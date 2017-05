In deze Weekendwacht onder andere nieuws over Dragon Quest X, een prachtige uitvoering van de The Witcher 3-soundtrack, nieuwe beelden van Earth Defense Force 5, nieuws over de Switch-versie van Monster Hunter XX en nog veel meer.

Dragon Quest X komt in augustus uit op PS4 in Japan

De online game Dragon Quest X komt in Japan op 17 augustus uit op PlayStation 4 en op 21 september uit op Switch. Er zijn nog geen westerse releasedata aangekondigd, maar de van oorsprong Wii U-game is dan ook nog nooit buiten Japan uitgekomen. Wellicht dat daar eindelijk eens verandering in komt.

De PS4- en Switch-versies worden een 'All in One Package' genoemd, waarin drie grote updates voor de game bijgesloten zitten. De online rpg kost overigens 1.500 yen (zo'n 12 euro) elke maand om te kunnen spelen. De game krijgt in Japan van 19 juli tot 10 augustus een bètatest op PS4 en Switch. Kom op Square Enix, breng hem eens uit in het westen.







Mooie vinyl van The Witcher 3-soundtrack aangekondigd

Kijk eens naar deze prachtige vinyl-uitvoering van de The Witcher 3: Wild Hunt-soundtrack. Het pakket bevat twee platen en heeft een heel mooie verpakking. De dubbele lp verschijnt op 2 juni en kost 29,99 dollar. Koopje! Ook komt er een gelimiteerde editie met een derde plaat waarop muziek staat van uitbreiding Hearts of Stone. Bekijk hieronder de tracklist.

Disc 1 Side A

The Trail

Geralt of Rivia

Eredin, King of the Hunt

Wake Up, Ciri

Aen Seidhe

Commanding the Fury

Emhyr var Emreis

Spikeroog

Disc 1 Side B

Silver for Monsters (ft. Percival Schuttenbach)

The Nightingale (ft. Percival Schuttenbach)

City of Intrigues

The Hunter's Path

Widow-maker

The Vagabond

… Steel for Humans (ft. Percival Schuttenbach)

Fate Calls

Drink Up, There's More!

Disc 2 Side A

After the Storm

Cloak and Dagger (ft. Percival Schuttenbach)

Blood on the Cobblestones

Farewell, Old Friend

The Song of the Sword-Dancer (ft. Percival Schuttenbach)

The Hunt is Coming

The Fields of Ard Skellig

Ladies of the Woods

I Name Thee Dea (…)

Disc 2 Side B

In The Giant's Shadow

Merchants of Novigrad

A Story You Won't Believe (ft. Percival Schuttenbach)

Go for it

The Wolf and the Swallow

Like a Wounded Animal

Words on Wind

On Thin Ice

Hunt or Be Hunted

Collector's Edition bonus vinyl (TBC)

Disc 3 Side A

Hearts of Stone

Go Back Whence You Came

You're Immortal? (ft. Percival Schuttenbach)

Evil's Soft First Touches

Dead Man's Party (ft. Percival Schuttenbach)

Mystery Man

Disc 3 Side B

Breaking In

Whatsoever a Man Soweth

The House of the Borsodis

The Temple of Lilvani

A Gifted Man Brings Gifts Galore









Vervolg op To The Moon uitgesteld

Het vervolg op indiehit To The Moon, genaamd Finding Paradise, is uitgesteld naar eind dit jaar. De game had eigenlijk deze zomer uit moeten komen. Volgens ontwikkelaar Freebird Games komt het door 'persoonlijke omstandigheden'. Volgens de studio gaat het werk aan de game gewoon door en interne testers gaan binnenkort met een nieuwe demo aan de slag.

Volgens Freebird Games zijn Finding Paradise en To the Moon 'twee zijden van dezelfde munt' en draaien ze om soortgelijke thema's. Een HD-versie van To the Moon is nu tevens beschikbaar op iOS en Android.











Oh jazeker, nieuwe beelden van PS4-game Earth Defense Force 5!









Sonic Mania verschijnt mogelijk op 15 augustus

Op de Steam-pagina van Sonic Mania stond kort een trailer met aan het einde een releasedatum voor de game: 15 augustus. De trailer is inmiddels weer verdwenen, maar in een screenshot hieronder kun je het bewijs zien. Blijkbaar moest het nog niet bekend worden dat de game dan verschijnt, maar nu weten we het stiekem al!

Sonic Mania is weer lekker zo'n klassieke Sonic-platformer. Daarbij zitten er verbeterde versies van klassieke Sonic-levels in de game, maar ook compleet nieuwe levels. Het spel komt naar pc, Switch, PS4 en Xbox One.









Switch-versie Monster Hunter XX heeft cross-play met 3DS-versie

Gisteren werd een Switch-versie van de 3DS-game Monster Hunter XX aangekondigd. Inmiddels is duidelijk dat spelers van de aankomende Switch-versie online tegen 3DS-gamers kunnen spelen. Ook bekend is dat savedata van de 3DS-game overgezet kan worden naar de Switch, maar hoe dat precies werkt is nog niet bekend.

Het bericht van gisteren miste tevens de eerste trailer van de Switch-game, die kun je hieronder bekijken. Het spel komt op 25 augustus uit in Japan. Een westerse release is nog niet aangekondigd. Laten we hopen dat we op E3 meer horen!









Phantom Trigger komt naar Switch

Over Switch-games gesproken: de slasher met rpg-elementen Phantom Trigger komt naar de console. De game, die door Bread Team, een studio met twee werknemers, wordt ontwikkeld, wordt uitgegeven voor tinyBuild Games. Bread Team maakte ook Divide by Sheep. Phantom Trigger was eerder dit jaar al aangekondigd voor pc en lijkt wat ons betreft op het eerste gezicht op indiegame Hyper Light Drifter. We zouden het moeten spelen om er achter te komen of het net zo voelt, maar het oogt in ieder geval best prettig!

De game komt ergens deze zomer uit.









De gamekamer van de Wacht

In elke Nacht- of Weekendwacht geschreven door deze Wacht, pakt hij een game of object uit zijn gamekamer en licht hij die uit aan het einde van elke Nachtwacht. Vandaag is het de beurt aan een klassieke Sega-game, de Dreamcast-game Shenmue! Zeker één van de redenen om een Dreamcast in de kast te hebben staan. Het spel voelde bij release echt gigantisch open en misschien wel té realistisch, aangezien je uren kan besteden aan normale werkzaamheden als met een heftruck rondrijden om geld te verdienen. Er wordt nu eindelijk gewerkt aan een derde deel in de serie die in ieder geval naar PlayStation 4 komt. Bring it on!