Destiny 2 krijgt geen dedicated servers 

Terwijl er op dit moment in Second Life konijnen dood neervallen doordat het konijnenvoer er door een rechtszaak uit moest worden gehaald, richt de WKNDW8 zich liever op vrolijkere dingen. Gelukkig zijn die er volop! Wat een feest, weer een nieuwe WeekendWacht!





Geen dedicated servers voor Destiny 2

Zoals de zeer goed geïnformeerde Lupe in zijn artikel over Destiny 2 al schreef, willen fans al sinds dag een van Destiny dedicated servers voor PvP-activiteiten. Vergeet dat maar! In een interview met PC Gamer heeft David Shaw, een van de grote bazen achter Destiny 2, letterlijk gezegd: “We hebben geen dedicated servers voor Destiny 2 op PC.” Toen de journalist in kwestie hem nog wat pushte over dat onderwerp, door te vragen of er een een andere tick rate zal komen omdat daar veel over werd geklaagd, zei Shaw: “Ik kan alleen zeggen dat we daar op dit moment geen goed antwoord op hebben."

Met andere woorden: "We praten op dit moment niet over de server-kant van de game. We doen ons best te luisteren naar de community en we hebben er gesprekken over gehad, dus we proberen die wel mee te nemen in onze plannen.” Klinkt wat tegenstrijdig. Overigens bevestigde hij nog wel dat de specs voor de PC-versie van de game waarschijnlijk tijdens E3 volgende maand worden gedeeld. Er gloort hoop aan de horizon voor al die PC’s die men liefkozend “leftovers” hebben genoemd omdat “tweede hansie” zo zielig klinkt: je hoeft niet de laatste en beste hardware te hebben om de game goed te kunnen spelen. Dat is wel een in-game dansje waard, toch?





Nvidia komt met low-budget grafische kaart

Nu we het toch over mensen met PC’s hebben die enigszins normaal zijn: Nvidia heeft GeForce GT1030 aangekondigd, een grafische kaart voor een zacht prijsje. Hij zal tussen de 60 en 80 euro kosten en hij is bedoeld voor mensen die League of Legends of Counter-Strike: Global Offensive spelen: games die niet zoveel grafische kracht vragen dus. GTX 1030 geeft iets meer kracht dan wat een geïntegreerde grafische processor doet. Wil je nog wat tech spekkies tegen je aangegooid krijgen? Komt goed:

2GB VRAM

64-bit memory interface

384 CUDA cores

HDMI/DVI en DisplayPort ports

4.7x6.7 inch

30 watt

En, is dit iets waar je blij van wordt, of smijt je liever wat meer geld tegen een grafische kaart aan omdat je toch iets beter spektakel op je beeldscherm verwacht?









Tom Hardy is Venom

Beter nieuws dan? Tom welk-talent-heeft-de-man-niet Hardy is gecast als Venom in de nieuwe Spider-Man-spin-off (haha, spin-off!). Dit maakte Sony bekend door deze foto te tweeten:





Oké Laura, focus. De Mad Max-acteur wordt Eddie Brock, de man die uiteindelijk in Spideys nachtmerrie verandert. Zou de nieuwe Spider-Man, Tom Holland, ook in de film voorkomen? Vooralsnog is het onbekend. Ach, vooralsnog is Tom meer dan genoeg.

Hier leest hij je een verhaaltje voor.

Hier rapt hij.

Hier laat hij zichzelf van een heel andere kant zien:





Hi hi, dat was van zijn MySpace-account van voordat hij de bekende superster werd die hij nu is. Goed gek. Kortom, helemaal geschikt als Venom. Meer Venom-nieuws? Dat niet, maar goed om te weten: regisseur is Ruben Fleischer van het fantastische Zombieland. Eerst komt trouwens nog Spider-Man: Homecoming, die in de Nederlandse bios draait vanaf 6 juli. Hardy is bovendien binnenkort te zien in Dunkirk (20 juli in de bios).





Het echte, originele Spider-Man theme, maar dan anders!

Nu we het toch hebben over Spider-Man: Homecoming: de composer die de soundtrack voor de film maak, Michael Giacchino, liet vast een sneak peak zien en vooral horen van de muziek van Spidey en het is prachtig. Je kunt de Wacht altijd wakker maken voor vioolspel en het orkest van Giacchino doet het prachtig. Het is het originele Spider-Man-introlied, mooi he? Overigens is het nog niet zeker of deze muziek ook in de uiteindelijke film komt: het kan ook zijn dat ie een loopje met ons neemt. Maar goed, wel een verdomd prachtige wandeling dan! Fan van Giacchino, dan kun je je lol op: zijn muziek zit in The Incredibles 2, War for the Planet of the Apes en het vervolg op Jurassic World.





Gameplay-trailer van Thea: The Awakening is hier

Het is een grappige titel voor ons Nederlanders: Thea: The Awakening. Het klinkt als: Marietje: the Awakening. Alsof een schattig oud vrouwtje in een japonnetje gaat slapen, en ontwaakt als een ware godin. Dat is waarschijnlijk niet de insteek van Thea: The Awakening, de nieuwe fantasy survivalgame van MuHa Games, gebaseerd op Slavische mythologie. MuHa Games klinkt vaag, het is een nieuwe studio bestaande uit vier Poolse en Engelse ontwikkelaars die eerder werkten aan bijvoorbeeld GRID 2 en The Witcher 3. Het lijkt een beetje indie, een beetje niche, dus de Wacht is benieuwd of dit je ding kan zijn:





Tekken 7: daar is ook een nieuwe trailer van

Dan iets wat bepaald niet niche of indie is: Tekken 7. Ben jij ook zo benieuwd naar het verhaal? Vast niet heel erg, maar het is toch fijn om er alvast naar te kijken nu de game er al bijna is (2 juni peeps!). In de nieuwste trailer zien we lava, de ruimte, raketten, een soort kamehameha’s en zelfs bekende gezichten die in slow motion een vuist tegen de wang krijgen en weglopen van explosies: heerlijk! 2 juni dus, op PC, Xbox One en PlayStation 4.





Eerste DLC-tease van Little Nightmares?

Hopelijk lees je deze WNDW8 niet net voor het slapengaan, want we hebben een trailer waarin de nachtmerries uit je kindertijd vrolijk worden herhaald. In deze nieuwe Little Nightmares-trailer die dient als bedankje voor de liefde (lees: hoge reviewcijfers) die de game heeft ontvangen, lijkt het erop dat er nieuwe DLC wordt geteased aan het einde (waarbij een jongetje over een waterobstakel moet komen). Bandai Namco heeft niets bekendgemaakt over DLC, maar het zal ons niets verbazen als Tarsier Studios daar inmiddels al mee aan de slag is. Nieuwsgierig wat we ook alweer over die game te melden hadden? Check hier de review van kleine nacht... nee, dat kan echt niet: de zeer gewaardeerde van prachtige tattoos voorziene collega Jurjen.





Overwatch Anniversary Skins zijn tof

Je hebt veel plekken op het internet waar je je favoriete games en ontwikkelaars kunt volgen. Twitter, Twitch, Instagram, de eigen websites, enzovoorts. Facebook is er eentje waar de Wacht niet zo snel aan zou denken, maar schijnbaar moet ze dat toch maar eens gaan doen. Blizzard heeft namelijk op dat platform de Legendary Skins geteased die beschikbaar zijn op 23 mei tijdens het Overwatch Anniversary Event. Wil je ze zien? Echt? Hier zijn Bastion, Pharah, Soldier 76 en Zarya.





PlatinumGames werkt aan een nieuwe IP

Op de valreep nog even wat goed nieuws: PlatinumGames werkt aan een nieuwe IP. Op zich is het niet heel verwonderlijk, maar de studio is in ieder geval niet dicht en er komen spannende, gloednieuwe dingen aan! Producer Atsushi Inaba heeft tijdens een keynote op BitSummit gezegd dat het een “vormloze” IP is, wat dat ook moge zijn. En er is een nieuwe director op het project gezet. Interessant! Verder bleven zijn lippen stijf op elkaar waar het gaat om onderwerp, inhoud of genre, maar PlatinumGames kennende wordt het waarschijnlijk weer een bizar rollercoasterritje.



Nou, lekker weekend vieren nu! Geniet lekker van een keempje, Alien: Covenant (Earlyyy!) of de zon. Fijne dag Pandaag!