Een nieuwe nacht, een nieuwe Nachtwacht. Met onder andere een net-geen-bevestiging van De Sims 4 op de Xbox One, de releasedatum van de Switch-versie van Overcooked, mods voor Zelda: Breath of the Wild en The Witcher 3 en nog veel meer.

Warframe heeft grote update op PS4 en Xbox One gekregen

De actie-rpg Warframe heeft gisteren de Chains of Harrows-update op PS4 en Xbox One gekregen. Deze update voegt een nieuwe quest toe genaamd The Chains of Harrow, waarin je een ruimteschip dat vlakbij de aarde zweeft onderzoekt. Een bezoekje aan de schip verandert al snel in een echte scifi-horrorfilm...

De update bevat tevens een nieuw personage, Harrow. Hij heeft flinke kettingen bij zich die hij als wapens gebruikt. Ook zijn er nieuwe wapens, vijanden en een nieuw uiterlijk voor de aarde. Check hieronder de filmpjes zodat je weet wat er op je staat te wachten. Warframe kwam in 2013 al uit en was toen niet gigantisch vet, maar in de afgelopen jaren is de game behoorlijk verbeterd. Dergelijke updates helpen natuurlijk ook mee! De game staat niet voor niets in de top 10 van meest gespeelde games op Steam.









De Sims 4 komt waarschijnlijk naar Xbox One

De Sims 4 op je console spelen, daar zat je op te wachten! Toch? Of dat nou het geval is of niet, eind dit jaar kun je de game waarschijnlijk toch echt op je Xbox One spelen. De game werd in Microsoft's webwinkel genoemd als Xbox One-titel. De pagina is nog steeds te zien en hieronder kun je een screenshot bekijken om te bewijzen, mocht de pagina plots offline gaan. Er staat een releasedatum bij van 16 november 2017.

EA en Microsoft hebben op moment van schrijven nog niets bevestigd, dus het is nog niet officieel. Nog héél even wachten met je feestmuts erbij pakken dus.









PSVR-game Tiny Trax vanaf vandaag beschikbaar

Tiny Trax is een nieuwe racegame van FuturLab, de studio achter Velocity 2X. Het betreft hier een game die exclusief voor PlayStation VR geschikt is en vanaf vandaag beschikbaar is. Om dat te vieren heeft de ontwikkelaar een trailer uitgebracht, zodat je kunt zien of je hier je zuurverdiende centjes aan uit wilt geven.

Je bestuurt kleine wagentjes (hallo Micro Machines!) die over achtbaan-achtige banen heen racen. Door de vr-ervaring lijkt het alsof de auto's langs je lichaam en hoofd rijden. Ga jij dit aanschaffen voor je PlayStation VR?









Overcooked komt donderdag naar de Switch eShop

Overcooked is een superverslavende game waarin je zo snel mogelijk verschillende ingrediënten voor diverse maaltijden moet koken. Zie het als extreme koken. Zeg nou zelf: heb jij wel eens midden op de snelweg van vrachtwagen naar vrachtwagen gesprongen om een maaltijd klaar te maken?

Switch-eigenaren kunnen vanaf 27 juli hun kookkunsten bijschaven, want dan komt Overcooked: Special Edition uit op de eShop. Deze speciale editie bevat tevens de uitbreidingen The Lost Morsel en Festive Seasoning. Geloof de Wacht, het ziet er simpel uit maar dit is een superverslavende game die ook nog eens erg leuk is in de multiplayer. De game is overigens al geruime tijd verkrijgbaar op pc, Xbox One en PlayStation 4.









Lightning uit Final Fantasy 13 wilt dat je een Nissan koopt

Blijkbaar is Lightning uit Final Fantasy 13 nog steeds populair in het oosten van de wereld, want er is een Chinese reclame uitgekomen waarin het personage rondrijdt in een Nissan. Dat heeft mogelijk te maken met de vr-bril die bij de auto geleverd wordt. Toch? Misschien? De Wacht weet ook niet hoe de steel precies in de vork steekt, want zijn Chinees is een beetje roestig. Het is in ieder geval niet voor het eerst dat het personage in reclames verschijnt: in 2016 prees ze al Louis Vuitton-producten aan. Juist ja.









NBA Playgrounds-update voegt nieuwe spelers en modus toe

Ergens in de nabije toekomst geeft Saber Interactive een gratis update voor NBA Playgrounds uit. In Hot Update zitten maarliefst 33 nieuwe personages, een nieuw rebounding-systeem, een 3-punten wedstrijdmodus en de mogelijkheid om vrienden uit te nodigen in online lobbies.

Prima ondersteuning voor deze game, en dat mag ook wel want Switch-spelers hebben heel lang moeten wachten op een update die online opties toevoegde aan NBA Playgrounds. Die update is een paar weken terug eindelijk uitgekomen, en als mea culpa voor het lange wachten krijgen alle Switch-spelers die de game voor de update hebben gekocht hun aankomende game Shaq Fu: A Legend Reborn gratis. De update voor NBA Playgrounds is in ieder geval voor alle platforms waar de game op beschikbaar is: pc, PS4, Xbox One en, hopelijk op tijd, Switch.









Nieuwe LEGO Marvel Super Heroes 2-trailer toont Kang the Conqueror









Geralt heeft honger in The Witcher 3-mod

De Primal Needs-mod voor de pc-versie van The Witcher 3: Wild Hunt maakt van de actie-rpg een survivalgame. Geralt krijgt dankzij de mod namelijk echt honger en dorst en kan tevens moe raken. Dat betekent dat je voor gevechten (of tijdens het verkennen van de spelwereld) goed moet opletten dat je genoeg voedsel en drank binnenkrijgt. Voedsel kan zelfs oudbakken worden. Hier kun je de mod downloaden.









Modders voegen co-op toe aan Zelda: Breath of the Wild

We blijven even in de mod-scene, maar deze keer voor een Zelda-game. Hoewel je The Legend of Zelda: Breath of the Wild hiervoor wel moet emuleren (en dat is moreel gezien fout, foei!), werken modders volgens NeoGAF aan een mod die co-op aan de complete game toevoegt. Volgens de modder in kwestie duurt het nog wel ongeveer een jaar voordat de mod af is.

Overigens is er nog geen Switch-emulator, daarom wordt de Wii U-versie gebruikt via de emulator CEMU. Niet dat Nintendo het hier mee eens zou zijn. Niet doen dus. Maar een co-op modus zou wel vet zijn, dat geven we toe.









Nieuwe gameplay van derde NiOh-uitbreiding

Voor de bikkels onder ons die Nioh helemaal hebben uitgespeeld hebben we hier flink wat nieuwe gameplay van de derde verhalende dlc voor NiOh, genaamd Defiant Honor. Je moet de video wel even naar de twintigste minuut skippen, dan krijg je onder andere een nieuw wapen, een van de nieuwe levels en een eindbaasgevecht tegen Yukimura Sanada te zien. Dus eh, spoilers.

Vind je dit nou erg vet en wil je hiermee aan de slag, dan heeft de Wacht goed nieuws: vandaag is de uitbreiding beschikbaar.









Dit was de Nachtwacht weer, lekker slapen, of, als je net wakker bent, een fijne dag toegewenst!