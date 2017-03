Destiny 2 teaser trailer is hier 

De Wacht is een teaser vannacht met zowel een teaser voor Destiny 2 en Final Fantasy XV. Daarnaast info over Guardians of the Galaxy: The Telltale Series en wat ophef over Lego City Undercover voor de Switch. Nachtwacht, goedemorgen!

Prey’s powers en wapens

Prey verschijnt op 5 mei en het werd hoog tijd dat de marketingmachine eens aangezwengeld werd. Bij deze dus, want gisteren kreeg Prey een informatieve gameplay video over de powers die je jezelf machtig kan maken in de game.

In de game kan je Yo, de guy die je onder de knoppen neemt, in totaal 44 skills aanleren (inclusief upgrades van skills). Deze skills zijn opgedeeld in drie skilltree’s, namelijk de Energy Tree, Morph Tree en Telepathy tree. Skills maken ook onderscheid tussen Human en Alien skills. Wanneer je meer Alien skills installeert, zullen de turrets in Talos je sneller als vijandig zien. Een weloverwogen keuze is hierbij wel op zijn plaats.

Final Fantasy XV – Episode Prompto Teaser

De Wacht teaset wat af vandaag. De eerste DLC voor FFXV is net uit, Episode Gladiolus, en deze komt met een korte teaser van de chief of comic relief Prompto. Hij is namelijk de volgende die zijn eigen DLC krijgt en in de volgende teaser trailer is hij een stuk minder ‘spring-in-‘t-veld’ dan we gewend zijn van deze selfieboy.

Final Fantasy XIV schrapt trial-versie en laat je gratis tot level 35 spelen

Een beetje MMORPG geeft nieuwe gamers eerst een kansje om een beetje pootje te baden in hun zwembad vol vertier, EXP en loot. Je gaat natuurlijk niet je zuurverdiende geld uitgeven aan een bodemloze put vermaak zonder dat je weet wat je precies mee gaat maken. Square Enix heeft altijd een gratis twee weken durende trial-versie aangehouden voor Final Fantasy XIV, maar ze hebben onlangs aangekondigd dat ze daarmee stoppen. In plaats daarvan mag je de game spelen tot level 35, gratis.

Je kan alle classes proberen, een flinke handvol jobs uitoefenen, naar de Golden Saucer en tien verdiepingen de Deep Dungeon in. Ook als je de gratis trial al ooit hebt gespeeld, mag je nu weer terug Eorzea in, met hetzelfde character waarmee je de trial gedaan hebt om deze door te levelen. Zo krijg je gratis ende voor niks toch nog een goede indruk van FFXIV.

Destiny 2 – Last Call Teaser trailer

We leven in een tijd waarin zelfs trailers krijgen. Zo verblijdt Bungie ons met een teaser trailer van Destiny 2 die niks onthult over de game zelf, maar er wel cool uitziet. De reveal trailer komt later deze week al, dus hou je ogen open en je Ghost in de buurt.

Kud Zelda

De mannen van Kud zijn geknipt voor de voice acting van Link.

Lego City Undercover voor Switch heeft 13 GB van je geheugen nodig

Terwijl Reggie nog mega hyped is over de verkoopcijfers van de Nintendo Switch, vallen er hier en daar wat gamers over bepaalde keuzes die gemaakt zijn. Bijvoorbeeld de kleine game cardridges. Het is op zich geen probleem dat ze zo klein zijn, alleen is het voor veel third party ontwikkelaars lastig om hun hele game op zijn miniding je kunnen knallen. Eerder merkten we al dat veel retailers Rime en Minecraft: Story Mode voor een hogere prijs in de winkel hebben liggen dan hun broertjes op andere consoles. Volgens ontwikkelaars komt dit door hogere ontwikkelkosten. Nu ondervindt de port van Lego City Undercover een soortgelijk probleem, maar dat wordt opgelost door een 13 GB installatie wanneer je de fysieke game koopt. De Switch heeft maar een opslag van 32 GB dus dat schiet bij velen in het verkeerde keelgat.

De remaster van Lego City Undercover kost ook gewoon het volle pond, 60 euro’s, en dat maakt het wel extra zuur. De Switch heeft vooralsnog niet zo’n ijzersterke line-up wat third party titels betreft en dit soort fratsen helpen dan niet echt. De game verschijnt 5 april en heeft co-op en andere exclusieve features. Mocht het geheugen van je Switch nog niet vol zitten, en wil je dat wel heel graag, dan is dit de game voor jou!

Guardians of the Galaxy: The Telltale Series verschijnt 18 april

De Wacht vindt de Guardians of the Galaxy de tofste Marvel film tot op heden en is dan ook bijzonder hyped voor het tweede deel dat 25 april alweer verschijnt. Een week voor de release van de film komt Telltale Games met hun eigen Guardians game in het format dat we van ze gewend zijn; een semi point and click verhaal.

Ook deze keer krijgen we vijf episodes voorgeschoteld die niet heel lang na elkaar uit zullen komen. Ook komt er weer een fysieke release, maar deze verschijnt 5 mei al en is in feite de eerste episode plus de season pass. Tangled in Blue is de titel van de eerste episode en uit bovenstaande teaser kunnen we opmaken dat Thanos ook bij de release fissa aanwezig is. Laat maar komen.

Bedankt voor het lezen! Daaaaaag!!!