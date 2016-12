De Steam Winter Sale is live  

Heb jij een Apple Watch om je arm hangen? Dan kun je daar nu eindelijk Pokémon Go op spelen. Er schuilt wel een boa constrictortje onder het gras (of is het een Ekans?): Pokémon vangen kan niet. Dit non-nieuws, de Steam Winter Sale en interessantere dingen lees je in deze N8W8 met een gouden randje.

Pokémon Go op je Apple Watch

Het is waar: je kunt wat rondneuzen in Pokémon Go op je Apple Watch. Helaas blijft het dus bij kijken, want de uiteindelijke activiteit waar het allemaal om draait kun je niet doen op je Apple Watch. Op je techie horloge ontvang je meldingen als er Pokémon in de buurt zijn en daarnaast kun je bekijken hoe dicht je bij het uitkomen van een ei bent. Eigenlijk kun je op je polsband alles wat je in de app op je telefoon doet, behalve de wezentjes vangen. De Wacht herhaalt: je kunt geen Pokémon vangen op je Apple Watch. Je hoeft geen trage Snorlax te zijn om te begrijpen dat dit nogal een tegenvaller is. Gotta catch 'em all, maar hoe? Ouderwets op je telefoon dus.





Steam Winter Sale: het is aan

In plaats van met Pokéballen smijten, wordt er deze maand toch voornamelijk met geld gestrooid. Dat weten goede doelen, dat weten winkels, dat weten die arme foldertjesbezorgers die straks met puppyhoofdjes voor je deur staan, dat weet Steam. Steam heeft slechts enkele weken na de Autumn Sale alweer de Winter Sale live gezet. Mooie dingen! Tot 2 januari kun je je te buiten gaan aan bijvoorbeeld een goedkope Deus Ex: Mankind Divided (16,49 euro), Doom (19,79 euro) en een persoonlijke favoriet van De Wacht: Cities Skylines voor een schamele 7 euro. Die arme kerstman, die heeft natuurlijk al zijn cadeaus al gekocht...





Birthdays the Beginning begint nog lang niet

Met dat genadeloos hard geld uitgeven en games spelen via Steam kun je direct beginnen, maar met Birthdays the Beginning ga je nog lang niet van start. De game van Harvest Moon-bedenker Yasuhiro Wada is uitgesteld. Hij komt niet langer naar PlayStation 4 en pc op 10 maart, maar pas op 12 mei 2017. Het belooft iets heel anders te worden dan Harvest Moon: je krijgt een soort kubus voor je waarin jij het klimaat bepaalt. Het is vervolgens afwachten welke flora en fauna ontstaan in je ecosysteem. In Japan verschijnt de game in al januari. De schattige dingen minnende Wacht is nog niet diep onder in de indruk van de koddigheid, wat jij?





Miyamoto denkt aan Iwata

Wat wel erg lieftallig is, is wat Mario-bedenker Shigeru Miyamoto heeft gezegd over de in juli 2015 overleden Nintendo-baas Satoru Iwata. Dit zegt Miyamoto over het advies van Iwata dat hij het meest gebruikt in zijn werk, volgens Nintendo Everything: 'Hij had de unieke vaardigheid om mensen enthousiast te maken over een visie en om die mensen vervolgens zo in te zetten dat die visie werd waargemaakt. Hij kon iets vastgrijpen om er vervolgens zelf vorm aan te geven voordat hij er andere mensen voor ging motiveren. Daarvan was ik diep onder de indruk.' Daar voegt Miyamoto onder andere aan toe: 'Hij was altijd positief en probeerde voortdurend het onmogelijke mogelijk te maken. Dat is me tot de dag van vandaag bijgebleven.' Dat enthousiasme hebben we vaak gezien in Nintendo Direct-afleveringen met bananen, gekke vechtscènes tijdens E3 en natuurlijk het onderstaande sketchje:





Vin Diesel in actie

Mooi, dat enthousiasme van een wereldberoemde directeur. De wereldberoemde acteur Vin Diesel is vooral enthousiast als hij weer in een overdreven actiefilm vol explosies, oneliners en gestoorde voertuigen kan spelen. Binnenkort zien we hem weer als Xander Cage. Xander is het hoofdpersonage uit de filmfranchise xXx, die na 12 jaar pauze eindelijk van een derde deel wordt voorzien. Hopelijk houd je van het geluid van ronkende motoren, want er is een kort stukje achtervolging vrijgegeven uit de nieuwe prent:





Wonder Woman gaat voor goud

Vin Diesel is tegenwoordig vooral bekend van Fast & Furious en daar zat deze Gal Gadot ook in. Deze dame speelt Wonder Woman en in dit nieuwe beeld van de aankomende film zie je dat ze haar zwaard, de 'god killer', oppakt. Wonder Woman is het stralende middelpunt in het verder tegenvallende Batman v Superman: Dawn of Justice en in 2017 krijgt ze haar eigen film. Die god killer is een mystiek zwaard dat de superheldin nodig heeft om de oorlog te beginnen die alle oorlogen zal doen eindigen. Dat klinkt beter in de originele taal: 'the war to end all wars' dus. Het beeld komt van Warner Bros, gepubliceerd door Entertainment Weekly. Wat straalt Diana in dat goud hè?





NieR Automata demo is live

Over goud gesproken, dat speelt een rol in NieR, bij bijvoorbeeld die achievement voor het verzamelen van 1 miljoen goudstukken. Tijd om het over de nieuwe game te hebben, want de demo van NieR: Automata is op de PlayStation 4 beschikbaar. In Automata gaan we bijna 10.000 jaar in de toekomst en is er een oorlog gaande tussen androids, waarvan jij er eentje bent. Je kunt de demo van deze actie-rpg gratis downloaden op je console, dus nog meer te spelen deze Kerstmis!





Trailer van de Wacht: de originele Zelda game map

Voordat je met het koken van je kerstdiner begint, heeft De Wacht nog een mooi filmpje voor je. De trailer van de Wacht is geen trailer, maar een cool filmpje van Nintendo UK met daarin authentieke ontwerpen van The Legend of Zelda. Je ziet dungeons, wapens, potions en dit alles onder het genot van die epische soundtrack. Wil je meer zien? Dat kan hier.





Met deze nostalgische gedachten laat De Wacht je je dag beginnen. Hoewel, het is natuurlijk geen N8W8 van deze Wacht zonder een schattig filmpje aan het einde: fijne dag pandaag!