen van de sci-fi uit de jaren ‘70. Meer weten? Dit is de website van Keystone, waar je nu alvast je alias kan vastleggen.





De zieligste Captcha ooit

Aawww. Gezien door @matt_silverman





Trackmania2 Lagoon is uit

De nieuwe Trackmania-game van Nadeo en Ubisoft is uit. Het luistert naar de naam Trackmania 2 Lagoon en het heeft een heerlijke vakantievibe. Je kunt weer de meest debiele circuits bouwen op de vreemdste locaties, terwijl je roept: HOEZO ZWAARTEKRACHT?! Honderd auto’s tegelijk dezelfde race laten starten? In Trackmania doe je het, want de helft valt waarschijnlijk toch halverwege naar beneden.





Hier istie: de laatste trailer van War for the Planet of the Apes

Kan je brein al die rariteiten nog aan? De Wacht hoopt van wel, want we gaan nu kijken naar apen die paardrijden. En Engels met elkaar praten. En paardrijden. Maar de eerste paar films van deze reeks waren indrukwekkend én Woody ‘Tallahassee’ Harrelson zit erin, dus we nemen het desondanks bloedserieus.

NO MERCY

NO PEACE

THIS IS WAR

APES TOGETHER

STRONG









De Wacht duikt haar bed in, want terwijl die apen zich klaarmaken voor de War for the Planet of the Apes, maken wij ons op voor de Warmte for the Personen of the Neders. Nog een dag school of werk en het is Hemeltjesvaart, gelukkig. Houd het hoofd cool maar het hart warm, folks. Fijne dag pandaag!