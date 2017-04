De Switch-aankondigingen, -trailers, en -releasedatums van Nintendo Direct 

De Nintendo Direct is net afgelopen en de Wacht meldt zich, met helaas geen spectaculaire aankondigingen maar wel een hoop nieuwe bevestigingen, trailers en data voor de Switch. Verder: Cable is gecast, Prey krijgt een demo, nog een Injustice 2-trailer, behind the scenes bij Resident Evil 7 en meer. Goedemorgen!

Josh Brolin aka Thanos gecast als Cable in aankomende Deadpool-films

De kogel is door de wijd openstaande kerk want Cable is eindelijk gecast voor maar liefst vier aankomende Deadpool-films. Hij werd voor het eerst geteaset in de after credits-scene van de Deadpool-film, waarna speculatie over bijvoorbeeld Pierce Brosnan als de grijze tijdreiziger losbarste. Daaraan komt nu dus een einde, want de eer gaat naar Josh Brolin, die inderdaad al in andere Marvel-films speelt. Maar dat is een hele andere tak van het universum; eentje waarin hij het als Thanos tegen de Avengers opneemt. Brolin heeft getekend voor vier films, waaronder de komende Deadpool-films en een X-Force-film vallen.

Speel het eerste uur van Prey met consoledemo

Goed nieuws voor iedereen die Arkane’s volgende shooter niet blindelings durft aan te schaffen: Prey krijgt een week voor release een demo op zowel PS4 als Xbox One, en PC-gebruikers hebben pech. Vanaf 27 april is de demo namelijk beschikbaar op consoles, en daarbuiten moeten we wachten op de officiële releasedatum van 5 mei voor het duistere survival-aliengeweld ons kan vermaken. En vermaak biedt het zeker, de Wacht mocht al even in de game rondlopen en kreeg meer dan goede gevoelens bij de Bioshock-achtige sfeer die de geïsoleerde omgeving opriep.

Scarecrow laat niets over van Batman in Injustice 2-trailer

Het is een vogel! Het is een vliegtuig! Het is de nieuwe Injustice 2-trailer, en omdat we slechts twee trailers hebben gekregen in de afgelopen twee dagen konden we hem al van mijlenver zien aankomen vliegen. Van een jump scare kunnen we daarom niet spreken, maar Scarecrow gaat in zijn eigen trailer toch akelig hard los op Batman, en daar wordt de Wacht wel vrolijk van. Hoewel zijn Supermove niet zo gruwelijk tijdloos is als die van The Flash, belooft Scarecrow met z’n brute sikkel toch een tof personage te worden. Kijk maar eens hoe hij cyborgs uit elkaar trekt:

Injustice 2 is vanaf 16 mei te spelen op PS4 en Xbox One.

Hoe het huis van Resident Evil 7 tot stand kwam in making of-video

In wat alweer de vierde making of-video van Resident Evil 7: Biohazard is, gaan de developers in op hoe het lieflijke huis waar de hel losbreekt eigenlijk tot stand is gekomen. In de video gaat het team van Capcom in op hoe ze bij de ontwikkeling op een andere manier naar het survival horror-genre probeerden te kijken, waarom het huis een persoonlijkheid moet hebben, wat de audio in de game zo tenenkrommend goed maakt en meer.

Nintendo Switch-bundel met Mario Kart 8 Deluxe onthuld… in Rusland

Op reddit dook vannacht een afbeelding van de eerste Nintendo Switch-bundel op, en het blijkt dat de afbeelding echt is! Klein probleempje, de bundel is alleen verkrijgbaar in Rusland, en daarom moeten wij nog een tijdje wachten. Hoe lang? Geen idee. Waarom Rusland? Geen idee. Het lijkt er in ieder geval vooralsnog niet op dat de bundel buiten Rusland verkrijgbaar wordt.

Vage Zelda: Breath of the Wild-update verhelpt onder andere oneindige arrows-glitch

De tweede update voor The Legend of Zelda: Breath of the Wild staat voor je klaar vanochtend, en Nintendo is zoals gebruikelijk weer lekker vaag over de details. “Adjustments have been made to make for a more pleasant gaming experience”, is wat de Japanse gigant meedeelt. Exact wat er gebeurde bij de vorige patch dus, die hier en daar in de wereld framerate-problemen verhielp. In ieder geval is het in versie 1.1.2. niet meer mogelijk om de oneindige pijlen-glitch te gebruiken. Vòòr de update kon Link namelijk van een afstand iets over de moeder van een vijandige boogschutter schreeuwen en de bijkomende oneindige pijlenregen gebruiken om zijn arsenaal aan te vullen. De Wacht had tot dit moment ook nooit over die mogelijkheid nagedacht…

Nintendo onthult Payday 2, Fate Extella en meer voor Nintendo Switch

Er zijn tijdens Nintendo Direct van afgelopen nacht enkele games voor de Switch aangekondigd en data bevestigd, en dat is altijd goed nieuws vanwege de nog karige line-up. Een leuke game die tijdens de Direct gedropt werd door onze Japanse vrienden, is Payday 2. Een exacte releasedatum ontbreekt nog, maar van de Wacht mag Nintendo de tijd die we wachten wel gebruiken om Mario-skins te maken. Of en hoeveel de Switch-versie van de game afwijkt van wat we gewend zijn van Payday 2 is nog de vraag, het enige wat Nintendo verder heeft prijsgegeven is de releaseperiode van “later dit jaar.”

Ultra Street Fighter II zal naast de klassieke beukactie waar je nostalgische gamershartje naar verlangt een nieuw jasje aan kunnen trekken. Met de HD-graphics mode moet het geheel dus een stuk moderner ogen, en als je terug wilt naar de roots kun je gewoon overschakelen op ouderwets gepixelde graphics.

In Project Mekura moeten spelers tegen elkaar strijden om vakjes te kleuren en zo het veld te domineren. Klinkt niet heel erg indrukwekkend, maar wie weet. In de zomer verschijnt Project Mekura:

Verder krijgt Nintendo Switch dit jaar Disgaea 5 Complete, wat er aan zat te komen aangezien hij al in de Japanse eShop te vinden is. Maar dat is niet alles: met Namco Museum krijgt de Switch er een aantal klassieke games als Pac-Man, Galaga en Splatterohuse bij, met Battle Chasers: Nightwar komt daar een turn-based RPG bij en Sine Mora EX komt met 2d-ruimteschipschieterij. O, en Monopoly, om voor de zoveelste keer te benadrukken dat de Joy-Con-Rumble een gevoel van dobbelstenen in je hand kan simuleren. Helaas geen moddervette tripple A-titels vannacht, maar iets is beter dan niets. Toch..?

Minecraft op 11 mei naar Nintendo Switch

De Switch-versie van Minecraft verschijnt op 11 mei, zo maakt Nintendo bekend. Deze versie zal met acht man online gespeeld kunnen worden en biedt co-op mogelijkheden voor 4 offline-spelers. Verder lijkt de Switch-versie erg op de Wii U-versie, zelfs inclusief de Super Mario Bros.-content. Misschien niet iets waar je als gemiddelde Switch-bezitter op zit te wachten, maar wel een ideale versie om te spelen voor reizende fans van bouw- en sloopwerk.

De 3DS-traileovervloed van Nintendo Direct

Natuurlijk is de 3DS vannacht ook van de partij, met een viertal trailers voor aankomende of net uitgebrachte games. Weer niet iets waar de Wacht het warm van krijgt, maar als je van Kirby houdt… Dan misschien wel?

Nintendo bevestigt releasedatum Switch-game Arms en toont gameplay

Voor het freaky vechtspel Arms kondigt Ninty tijdens de Direct een 2 vs. 2-modus aan, evenals de releasedatum van de game: 16 juni. Tijdens de presentatie kwam een nieuw personage genaamd Min Min aan bod, ze laat zien dat iemand met noodle-armen nog altijd van zich af kan bijten:

Sonic Forces overview bevat klassieke gameplay en Famitsu toont screenshots

In de bonus ook nog een stel foto's en screenshots van het Japanse magazine Famitsu, waarin een paar nieuwe screenshots van Sonic Forces zijn te zien.

Neil Druckmann praat met Hermen Hulst over Horizon, The Last of Us en Uncharted

Een interessante kijk op de ontwikkeling van Horizon: Zero Dawn vanuit de woorden van Hermen Hulst, met de begeleiding van Neil Druckmanns vragen en luisterende oor. Precies, dat klinkt leuk, en dat is het ooik. Check hieronder hoe de twee een dikke twintig minuten lang praten over de games waar ze zo veel succes mee hebben behaald; Hermen Hulst natuurlijk als uitvoerend producent van Horizon en baas bij Guerrilla, Neil Druckmann als creative director en schrijver van The Last of Us en Uncharted 4:

PS4-exclusive The King of Fighters XIV toont kostuums in nieuwe trailer

Check hier zelf de Nintendo Direct

Nog niet verzadigd met Direct-updates en ander gamenieuws? Oké, kijk dan op je dooie gemak hieronder de Nintendo Direct-presentatie terug:

