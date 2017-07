Destiny 2 beta verlengd, Pokémon Go-problemen en nieuwe Ant-Man-poster  

Boehoe, San Diego Comic Con is weer voorbij. Gisteren hadden we al heerlijke Thor- en Stranger Things-trailers, maar gelukkig is er nog genoeg nieuws over: Sonic, Pokémon Go, Destiny 2, Ghost Recon Wildlands, Dying Light en Doom bijvoorbeeld. Welkom, dit is een gloedjefrisse N8W8!

Destiny 2 open beta is verlengd

Kun je geen genoeg krijgen van die open beta van Destiny 2? Dan heeft @Bungie goed nieuws voor je. De studio tweette dat je nog iets langer kunt doorspelen, om precies te zijn tot dinsdag 25 juli 6 PM PDT: dat is 3 uur ‘s nachts (of ‘s ochtends) onze tijd op woensdag 26 juli. Veel plezier!

Choppers in Ghost Recon Wildlands dankzij update beter bestuurbaar

Beetje bijgekomen van die Pikachu? Soms gaat het gelukkig wel goed met graffiti, bij deze gigapiece van Ghost Recon Wildlands bijvoorbeeld. Die prijkt nog steeds op een Amsterdams pand. De game verscheen alweer in maart. De chopper in die Tom Clancy-titel was schijnbaar voor veel gamers een irritatie, want Ubi belooft een beter bestuurbare heli in de nieuwe update. Bovendien zal elke helicopter weer anders reageren, benieuwd hoe ze dat in de game integreren!





Lugia en Articuno laten zich niet makkelijk vangen

Een vliegend object dat ook ontembaar lijkt, daar weten ze alles van in Pokémon Go. Ja, na het dramatisch verlopen Pokémon Go-evenement in Chicago én de lelijke Pikachu van zonet krijgen we weer een teleurstelling te verwerken over die franchise. Spelers hebben namelijk heel veel moeite om de vliegende vrienden Lugia en Articuno te vangen. Deze legendary Pokébeesten zijn alleen te krijgen in raids (dus met meerdere spelers tegelijk), maar dat is nagenoeg niet te doen door netwerkproblemen en door het gamedesign van Niantic. Je moet natuurlijk wel goed beslagen ten ijs komen als je het tegen zo’n epische Pokémon opneemt, maar het gaat te ver volgens gedupeerde gamers over de hele wereld. Op Twitter kun je genieten van de hashtag #pokemongofestfail en #legendaryraids. Naar om te lezen dat tientallen, honderden, misschien wel duizenden mensen urenlang strijden zonder resultaat. Is Pokémon Go stiekem Dark Souls?





Special Stages uit Sonic Mania getoond op Comic Con

Iets vrolijkers dan. Sonic Mania komt in augustus uit en de Wacht wordt er alvast manisch van als ze ziet welke toffe levels erin terugkomen. Op Comic Con zijn special stages aangekondigd die erg schijnen te lijken op die uit de SEGA CD en Saturn Sonic-games. De cutscenes in Mania zien er echter juist meer uit als Sonic 3 & Knuckles. Twitteraar @sonicstadium maakte de onderstaande foto van een van die speciale levels. Luister er de gamemuziek bij uit het filmpje daaronder, denk er nog wat gerinkel bij en je Sonic-ervaring is er bijna. Sonic Mania trouwens ook: 15 augustus verschijnt het spel al op PC, Switch, PlayStation 4 en Xbox One.





De Doomguy is...

Zowaar als Alyssa Milano de inspiratie was voor het gezicht van de Kleine Zeemeermin, zo was er ook ooit een model voor de Doomguy. John Romero heeft op zijn blog onthuld op wie die Doomguy dan is gebaseerd. Of het goede reclame voor hem is, dat is te betwijfelen, maar Romero schrijft dat hij tijdens het maken van de cover van Doom in 1993 zelf het model was. Shirt uit, beetje poseren met een speelgoed-plasmagun en zich laten grijpen door een paar demonen: het was allemaal meneer Romero. Hij is de Doomguy.





Dying Light krijgt het hele jaar rond gratis DLC

Ontwikkelaar Techland brengt in de komende 12 maanden tien pakketjes gratis DLC uit voor Dying Light. Dat betekent dus dat je bijna elke maand kunt rekenen op nieuwe events, gebieden en vijanden in de survivalgame. Het maakt niet uit of je het spel op de PC of op een ander platform speelt: voor iedereen is de DLC kosteloos. Er komen ook vier community events. Gezelligheid!





SEGA heeft een nieuwe arcade racegame aangekondigd

Tijd voor wat interactie: hebben we genoeg racegames? [nee!] Willen we er meer? [ja!] Goed dat je het zegt, want SEGA heeft een nieuwe arcade racegame aangekondigd. Het heet Sega World Drivers Championship en draait op Unreal Engine 4 met Super GT-bolides van Nissan, Honda en Toyota. En er is een hele vette Prius. Bestaat dat? Ja!





Fan maakt fantastische Midnight Club 5-trailer

Nu we toch in de racegames zitten, gooit de Wacht er ook nog even een Midnight Club 5 DUB EDITION fan trailertje tegenaan. Props voor RavenwestR1 en zijn of haar vaardigheden in GTA 5 mods. Er zit ook alvast een verhaallijntje bij:

'Set in Los Santos, Midnight Club 5 is set before the event of GTA 5. You will play as Franklin during his pre-repo job. Franklin has a big name in the city, he is known for his great street racing skill and outrunning the Five-O in a unbelievable way. Only now, there is a new kid in town who, surprisingly also has good racing skills. He is called Lamar and now it’s your job to show him who is the real boss!'



Zouden ze luisteren?





Bekijk hier een vette sprong uit Monster Hunter: World

We hadden een door een uitgever geplaatste trailer en eentje van een fan, tijd voor een tussenvorm. Tijdens San Diego Comic Con heeft iemand een video gemaakt van een panel over Monster Hunter: World. Toegegeven, de Wacht twijfelt of ze dit wel moet plaatsen want het lijkt een behind-closed-doors sessie te zijn, maar er zit wel een hele vette sprong/spring-aanval (is dat een woord?!) in deze zeer onprofessioneel gefilmde gameplay-video, die schattig genoeg Monhun wordt genoemd. In 2018 verschijnt Monster Hunter: World op PlayStation 4 en Xbox One, daarna volgt nog een PC-uitgave.





Vier gameplayfilmpjes van Middle-earth: Shadow of War

Nu gauw weer terug naar de wereld van legale filmpjes. Tijdens Comic Con heeft Microsoft namelijk een heleboel gameplay getoond van Middle-earth: Shadow of War. Er waren diverse beroemdheden aanwezig om te spelen, waaronder Janina Gavankar uit Battlefront II. 10 oktober verschijnt Shadow of War op PS4, Xbone en PC. Wat ziet het er goed uit, die game!





Nieuwe League of Legends muziektrailer is hier

De League of Legends muziek-trailer Pentakill - From Fire Reborn is onaangenaam als de hel. Luister maar:





Meer gameplay van Little Witch Academia: Chamber of Time

Even iets vrolijkers, dat komt van Bandai Namco: een nieuwe gameplaytrailer van het aandoenlijke Little Witch Academia: Chamber of Time. Geen idee wat ze zeggen, maar ze lijken allemaal heel blij dat ze deel uitmaken van deze soort manga-Zweinstein.





Check 2:48:30 voor meer gameplay:





Maleisisch model doet er alles aan om FF VIII-looks te hebben

De Wacht zou best de billen van J Lo, de lippen van Nicki Minaj en het gezicht van Jessica Chastain willen hebben, maar om daar nou heel veel geld aan uit te geven (en vijfentachtig keer onder het mes te gaan)? Neh. De 21-jarige Amirul Rizwan Musa zou het wel doen. Tenminste, dit model uit Maleisië houdt het wel maar bij een persoon waarop hij wil lijken:

Squall Leonhart van Final Fantasy VIII. Om precies te zijn gaf hij tot nu toe al 200.000 RM/39.000 euro uit om te veranderen in de hunk uit de langlopende gameserie. De Wacht wil vooral weten waar hij het geld vandaan haalt en hoe hij aan zijn baas vertelt dat hij weer twee weken vrij moet voor operaties. Wil je zijn transformatie in de gaten houden? Volg hem dan op Instagram @miyyo_rizone.





Ant-Man and The Wasp poster onthuld

Hmm nog één Comic-Con dingetje dan? Dit is de poster voor Ant-Man and the Wasp, met daarin onder andere Paul Rudd (Forgetting Sarah Marshall), Evangeline Lily (Lost), Michael Douglas (Basic Instinct) en Michael Pena (End of Watch):





