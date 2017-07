Destiny 2 console beta onthuld, Zero Dawn gaat ultra hard en Doomfist naar Overwatch 

Het is vandaag 07-07-2017 dus het zal stormlopen in het gemeentehuis, maar dat ontgaat ons. Destiny 2, Thief of Thieves, Godzilla, Overwatch, Pokémon Go, Halo, Horizon Zero Dawn... Zoveel verrukkelijk nieuws deze N8W8: daar kan geen red velvet bruidstaart tegenop!





Halo 5 heeft 4K-ondersteuning op Xbox One X

We beginnen de Wacht met een flinke lading shooternieuws. Halo 5 heeft 4K-ondersteuning op Xbox One X, zo heeft 343 Industries bekendgemaakt. Er is ook nieuws voor Xbox One: later dit jaar worden alle Halo-games van Xbox 360 backwards compatible, wat betekent dat Halo 3, Halo 3: ODST, Halo 4 en Halo: CE Anniversary naar One komen. Reach, Assault en Wars waren er al. En 343 gaat maar door: elke Xbox 360 add-on map pack zal gratis beschikbaar zijn. Tof!





De open beta launchtrailer van Destiny 2 is hier!

Hey Guardian! Goed nieuws voor jou: de open console beta van Destiny 2 vindt plaats in het weekend van 21 tot en met 23 juli. Heb je de game gepre-ordered, dan kun je al vanaf de 18e (PlayStation 4) of de 19e (Xbox One) ervaren hoe Destiny 2 er nu voor staat. Je kunt onder andere de eerste verhaalmissie spelen en de Countdown-modus uitproberen. Waarschijnlijk kun je nog niet je Guardian uplevelen, wat wel in de beta van Destiny 1 kon. Jammer, maar wel zo eerlijk, toch? 6 september komt Destiny 2 uit op PlayStation 4 en Xbox One en op 24 oktober volgt de PC-release.





Horizon Zero Dawn ULTRA HARD!

Zal Destiny 2 Horizon Zero Dawn verslaan als GOTY? Horizon Zero Dawn wordt er in ieder geval wel uitdagender op. Het spel krijgt een nieuwe patch waardoor de mogelijkheid de game op ‘ultra hard’ te spelen erbij komt. Machines vallen sneller dodelijk aan en ze spotten je eerder dan ooit tevoren. Plus: je kunt niet terug naar een niveau dat minder moeilijk is, want als je eenmaal ‘ultra hard’ gaat, dan moet je daarin doorspelen. Er komen in de patch ook nieuwe trophies, een New Game+-optie waardoor je het avontuur weer kunt beleven met al je behaalde inventory uit de vorige playthrough én vernieuwde wapens en outfits. Later dit jaar komt The Frozen Wilds uit, waarvan we tijdens E3 meer hebben gezien.





Nieuwe Hearthstone-thema is een bevroren troon

‘Knights of the Frozen Throne’ schijnt het nieuwe thema van Hearthstone te worden. Tenminste, als het lek van de Chinese Hearthstone-website klopt. Inmiddels zijn de beelden weer offline gehaald, maar Reddit heeft het beeld nog. Er komt na online gaan van deze N8W8 trouwens meer informatie over Hearthstone, dus houdt PU.nl in de gaten!





Gerard Butler heeft last van een storm

Erg hè, die overdreven weeralarmen steeds. Gerard Butler denkt daar heel anders over. Die heeft namelijk ervaring met een Geostorm. Hoe hij daarmee omging, dat kunnen we binnenkort zien in de gelijknamige film. De Wacht is nog niet zeker is of het fout is zoals Olympus has Fallen, of dat het toch een ziel heeft. Waarschijnlijk het eerste. Laten we dan hopen dat het meer Olympus dan London is… Deze film lijkt het namelijk iets meer te moeten hebben van de special effects en die uit London has Fallen staan nog steeds op het netvlies gebrand…





Yep, filmtrauma’s krijg je ervan. Laten we maar snel naar de trailer van Geostorm kijken, dat trouwens is geregisseerd door Dean Devlin (die onder andere Independence Day en Godzilla 1998 schreef):





De Thief of Thieves-trailer is een feestje voor het oog

De Wacht is een beetje verliefd, maar ze moet nog wel lang op haar liefde wachten. Begin 2018 verschijnt hij namelijk pas: Thief of Thieves. Comic-schrijver Robert Kirkman (The Walking Dead) heeft namelijk meer comics geschreven, waarvan Thief of Thieves er een is. Het eerste seizoen van deze episodische game van Rival Games verschijnt begin 2018 op de PC. Laten we zo min mogelijk onthullen, want Kirkmans werk is vaak enorm spoilergevoelig en vergt een open vizier. Bekijk de trailer en bepaal zelf: is het te stijf en te simpel, of kun jij dit heel strip-achtige stijltje wel waarderen?





Lekker een robot een blauw oog slaan in Gundam Versus

De Wacht zat drie maanden geleden nog in het Gundam Café in Tokio (als je er ooit heen gaat en oud genoeg bent, bestel dan de “To My Eternal Friend’-cocktail) en het is tof om te zien dat die franchise binnenkort weer wordt voorzien van een game die ook naar Europa komt. Het gaat om Gundam Versus, een Bandai Namco-titel die bol staat van de verschillende mechs en modi. De nieuwe trailer laat het allemaal zien, en daar komt ook nog het goede nieuws bij dat de game naar Europa komt. 29 september vrienden, op PlayStation 4.





Gruwelen van Godzilla

Je wil meer Japanse grootheden? Hier! Ontwikkelaar Granzella Inc (Disaster Report) heeft een trailer vrijgegeven van de nieuwe PlayStation 4-game City Shrouded in Shadow, waarin we een knappe jongedame en aantrekkelijke jongeman zien leven in een wereldstad vol gigantische, vechtende wezens als Godzilla, Ultramen en King Ghidorah. 19 oktober verschijnt City Shrouded in Shadow in Japan, over een Westerse release is niets bekend.





Nog meer gruwelen van Godzilla

Het lijkt nationale Godzilla-dag, want er is nog meer nieuws over dit moderne mythische monster. Er is een nieuwe trailer verschenen van de anime genaamd Godzilla: Monster Planet die momenteel in de maak is bij Toho. Het is opmerkelijk genoeg voor het eerst dat Godzilla een lange anime-film voor hem alleen krijgt. De film gaat over een groep mensen die teruggaat naar Aarde nadat de mensheid er is vertrokken door de aanwezigheid van grote monsters. Eenmaal terug, omdat andere planeten toch niet zo bewoonbaar bleken, moet onze held Haruo bekijken hoe het leven door kan gaan op de planeet die nu aan Godzilla toebehoort.





Een oppepper voor de opschepper

Voor al die jongens en meisjes die elke keer een endorfine-shot krijgen wanneer er iets in de linkerbovenhoek van het tv-scherm oppopt: je trophies synchroniseren nu sneller, waardoor je niet al te lang hoeft te wachten voor ze allemaal geladen zijn en je ze aan je vrienden kunt laten zien. Het is een kwestie van beter laat dan nooit. Hadden we nou ***** 1000 Top rated nog maar zodat we ook hypersnel trophies binnen konden harken.





YouTuber Dinoflask neemt Overwatch’ Jeff Kaplan in de zeik

“No more Mister Nice Jeff”. Het klinkt niet zo vriendelijk wat YouTuber Dinoflask heeft gedaan: hij zette beelden van game designer Jeff Kaplan die over Overwatch praat zo in elkaar dat hij heel andere dingen zegt. Het is best grappig, maar wel een beetje flauw. Toch moet Dinoflask wel heel veel van Kaplan houden om naar zoveel beelden van de man te willen kijken. Zelf zegt hij heel stoer dat hij er minder dan 24 uur over heeft gedaan, maar iemand die kan monteren weet dat Dinoflask waarschijnlijk helemaal Kaplan-moe is. De Wacht is het al na vier minuten in ieder geval...





Gelukkig neemt Jeff zichzelf niet al te serieus. Dit is zijn Wikipedia-foto:









Overwatch verwelkomt binnenkort Doomfist

Overwatch neemt zichzelf gelukkig nog wel serieus, want Doomfist (doemvuist!) is officieel aangekondigd als speelbaar personage. In de onderstaande video leer je meer over deze Offense Hero, die nu al beschikbaar is in de Public Test Region.





Deze nieuwe Dragon Ball Z Yamcha figurine is niet slecht

We hebben zomaar een heel Japanse N8W8, hopelijk vind je het vet. De nieuwe figurine van Yamcha uit Dragon Ball Z is een plaatje dat echt even gedeeld moet worden. Hij bestaat uit diverse kleine deeltjes waardoor hij heel andere poses kan aannemen. Én het kleine groene brein op pootjes, Saibamen, zit er ook bij voor wat extra vechtdrama. Meteen reden om een flashback van een van de gevechten tussen de twee te delen:





Sonic Forces-soundtrack gezongen door Hoobastank-frontman

Hoobastanks Douglas Robb leent zijn stem aan de soundtrack van Sonic Forces, die is samengesteld door componist Tomoya Ohtani. In het nummer Fist Bump is zijn herkenbare manier van zingen duidelijk hoorbaar. Gaan we dit over twintig jaar in de top 2000 willen stemmen? Sonic Forces verschijnt tijdens de feestdagen van dit jaar op PlayStation 4, Xbox One, Switch en PC.





Pikachu viert verjaardag Pokémon Go met Ash-petje

Heeft hij een pet met een klep, dan is het.. Pikachu! Hoera, Pokémon Go is jarig en dat betekent dat Pikachu een hoedje op mag. Geen feestmuts, maar de pet van Ash. Ontwikkelaar Niantic heeft een verjaardagsevent gepland voor de app en dat betekent dat er speciale dingen gebeuren in de app, waaronder die petdragende Pikachu. Er komen speciale Anniversary Boxes en er is natuurlijk die enorme update waardoor Raids mogelijk zijn en gyms ineens een stuk aantrekkelijker worden. Goede dingen!





Het lijkt wel alsof de gamebizz een enorme bazooka heeft geladen en maar nieuws op ons af blijft schieten. Heerlijk hoe die dingen allemaal als een Geostorm over ons heen denderen. Lekker begin van de dag en het is nog bijna weekend ook! Doe wat je niet laten kan, doe je ding, doe niets wat je buuf ook niet zou doen, doe iets! Fijne dag pandaag!